Netflixin hittielokuvassa vilahtaa puhelinnumero – fanit soittivat siihen ja yllättyivät

”Hyvä jekku”, totesi eräs katsoja.

Leonardo DiCaprio ja Jennifer Lawrence tähdittävät Netflixin uutta hittielokuvaa Don’t look upia.

Katsojat havaitsivat yllättävän yksityiskohdan Netflixin jouluaattona julkaistusta hittielokuvasta Don’t look up. Eräässä kohtauksessa Leonardo DiCaprion roolihahmo Randall Mindy kehottaa kansalaisia soittamaan tiettyyn puhelinnumeroon, mikäli nämä etsivät ”mielenrauhaa” kuultuaan, että maahan on iskeytymässä jättiläismäinen asteroidi.

Useampi katsoja kokeili soittaa kyseiseen numeroon ja kävi ilmi, että numero johtaa seksilinjalle.

– Kokeilin soittaa Don’t look upissa käytettyyn numeroon. Se on puhelinseksipalvelu. Hyvä jekku, eräs twiittaaja sanoo.

– Olenko ainoa, joka soitti numeroon ja päätyi seksilinjalle, toinen kysyy.

Asiasta uutisoi muun muassa New York Post, jonka mukaan numeroon soittaessa päätyy keskustelemaan automaatin kanssa, jossa soittaja pääsee valitsemaan numeronäppäimiä painamalla, haluaako keskustella naisten vai miesten kanssa.

Kyseessä ei ole ainoa elokuvaan piilotettu ”pääsiäismuna”, easter egg, jonka katsojat ovat bonganneet. Tarkkasilmäinen katsoja havaitsi jo aiemmin, että yhdessä kohtauksessa koko elokuvan kuvausryhmä näkyy kohtauksen taustalla.

Ohjaaja Adam McKay vahvisti, ettei kyseessä ollut vahinko, vaan kuvausryhmä näkyi kuvassa tarkoituksella.

– Hyvin bongattu! Jätimme kuvausryhmän sinne tarkoituksella muistoksi erikoisista kuvauksista, McKay kirjoitti Twitterissä.

Insider-lehden mukaan ohjaaja viittaa kommentillaan elokuvan kuvaamiseen koronapandemian aikaan. Kuvausryhmä nähdäänkin elokuvassa kasvomaskit naamallaan.