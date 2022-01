Marianne Kallio kertoo Ylellä, miten hänet raiskattiin työmatkalla – koko viikonlopun kestänyt kammottava tilanne kuvattiin videolle

Tv:stä tuttu sometähti Marianne Kallio kertoo Sinkut paljaana -sarjassa kokemuksistaan seksuaalisesta väkivallasta. Kallion mukaan hänet on raiskattu kahdesti.

27-vuotias Marianne Kallio tuli tutuksi useista tosi-tv-sarjoista, joissa hänet nähtiin 2010-luvulla. Kallio osallistui muun muassa Big Brotheriin ja Toisenlaiset äidit -sarjaan, mutta viime vuosina häntä ei juuri ole nähty tv:ssä.

Nyt Kallio palaa ruutuun Ylen Sinkut paljaana -sarjassa, jossa hän ja viisi muuta julkisuudesta tuttua naista uskaltautuu treffeille meikittöminä, yksinkertaisessa ja peittävässä mekossa ja ilman ehostusta. Naiset tapaavat ohjelmassa kolme deittikumppania ja avautuvat elämästään ja salaisuuksista, joista he ovat aiemmin vaienneet.

Kallio kertoo ohjelmassa, että hän on kokenut elämässään asioita, jotka vaikuttavat valtavasti hänen deittailuunsa. Ihmisiin luottaminen on hänelle vaikeaa ja hän on uusien kumppanien kanssa aina hieman varuillaan.

– Katson siinä tilanteessa aina, että mistä mä pääsen nopeasti pois, jos tapahtuu jotain, Kallio sanoo.

Varovaisen käytöksen taustalla ovat Kallion kokemukset seksuaalisesta väkivallasta. Hän kertoo tv:ssä joutuneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi ja raiskatuksi kahdesti.

– Ensimmäinen raiskaus tapahtui teini-iässä. En ensin edes ymmärtänyt, että se oli raiskaus. Ajan kanssa asia alkoi vaivaamaan mua enemmän ja enemmän, kunnes uskalsin puhua siitä ja tajusin, että olen joutunut raiskauksen uhriksi, Kallio sanoo Sinkut paljaana -sarjassa.

Kallion mukaan toinen raiskaus tapahtui myöhemmin hänen työmatkansa yhteydessä.

– Mulla oli työkeikka ja mulle oli kaikki sen puolesta järjestetty: matkat ja muut. Olin menossa huoneeseen, kunnes huomasin, että en ole ainut, kenen tavaroita siellä on.

– Olin koko viikonlopun raiskattuna ja se kaikki videoitiin. En päässyt sieltä pois.

Myöhemmin Kalliolle selvisi, ettei hän ollut ainoa uhri, vaan myös muille oli käynyt samalla tavalla. Hänen mukaansa tilanteesta teki erityisen kurjan se, että häntä syyllistettiin tapahtuneesta.

– Annettiin ymmärtää, että olen sellainen ihminen, että mä halusin sitä.

Marianne Kallio on yksi Sinkut paljaana -sarjan kuudesta naisesta. Hän kertoo ohjelmassa rohkeasti kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta.

Kallio haki apua tapahtuneen jälkeen, kävi terapiassa ja pääsi hiljalleen eteenpäin elämässään kamalista kokemuksistaan huolimatta. Hän korostaa ohjelmassa, miten tärkeää on tehdä rikosilmoitus, vaikka tapahtumasta olisi kulunut jo pidemmän aikaa. Apua saa myös erilaisista yhdistyksistä ja kriisipuhelimista.

– Se, että ei jää yksin niiden kanssa. Se on tosi tärkeää, Kallio sanoo.

Iso apu on ollut myös Kallion äiti, joka on valanut toivoa tyttäreensä.

– Vaikka ollaan kuinka järkyttävän syvissä vesissä, sitten siellä ollaan se aika kun tarvitsee, mutta aina mennään eteenpäin. Tässä maailmassa sä et anna periksi, enkä mä ole antanut enkä mä tule antamaan.

Kallio aikoo Sinkut paljaana -sarjassa kertoa kokemuksistaan seksuaalisesta väkivallasta myös deittikumppaneilleen, mikäli heidän kanssaan löytyy riittävän hyvä yhteys. Hänelle on tärkeää puhua asiasta, sillä se on osa hänen tarinaansa.

Sinkut paljaana Yle Areenassa 1.1. ja TV2-kanavalla 3.1. alkaen.

Jos voit huonosti tai olet joutunut rikoksen uhriksi, älä jää yksin. Täältä saat apua:

Kriisipuhelin päivystää suomeksi numerossa 09 2525 0111, ruotsiksi numerossa 09 2525 0112 ja arabiaksi ja englanniksi numerossa 09 2525 0113.

Rikosuhripäivystys palvelee numerossa 116 006 suomeksi ma–pe kello 9–20.

Mieli ry:n Sekasin-chat tarjoaa keskusteluapua nuorille lähes ympäri vuorokauden osoitteessa sekasin247.fi.