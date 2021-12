Torstaina 30.12. näytetään tv:ssä monenlaisia elokuvia. Arvostelijat ovat Timo Kuismin (TK), Reija Karkkonen (RK) ja Timo Malmi (TM).

Täällä Pohjantähden alla (1968)

Teema & Fem klo 12.00

Draama ★★

Väinö Linnan Pohjantähti-trilogian ensimmäisten romaanien filmatisoinnissa seurataan Koskelan torppariperheen vaiheita 1800-luvulta sisällissotaan.

Edvin Laineen eepos on materiaalinsa runsaudessa kankea ja hengeltään ponneton. Toki Aarno Sulkanen ja kumppanit enimmäkseen pärjäävät rooleissaan. (178) TM

Mieheke (1936)

TV1 klo 12.55

Komedia ★★★

Valentin Vaalan roolisekaannusten komediassa neitosen (Tuulikki Paananen) on tekeydyttävä vaimoksi saadakseen sihteerin paikan. (74) TM

Akseli ja Elina (1970)

Teema & Fem klo 15.00

Torpparidraama ★★

Väinö Linnan torpparitrilogian lopun filmatisoinnissa on ongelmansa, vaikka tapahtumakulut eheytyvät ensimmäisen elokuvan pohjustamana. Edvin Laine ei ole kuitenkaan saanut kokonaisnäkemykseen jännitettä eikä väkevyyttä, vaikka lapualaisvuodet ja sota-aika tuovat Pentinkulmalle dramatiikkaa. Akselin ja Elinan häävalssi soi. (131) TM

Red 2 (2013)

Sub klo 21.00

Toimintakomedia ★★

Ikänsäkin puolesta vanhat tutut (Bruce Willis, Helen Mirren ja John Malkovich) ovat jälleen toiminnassa. Kakkososan ohjaajana häärii Dean Parisot, mutta ei meno ykkösosasta mitenkään eroa. Uutta taustatukea antavat Anthony Hopkins ja Catherine Zeta-Jones. (111) TK

I Do... Until I Don't (2017)

Frii klo 21.00

Komedia ★★

Dokumentaristi Vivian haluaa purkaa avio-onnen myytin ja päättää etsiä Floridasta aviopareja elokuvaansa. Kolme projektiin ryhtyvää pariskuntaa joutuvatkin osaltaan nostamaan kissan pöydälle, mutta onko avioliiton problematisointi sittenkään niin mustavalkoista?

Lake Bellin ohjaama kevyt komedia tarjoaa katsojalle muutaman naurahduksen sekä yksinkertaisia vastauksia kiinnostavaan aiheeseensa. (103) RK

Ei kiitos (2013)

Hero klo 21.00

Draamakomedia ★★

Samuli Valkaman harmittoman heppoisessa draamakomediassa vaimo haluaa ja aviomies pihtaa. Jussi-patsaalla osastaan ansaitusti palkittu Anu Sinisalo näyttelee seksin puutteessa kärvistelevää Heliä, ja Ville Virtanen on hänen kammottavan karikatyyrisesti muotoiltu lapatossuaviomiehensä. Komediana alkavassa, edetessään syvempiä sävyjä saavassa tarinassa kuumaksi puumaksi osoittautuva Heli löytää komean kollin Jarnon (Kai Vaine). (91) TK

Man of Tai Chi (2013)

Kutonen klo 21.00

Toiminta ★★

Keanu Reeves on nähty isojen tuotantojen ohella indiefilmeissä, ja sellainen on myös kiinalais-amerikkalaisena yhteistyönä valmistunut Man of Tai Chi. Tarina kertoo laittomia mutta rahakkaita kaksintaisteluja järjestävästä liikemiehestä, joka haluaa ottelijakseen taijin mestariksi osoittautuvan nuoren. (105) TK

American Pie 2 (2001)

TV5 klo 21.55

Teinikomedia ★★

Jason Biggsin näyttelemä Jim jatkaa myötähäpeää levittäviä seikkailujaan American Pie -sarjan onnistuneimmassa komediassa. Rantahuvilalle sijoittuva lomatarina pyörii ronskisti teiniseksin ympärillä. (100) TK

Agatha Christie: Kuolema lähettää viestin (2006)

Ava klo 22.00

Dekkaritrilleri ★

Agatha Christien alkuperäisromaanissa ei ollut ketään hänen dekkaritähdistään. Neiti Marple on istutettu tähän sarjan heikoimpiin kuuluvaan filmatisointiin, jossa pääministerikandidaattia (Timothy Dalton) uhataan kuolemalla. (90) TM

Kummeli kultakuume (1997)

Nelonen klo 22.05

Komedia ★★

Huumori on hauskoilla asusteilla ja maskeerauksilla kuorrutettua junttimaista örvellystä, kun Elmeri (Heikki Silvennoinen) ja mielisairaalahoitaja (Heikki Hela) etsivät Lappiin kätkettyä kulta-aarretta. (96) TK

Iron Sky (2012)

TV2 klo 22.50

Tieteiskomedia ★★★

Timo Vuorensolan kansainvälisen rahoituksen turvin ohjaama komediallinen scifi-seikkailu vie kuuhun, mihin natsit ovat hävityn toisen maailman sodan jälkeen vetäytyneet keräämään voimia. Ikävä kyllä elokuva ei nouse hulvattoman ideansa tasolle, vaikka monet yksittäiset kohtaukset ovatkin hauskoja. Avaruustaistelut näyttävät komeilta, ja aivan liian aikaisin kuvasta katoava Udo Kier on elokuvan karismaattisin hahmo. (93) TK

Gloria - gangsteriheila (1980)

Teema & Fem klo 23.45

Trilleri ★★★ .5

Ikuisen Hollywood-kapinallisen John Cassavetesin myöhäistuotannon "kaupallisinkin" elokuva on kaavoista poikkeava, parodisia aineksia sisältävä trilleri. Ohjaajan vaimo Gena Rowlands vetää nimiosassa tutut bravuurit entisenä gangsteriheilana, joka joutuu huolehtimaan mafian orvoksi tekemästä pojasta. Heidän paetessaan rikollisia keski-ikäisen hysteerikon ja machopojan välille kasvaa outo hellyys. (117) TM