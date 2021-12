Meryl Streepin hahmo kekkaloi alasti uudessa Netflix-hitissä – todellisuudessa paljaat pakarat kuuluvat ruotsalaistaustaiselle Linille

Elokuvan tähti Leonardo DiCaprio vastusti kyseistä alastonkohtausta.

Meryl Streep esittää Don’t Look Up -elokuvassa presidentti Janie Orleania. Alastonkohtauksessa Streepin sijaisnäyttelijänä nähdään Lin Hult.

Netflixin uusi hittielokuva Don’t Look Up on noussut suoratoistopalvelussa katsotuimpien elokuvien joukkoon. Satiirisen elokuvan näyttelijäkaartiin kuuluu joukko Hollywoodin ykkösnimiä, kuten Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ariana Grande ja Meryl Streep.

Yksi elokuvan huomiota herättäneistä kohtauksista on, kun Meryl Streepin, 72, Yhdysvaltain presidenttiä esittävä hahmo astelee alasti toisella planeetalla leffan viimeisessä kohtauksessa. Kriittisimmät paikat eivät näy, mutta katsojien silmille lävähtää hahmon paljaat pakarat.

Todellisuudessa alastonkohtauksessa Meryl Streepin sijaisnäyttelijänä nähdään ruotsalaistaustainen Lin Hult, oikealta nimeltään Lin Marie Hultgren.

Lin Hult mainitaan Don’t Look Up -elokuvan lopputeksteissä Streepin sijaisvartalona, ja hän on kommentoinut asiaa myös julkisessa Facebook-päivityksessään. Näyttelijältä kysyttiin, millainen hänen kohtauksensa elokuvassa on, ja Hult vastasi: ”Hetken hassu riisuutuminen leffan keskeisessä kohtauksessa”.

Bostonissa asuva Lin Hult on toiminut urallaan sijaisnäyttelijänä myös muun muassa Sissy Spacekille ja Cate Blanchettille sekä näytellyt sarjoissa ja elokuvissa.

Kyseinen kohtaus nousi otsikoihin, kun Leonardo DiCaprion kerrottiin vastustaneen alastonkohtausta. Elokuvan ohjaaja Adam McKay paljasti The Guardianin haastattelussa, että Streepin hahmon alastomuus oli ”ongelma” DiCapriolle.

Ohjaaja vahvisti, että kohtauksessa on sijaisvartalo, mutta hänen mukaansa DiCaprio ei pitänyt siitä, että Streepin hahmolla on alaselässään tatuointi ja että tämä kävelee hetken alasti.

– Leo näkee Meryl Streepin eräänlaisena elokuvamaailman kuninkaallisena. Vaikkakin ehkä kuninkaallisuus ei ole kohteliaisuus, mutta siis merkittävänä hahmona elokuvahistoriassa, Adam McKay pohjusti haastattelussa.

– Leo kysyi minulta, että tarvitseeko sitä todella näyttää. Vastasin, että se on presidentti Orlean, ei Meryl Streep, hän jatkoi.

Meryl Streepiä puolestaan kyseinen kohtaus ei häirinnyt.

Elokuvan pääosissa nähdään Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ja Meryl Streep.

Elokuvan lehdistötiedotteessa DiCaprio ylisti Meryl Streepiä vuolaasti.

– Työskentelin Merylin kanssa viimeksi 18-vuotiaana. Hän esitti tämän uskomattoman roolisuorituksen, joten oli todellinen kunnia todistaa hänen mestaruuttaan näyttelijänä, hän kuvaili.

Don’t Look Up ilmestyi Netflixiin 24. joulukuuta ja ponnahti saman tien palvelun katsotuimpien elokuvien kärkeen. Elokuva on jakanut kriitikoiden mielipiteet.

Ohjaaja Adam McKay on useaan kertaan palkittu komedioiden tekijä Hollywoodista. McKay voitti Oscar-palkinnon The Big Short -komedian käsikirjoittamisesta vuonna 2016.

