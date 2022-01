Torstaina 6.1. näytetään tv:ssä monenlaisia elokuvia. Arvostelijat ovat Timo Kuismin (TK), Timo Malmi (TM), Taneli Topelius (TT), Siru Valleala (SV) ja Reija Karkkonen (RK).

Bling - Timanttinen tarina (2016)

Nelonen klo 9.00

Animaatioseikkailu ★★

Piirrosseikkailussa on komeaa suurkaupunkitunnelmaa ja kiehtova Robomaailma-huvipuisto, jonka mekaanikko Sam päättää kosia suloista uutisankkuria Sueta. Eräs ilkimys kuitenkin kaappaa timanttisormuksen pahoin aikein. Ytimessä ovat robotit, romantiikka ja maailmanlopun uhka, ja on vaikea sanoa, mikä näistä teemoista purisi yleisöönsä: lapsiin. Suomeksi puhutun latteahkon elokuvan äänirooleissa ovat muun muassa Antti Jaakola ja Ella Tarvonen. (82) SV

Pete ja lohikäärme Elliott (2016)

Nelonen klo 10.45

Fantasiaseikkailu ★★★

Disneyn uusintaversio vuoden 1977 elokuvasta kertoo orvoksi jääneestä pojasta (Oakes Fegley), joka saa ystäväkseen kiltin lohikäärmeen. Vuosia eletään metsän kätköissä, kunnes kohtaaminen ihmisten kanssa käynnistää koko perheen seikkailun. Sympaattisen tarinan pääosissa nähdään Bryce Dallas Howard ja Robert Redford. (98) RK

Madagascarin pingviinit (2014)

TV5 klo 10.55

Animaatio ★★★½

Suosituista Madagascar-animaatioista tutut mainiot pingviinit vipeltävät menevässä koko perheen seikkailussa. Tiedemieheksi naamioituva mustekala Dave (ääniroolissa John Malkovich) vannoo kostoa kaikille pingviineille. Sankarinelikossa ovat itsensä agenteiksi mieltävät räpyläveijarit Kippari, Kowalski, Rico ja Alokas. Kepeä ja kohelluksentäyteinen animaatio on täynnä vauhtia ja hauskaa sanailua. Englanniksi esitettävä elokuva on tekstitetty suomeksi. (80) RK

Angry Birds -elokuva (2016)

Nelonen klo 12.50

Animaatioseikkailu ★★★

Suomalaisen Rovio-pelitalon ideariihen ja Hollywoodin animaattorien yhteistyön hedelmä on riemukkaan yltäkylläinen seikkailu lintusaaren sopeutumattomista. Hupaisaa tilannekomiikkaa ja sanaleikkejä pursuava juoni sivuaa vihanhallintaa ja ennakkoluulojen käsittelyä. Pääosan varastaa silti petollisten possujen ja hyväuskoisten lintujen välinen jännite. (93) TT

Vaivaisukon morsian (1944)

TV1 klo 13.15

Draama ★★½

Tauno Palo ja Ansa Ikonen (ensimmäisen naispääosa-Jussin roolissaan) nähdään hulttiona ja hulluna morsiamena! Toivo Särkän ohjaus herännäisistä on epätasainen ja karkea, mutta silti parhaita kotimaisia uskonnollisia elokuvia. (106) TM

Hobitti - Viiden armeijan taistelu (2014)

Nelonen klo 15.00

Fantasiaseikkailu ★★

Seikkailufilmi päättää Hobitti-trilogian pitkään yhtäjaksoiseen rysäykseen, jossa fantasiaolentojen rivistöt ottavat yhteen vaikuttavan näköisissä maisemissa. Peter Jacksonin valitsemat painotukset eivät kuitenkaan palvele itse sankareita. Kääpiöiden retkikunta ja Martin Freemanin näyttelemä Bilbo-hobitti jäävät loppukahinoissa sivustaseuraajiksi. (144) TT

Unohtumaton talviromanssi (2020)

MTV3 klo 15.10

Romantiikka ★

Hallmarkin kaavamaisessa tv-elokuvassa journalistina työskentelevä Julia palaa pieneen kotikaupunkiinsa, jossa parhaillaan intoillaan Julian lapsuudenystävän Naten rakentamasta lumilabyrintista. Labyrintin avulla Julia löytää paitsi inspiroivan aiheen seuraavalle tekstilleen myös tien omaan sydämeensä. (82) RK

Oliver! (1968)

Teema & Fem klo 20.00

Musikaali ★★

Carol Reedin ohjaama musikaali palkittiin peräti viidellä Oscarilla. Oliver! on yksi Charles Dickensin romaaniklassikon kymmenistä filmatisoinneista. Amerikan-markkinoille siistityssä brittistudion spektaakkelissa 1830-luvun Lontoon taskuvarkaiden joukkioon joutuvaa orpoa Oliveria esittää Mark Lester, "juutalaista" Faginia Ron Moody – ainoana teatteriversiosta – ja pahuuden ruumiillistumaa Bill Sikesia ohjaajan veljenpoika Oliver Reed.

