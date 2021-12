Tänään tv:ssä maailman eniten näytetty tv-ohjelma

Uudenvuodenaaton komediaklassikko Illallinen yhdelle on erikoinen solmu historian naruissa.

Toiset tahtovat olla ikuisesti nuoria, mutta kreivitär Sophie on täyttänyt 90 vuotta jo yli 50 kertaa. Uudenvuodenaaton komediaklassikko Illallinen yhdelle on erikoinen solmu historian naruissa. Peribrittiläinen sketsi yläluokkaisesta kreivittärestä (May Warden) ja humaltuvasta hovimestarista (Freddie Frinton) on oikeastaan saksalainen uudenvuodenperinne.

Kreivittären kuvitteelliset ystävät ovat saapuneet illalliselle, ja hovimestari James tarjoilee ja skoolaa jokaisen puolesta. Hörppyjen myötä kävely muuttuu huojunnaksi, ja meno on kömpelöä slapstick-törmäilyä parhaimmillaan.

Törmäyksiä tiikerintaljaan ei voi välttää.

Sketsin kreivittärestä on kirjoittanut brittikirjailija Lauri Wylie jo 1930-luvulla. Televisioidussa versiossa esiintyvät Frinton ja Warden ovat esittäneet sketsiä ainakin vuodesta 1945 brittiyleisölle.

Saksalaisohjaaja näki esityksen Blackpoolissa ja kutsui esiintyjät Hampuriin. Kesällä 1963 Hampurissa nauhoitettiin sketsi, joka jäi historiaan. 18-minuuttinen sketsi on näytetty Saksassa televisiosta joka uudenvuodenaatto vuodesta 1972.

Siitä on tehty Saksassa postimerkkikin. Tv-ohjelma on Guinessin ennätysten mukaan maailman eniten näytetty. Vuodenvaihteen perinne on levinnyt muihin saksankielisiin maihin ja Pohjoismaihin sekä muun muassa Australiaan ja Etelä-Afrikkaan. Briteille teos on tuntemattomampi, ja se näytettiin ensi kertaa vasta uudenvuodenaattona 2018.

