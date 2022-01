16-vuotiaana Dev sai julmaa pilkkaa ulkonäöstään – nyt komistus takoo megarooleja ja pitää jalat tiukasti maassa

Brittinäyttelijä Dev Patel, 31, on päässyt pitkälle ylistetyn Skins-teinisarjan huumehöyryisestä roolista, joka suututti hänen naapurinsa.

– Slummien miljonääri muutti elämäni monin tavoin, Dev Patel on kertonut.

Kauas on menty Skins – liekeissä -kulttisarjan (2007–2013) muslimipoika Anwarin roolista. Tuolloin 16-vuotias britti Dev Patel luki netistä brutaaleja kommentteja ulkonäöstään ja otti julmat sanat itseensä.

– Olin nuori poika ja näin chat-ryhmien listat parhaimman näköisistä Skins-näyttelijöistä. Olin aina se rumin. Kukaan ei pitänyt Anwarista.

Patelin perheen naapurit Lontoossa eivät voineet ymmärtää, miten pojan annettiin lopettaa koulunkäynti ja ryhtyä näyttelijäksi.

Nuori näyttelijä vuonna 2008.

– Sarja oli hitti, mutta tuntui itsemurhalta yhteisössämme. Kun muiden lapset lähtivät opiskelemaan lääkäriksi tai hammaslääkäriksi, minä vedän tv-sarjassa huumeita ja harrastan seksiä, hän päivitteli Digital Spy -lehdelle.

Slummien miljonääristä alkoi Patelin maailmanvalloitus vuonna 2008. Danny Boylen ohjaama elokuva kertoi köyhästä pojasta, joka selvitti tiensä Haluatko miljonääriksi? -kilpailuun. Elokuva voitti kahdeksan Oscaria ja teki 18-vuotiaasta Patelista tähden. Kuvaukset veivät nuorukaisen juurilleen Intiaan, jossa hän oli käynyt sitä ennen pari kertaa.

Dev Patel ja Freida Pinto rakastuivat Slummien miljonäärin kuvauksissa.

– Slummien miljonääri muutti elämäni monin tavoin. Siihen aikaan meidän kaltaisillemme (intialaistaustaisille) ei ollut moniakaan rooleja lännessä. Elokuva teki paljon hyvää siinä suhteessa ja siirsi mannerlaattoja. Slummien miljonääri laukaisi myös intohimoni Intiaa kohtaan.

Elokuvassa Patelin Jamal Malik -hahmon rakastettua näytteli kuvankaunis Freida Pinto. Pari rakastui tosielämässä. He erosivat kuuden vuoden päästä, mutta ovat yhä ystäviä. Tätä nykyä Patel seurustelee Hotel Mumbai -elokuvan kuvauksissa tapaamansa australialaisen Tilda Cobham-Herveyn kanssa. Freida Pinto iloitsee ex-kumppaninsa saavutuksista. Aina kun on aihetta juhlaan, Patel ja Pinto ovat yhteyksissä.

Dev Patel oli ehdolla miessivuosan Oscariin elokuvasta Lion.

– Katsokaa nyt Devin uskomatonta uraa! Hän on ensimmäinen intialais-brittiläinen mies, joka on näytellyt David Copperfieldiä! Vau! Ja olen niin innoissani hänen The Green Knight -roolistaan, Pinto kehui Metro-lehdelle.

Patel näytteli Copperfieldiä Dickens-filmatisoinnissa 2019. The Green Knight puolestaan on keskiaikainen fantasiaseikkailu, jossa hän sai kehuja kuningas Arthurin legendojen pyöreän pöydän ritarin Gawainin roolistaan 2021.

Patelin suoritusta The Green Knightissa on kehuttu.

Patelin roolien kirjo on valtava. Oscar-ehdokkaana hän oli Lion -elokuvasta 2017, mutta maanläheinen mies ei kokenut olevansa palkinnon arvoinen. Näyttelijä on myöntänyt, ettei osaa ottaa vastaan kehuja työstään. Omille vanhemmille Oscar-ehdokkuudesta kertominen oli tärkeää, sillä äiti oli uskonut siihen aina.

– Vein hänet avecikseni seremoniaan, ja se oli kirsikka kakun päällä.

Seuraavaksi Patel esittää intialaissyntyistä yrittäjää Steve Banerjeetä, joka perusti Los Angelesiin Chippendales-tanssiryhmän. Palkkamurhia junaillut Banerjee koki tylyn lopun.

Patel on raivannut mahdollisuuksia aasialaistaustaisille näyttelijöille, mutta kiistää olevansa mentori. Häntä ohjaa sama uteliaisuus ja palo kuin aikoinaan Skinsissä. Samasta sarjasta ovat nousseet tunnetuiksi muun muassa Nicholas Hoult ja Oscar-palkittu Daniel Kaluuya.

Slummien miljonääri lauantaina Teema & Fem klo 23.30, Skins - liekeissä Netflix