Älä missaa tätä sarjaa tänään! Keskiössä television inhotuin nainen ja hänen kyntensä

Céline Buckens näyttelee koukuttavassa Showtrial – Julkinen tuomio -sarjassa poikkeuksellisen inhottavaa murhaepäiltyä Talitha Campbellia.

– Ei minulle ollut ongelmallista esittää television vähiten pidettyä naista, on näyttelijä Céline Buckens kommentoinut julkisuudessa.

25-vuotias brittiläis-belgialainen Buckens on esiintynyt aiemmin muun muassa sarjoissa Bridgerton ja Warrior.

Nyt hän näyttelee Talitha Campbellia, rikkaan perheen röyhkeää tytärtä, joka viisiosaisen Showtrial –Julkinen tuomio -sarjan alkumetreillä joutuu murhaepäillyksi. Opiskelijakaveri Hannah Ellis (Abra Thompson) on kadonnut, ja poliisilla on syytä uskoa lähipiirin olleen asialla. Talithan ylimielisyys muodostaa heti ongelman.

BBC:n minisarja on tehty tyylillä ja taidolla, ja se nappaa katsojan heti koukkuunsa. Tekijätiimissä on Line of Duty -sarjan väkeä, ja rooleissa esiintyy useita muista tv-sarjoista tuttuja näyttelijöitä.

Esimerkiksi Talithan miljonääri-isää esittää James Frain (muistetaan Tudorsista, True Bloodista ja Star Trek: Discoverysta).

Talithan juristiksi ryhtyy Cleo, jota näyttelee Tracy Ifeachor (vampyyrisarja The Originals). Poliisijoukoissa tapausta tutkivat muun muassa etsivät Paula (Sinéad Keenan, Little Boy Blue) ja James (Kerr Logan, Game of Thrones).

Asetelma on varsin perinteinen: nuoren naisen murhaa epäillään, poliisit kaivavat esiin johtolankoja toisensa jälkeen ja katsojan mielipide vaihtuu yhä uudelleen. Uutta on Talithan hahmon piinkova inhottavuus sekä pahista puolustavan juristin näkökulmaan astuminen.

Eräiksi sarjan "hahmoiksi" ovat mediassakin nousseet Talithan neonvihreät kynnet.

Céline Buckens on kertonut nauttineensa moniulotteisen ja syvästi kompleksisen Talithan näyttelemisestä.

– Juuri tällaiset naishahmot antavat uutta ja erilaista haastetta. Naisen ei aina tarvitse olla mukava ja ihana. Ihmiset vihaavat hahmoani, ja se on hyvä! hän on sanonut.

Kiinnostava on myös Cleon hahmo: millaiset motiivit ajavat juristin puolustamaan rikollisia? Usein sarjoissa vastapuolen juristit ovat hekin ikäviä tyyppejä, mutta Cleo on samastuttava ja miellyttävä, lämmin hahmo. Cleon ja Talithan voimallinen, yhteinen kemia on sarjan suolaa.

Ideana on lisäksi näyttää se, millaisella voimalla julkisuus muokkaa ihmisten asenteita. Talithan murhasyytöksestä muotoutuu julkinen show, jossa ei lopulta ole selvää se, onko tärkeintä oikea totuus vai kunkin tahon oman version voitto oikeudessa.

Aihepiiri ammentaa lööppitodellisuudesta ja kulissin kiillotuksesta, ja paljon kiehtovaa ja ongelmallista jätetään pinnan alle poreilemaan.

Tapahtumapaikka ja myös Showtrial-sarjan luonne muuttuvat niin poliisien kuulustelujen kuin oikeussalidraaman käynnistymisen myötä.

Lisämaustetta tuovat Talithan sivubisnes seksityöläisenä, monimutkaiset perhesuhteet ja Talithan isän törkeä hotellihanke.

Buckens on kertonut esiintyneensä ennen koekuvauksia esittelyvideollaan vihreissä kynsissä, ja maskeerausosastolla toivottiin räikeitä kynsiä itse kovishahmollekin.

–Koska sarjaa ei kuvattu kronologisesti, oli joka puolella eri mittaisia kynsiä, ja niistä sitten valikoitiin aikatauluun sopivat!

Showtrial - Julkinen tuomio sunnuntaina TV1 klo 21.50