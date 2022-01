Tänään tv:ssä neljän tähden kotimainen elokuva – ”Myyttisen kauhufilmin aineksia”

Keskiviikkona 5.1. näytetään tv:ssä monenlaisia elokuvia. Arvostelijat ovat Timo Kuismin (TK) ja Timo Malmi (TM).

Valkoinen peura (1952)

Teema & Fem klo 12.00

Lappi-balladi ★★★★

Myyttisen kauhufilmin aineksia sisältävän kiehtovan runollisen balladin magia puree yhä. Kuvaaja-ohjaaja Erik Blombergin puoliso, aistillinen Mirjami Kuosmanen, näyttelee noitaa, peuraksi muuttuvaa saamelaiskaunotarta. (66) TM

Pohjalaisia (1936)

TV1 klo 12.30

Draama ★★

Toivo Särkän läpimurto-ohjaus on Artturi Järviluoman pohjalaisnäytelmän julistavan teatraalinen ja pateettinen filmatisointi. (110) TM

Sampo (1959)

Teema & Fem klo 13.05

Draama ★★

Neuvostoliiton kanssa yhteistyönä valmistettua Kalevala-sovitusta on mainostettu perhe-elokuvana, ihan viisaasti: satufilmiohjaajana kunnostautuneen Aleksandr Ptuskon ohjaus on lapsillekin sopiva taruversio, jota on siivitetty onnistuneilla trikeillä. Suoraviivaisen spektaakkelin neuvostonäyttelijät ovat aika pökkelöitä ja Sovcolor-värit haaleita. (87) TM

Päivä jona maailma pysähtyi (2008)

Sub klo 21.00

Tieteisjännitys ★★

Tahatonta komiikkaa pursuavassa tieteishutussa Keanu Reeves esittää avaruudesta saapuvaa tuomiopäivän lähettiä, johon tutkija (Jennifer Connelly) haksahtaa. (103) TK

Beck: Myrskyn silmässä (2009)

Hero klo 21.00

Rikosjännitys ★★½

Näppärästi juonitussa Beck-jaksossa Mikael Persbrandtin näyttelemä poliisi Gunvald Larsson löytää naisen ruumiin maantietunnelista. (88) TK

RoboCop (2014)

Nelonen klo 22.05

Tieteisjännitys ★★★

Tieteiselokuvan muotovalio Robocop (1987) on saanut José Padilhan ohjaamana jopa yllättävän hyvän tulkinnan. Joel Kinnaman näyttelee poliisia, josta rakennetaan ihmisen ja koneen yhdistelmä. Asiaa ja toimintaa tasapainoisesti tarjoavan, yhteiskunnallisia ulottuvuuksia tavoittelevan elokuvan sivuosissa nähdään Gary Oldman ja Michael Keaton. (115) TK

Iron Sky: The Coming Race (2019)

TV2 klo 22.35

Fantasiakomedia ★

Kuunatsikomedian totaalisen floppi kakkososa alkaa lupaavasti tutulta Kuun pimeältä puolelta. Jatkossa kuitenkin siirrytään dinosaurusten ja entisten maailmanjohtajien kansoittamaan maapallon ytimeen. Siellä totaalisen ylimitoitetuiksi menevät käänteet ovat surkeinta, mitä elokuvissa on aikoihin nähty. (82) TK

Red 2 (2013)

Sub klo 23.05

Toimintakomedia ★★

Ikänsäkin puolesta vanhat tutut (Bruce Willis, Helen Mirren ja John Malkovich) ovat jälleen toiminnassa. Kakkososan ohjaajana häärii Dean Parisot, mutta ei meno ykkösosasta mitenkään eroa. Uutta taustatukea antavat Anthony Hopkins ja Catherine Zeta-Jones. (111) TK