Lionel Bartin sävellykset eivät jää mieleen eivätkä ole myöskään kestäneet aikaa. (140) TM

Demolition Man (1993)

Sub klo 21.00

Toiminta ★★½

Syväjäädytyksestä herätetyt poliisi (Sylvester Stallone) ja konna (Wesley Snipes) aiheuttavat tuhoa Marco Brambillan tieteisrymistelyssä. Läpänheiton taustalla tulevaisuus näyttäytyy koomisena. (108) TK

Saanko esitellä: Joe Black (1998)

Frii klo 21.00

Draama ★★

Martin Brestin kolkossa, tolkuttoman pitkässä leffassa tehdään sopimusta Kuoleman kanssa. Anthony Hopkins näyttelee liikemiestä, jonka päivät ovat luetut. Brad Pitt kalmankatkuisena lähettinä tarjoaa muutaman jatkopäivän, jos voi itse tutustua maalliseen elämään. (178) TK

FC Venus (2005)

Hero klo 21.00

Romanttinen komedia ★★

Joona Tenan ohjaamassa menestyskomediassa vaimot (kärjessä Minna Haapkylä) haastavat miestensä futisjoukkueen matsiin. Urheiluleffojen kliseet saavat näennäisesti kyytiä: naiset pärjäävät. (107) TM

Valtapeli (1994)

Kutonen klo 21.00

Komedia ★★★½

Joel ja Ethan Coenin elokuvan lennokkaasti pyörivä meno muistuttaa Frank Capran screwball-komedioita. Maalaisnuorukainen (Tim Robbins) voi satiirisessa fantasiassa pudota äkkiä huipulta, ellei nopsakielinen reportteri (Jennifer Jason Leigh) auta häntä. Konna (Paul Newman) juonii naiivin miehen 1950-luvulla suuryhtiönsä johtoon. (107) TM

Last Vegas (2013)

TV5 klo 21.55

Komedia ★★★

Ikämiestähtien herttaisen änkyröinnin ympärille valettu jääräkomedia nojaa

Michael Douglasin, Robert De Niron ja Morgan Freemanin maneereihin, mutta filmin sisältä paljastuu suuri sydän. Kun eläkeikäisen kaveriporukan naistenmies päättää avioitua, tullaan juhlimaan Las Vegasiin, jonka humu antaa tilaa myös nostalgialle ja ystävyyden iloille. (97) TT

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Nelonen klo 22.00

Sarjakuvatoiminta ★½

Kolmen Sam Raimin ohjaaman Spider-Man -elokuvan (2002-2007) jälkeen Hämähäkkimies siirtyi seikkailemaan kahdessa The Amazing Spider-Man -filmissä, joissa supersankaria esitti Andrew Garfield ja tyttöystävää Emma Stone. Kohtuullisen toimivan Marc Webbin ohjaaman ykkösosan jälkeen saman miehen työstämä kakkosseikkailu on pettymys. Teineille suunnatun romanttisen paripelin lisäksi tarjolla on tietokonepelimäistä lentelyä suurkaupungin kaduilla, pöhkö sähkönsininen pahis (Jamie Foxx) ja hieman kömpelöä komediallisuutta. (142) TK

Agatha Christie: Bertramin hotellissa (2006)

Ava klo 22.00

Dekkaritrilleri ★½

Neiti Marple -sarja heikkenee kolmannella kaudella entisestään. Marple (Geraldine McEwan) on hienostohotellin murhatarinassa melkeinpä sivuhenkilö. (84) TM

Carlito's Way (1993)

Kutonen klo 23.15

Rikosdraama ★★★★

Al Pacino tekee järisyttävän roolin Carlitona Brian De Palman ohjaamassa rikolliskuvauksessa. Pacino näyttelee vankilasta vapautuvaa huumekonnaa, jota entinen elämä vetää takaisin. Sean Penn vakuuttaa esittäessään huumehörhöä asianajajaa. (138) TK