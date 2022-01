Olisitko huomannut? Katsojat bongasivat Netflixin hittielokuvasta järjettömän mokan – ohjaajalla asiaan simppeli selitys

Oletko jo katsonut loppuvuoden kohutuimman Netflix-elokuvan Don’t Look Up?

NETFLIXIN uusi hittielokuva Don’t Look Up on noussut suoratoistopalvelussa katsotuimpien elokuvien joukkoon. Katsojat ovat vaihtaneet kokemuksiaan hypetetystä satiirielokuvasta siitä saakka, kun se ilmestyi katsottavaksi suoratoistopalveluun jouluaattona.

Ylistetty elokuva on kerännyt myös kritiikkiä ja jopa hämmennystä, joka sai alkunsa erikoisesta kohtauksesta. Eräs katsoja nimittäin bongasi elokuvasta kohdan, jossa koko kuvausryhmä on tallentunut kohtaukseen mikkeineen ja kameroineen. Asiasta nousi nopeasti suuri ihmetyksen aihe fanien keskuudessa.

Elokuvan ohjaaja, maineikas ja palkittu komedioiden tekijä Adam McKay on nyt kommentoinut katsojia ihmetyttänyt kohtausta ja kuvausryhmän näkymistä siinä. McKayn mukaan kuvausryhmä jätettiin tarkoituksella näkyviin kohtauksessa.

– Hyvin bongattu! Jätimme kuvausryhmän sinne tarkoituksella muistoksi erikoisista kuvauksista, McKay kirjoittaa Twitterissä.

Insider-lehden mukaan ohjaaja viittaa kommentillaan elokuvan kuvaamiseen koronapandemian aikaan. Kuvausryhmä nähdäänkin elokuvassa kasvomaskit naamallaan.

Insider muistuttaa myös, että McKay on leikitellyt elokuvissaan yleisön odotuksilla aiemminkin. McKayn ohjaamassa elokuvassa Vice lopputekstit alkoivat yllättäen kesken elokuvan, jotta katsojat olettaisivat, että elokuva on loppunut.

Ohjaaja Adam McKay on useaan kertaan palkittu komedioiden tekijä Hollywoodista. McKay voitti Oscar-palkinnon The Big Short -komedian käsikirjoittamisesta vuonna 2016.

Adam McKay on kikkaillut elokuvissaan ennenkin.

Ilmastonmuutoksesta kertova satiiri Don’t Look Up ilmestyi Netflixiin 24. joulukuuta ja ponnahti saman tien palvelun katsotuimpien elokuvien kärkeen. Se on saanut neljä Golden Globe -ehdokkuutta, mukaan lukien parhaan elokuvan -ehdokkuuden.

Elokuvan pääosia näyttelevät Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ja Meryl Streep ja sen sivurooleissa nähdään muun muassa Cate Blanchett, Jonah Hill ja Rob Morgan. Rooleihin pääsevät myös tunnetut artistit Ariana Grande ja Kid Cudi.

Leonardo DiCaprio ja Jennifer Lawrence elokuvassa Don’t Look Up.

Lue lisää: Tämä Netflixin jättisatsaus on yksi joulun katsotuimmista elokuvista ja siinä on pitkä lista A-luokan tähtiä – sitten se jakoi rajusti mielipiteet