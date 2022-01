Vantaalaiselle Ajalle, 28, tapahtui 4-vuotiaana jotain niin pahaa, ettei hän voinut puhua asiasta vuosiin – nyt hän kertoo, mitä kotikylän miehet tekivät

Aja Daffeh, 28, nousi julkisuuteen voitettuaan Suomen ensimmäisen Face of African Queen -kauneuskilpailun vuonna 2020. Nyt hänet nähdään Ylen Sinkut paljaana -sarjassa, jossa hän kertoo elämänsä suurimmasta traumasta.

Gambiasta kotoisin oleva Aja Daffeh, 28, on kantanut koko elämänsä salaisuutta, joka on vaikuttanut häneen valtavasti sekä henkisesti että fyysisesti. Vasta aivan viime aikoina hän on uskaltanut kertoa avoimesti siitä, miten hänen kotikylänsä miehet Gambiassa silpoivat hänet.

Suomeen kouluikäisenä muuttaneelle Ajalle tehtiin 4-vuotiaana naisten ympärileikkaus, jossa häneltä poistettiin käytännössä kaikki ulkoiset sukupuolielimet. Hän kertoo asiasta Ylen uudessa Sinkut paljaana -sarjassa.

– Tästä päätti kylän vanhin mies, että en harrasta seksiä aikaisin ja että mun tuleva mies voi löytää mut, kun olen neitsyt, Aja kertoo ohjelmassa.

Ajan mukaan hänen äitinsä oli silpomisen sattuessa lastensa kanssa yksin Afrikassa, sillä heidän isänsä oli jo muuttanut Suomeen. Äiti yritti estää leikkauksen, muttei onnistunut.

Aja kertoo Ylen sarjassa tilanteen kameralle sellaisena kuin hän sen muistaa:

”Olin kyläni pihalla muiden lasten kanssa leikkimässä. Yhtäkkiä kaukaa kuuluu hirveää rummutusta ja miesten huutoa. Kuulen vain, kun kaksi veistä lyö yhteen. Äitini yrittää sanoa niille ”ei” meidän kielellä, että ”ei, älkää ottako häntä, älkää ottako häntä”. Eihän ne kuunnellut, kun mua revittiin sieltä äidin takaa.

Muistan viimeisen otteen, kun kaaduin maahan ja ne sai mut sieltä takaa. Pidin kynsillä kiinni ja hiekkaa täyttyi kynsieni alle. Kylän vanhin mies tuli mun jalkojen väliin. Ensimmäinen juttu, mitä mä tunnen, musta tippuu mun klitoris. Kirjaimellisesti tunnen, kun musta tippuu paloja.

Mä olin lähellä kuolemaa. Mulle nousi kuumetta niin pahasti, että äiti oli niin varma, että mä kuolen.”

Aja selvisi hengissä silpomisesta, mutta se aiheutti hänelle valtavat traumat ja pitkäkestoisia terveysongelmia, joista hän kärsii vielä tänäkin päivänä. Hän kertoo IS:lle, että ympärileikkauksen jälkeen virtsaamisesta tuli hänelle äärimmäisen tuskallista.

Aja alkoi pelätä vessassa käymistä niin paljon, että hänen oli lapsena helpompi nukahtaa ja laskea sitten alleen. Pelko johti yökasteluun 14-vuotiaaksi saakka.

– Se oli minulle tapa välttää pahin painajaiseni eli se, että virtsaaminen sattui ja kirveli, Aja sanoo.

Vielä nykyäänkään Aja ei pysty pidättämään täysin normaalisti ja hän kärsii toistuvasti virtsatietulehduksista.

– Pahin kokemukseni aikuisena on ollut, kun olin ystävälläni yötä ja heräsin siihen, että olin laskenut alleni. En ollut kokenut sitä sen jälkeen, kun olin 15-vuotias ja se säikäytti, että alkaako tämä kierre taas uudelleen. Se oli todella noloa, mutta onneksi ystäväni oli tietoinen siitä, mistä se johtuu.

Aja ei myöskään ole voinut aiemmin tulla raskaaksi ja hän pelkää, että se johtuu silpomisesta.

Naisten ja tyttöjen silpominen eli ympärileikkaus Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisella eli ympärileikkauksella tarkoitetaan ilman lääketieteellistä syytä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten poistaminen tai vahingoittaminen. Perinteen taustalla vaikuttavat syyt vaihtelevat alueiden ja kulttuurien välillä. Mikään uskonto ei vaadi tyttöjen sukuelinten silpomista. Yleisintä silpominen on Afrikassa, mutta sitä tapahtuu myös muun muassa Lähi-Idässä ja Aasiassa. Useimmiten uhrit ovat 0–15-vuotiaita. Tyttöjen silpominen rikkoo kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Suomessa se on rangaistava rikos, josta voidaan tuomita joko pahoinpitelystä tai törkeästä pahoinpitelystä, josta maksimirangaistus on 10 vuotta. Maailmassa on arvioilta noin 200 miljoonaa silpomisen uhria. Arvioiden mukaan myös Suomessa on tuhansia silpomisen läpi käyneitä tyttöjä ja naisia. Silpominen aiheuttaa vakavia terveyshaittoja: verenvuotoa, parantumattomia haavoja, tulehduksia ja psyykkisiä traumoja. Pahimmillaan se voi kohtaa kuolemaan. Silpominen vaikeuttaa virtsaamista ja yhdyntää ja voi tehdä synnytyksestä hengenvaarallisen sekä äidille että lapselle. Myös Suomessa asuvia tyttöjä lähetetään ympärileikattavaksi muun muassa Afrikkaan. Lähteet: THL, Unicef, WHO

Ympärileikkaus on vaikuttanut paljon myös Ajan parisuhteisiin. Hän vaikeni leikkauksesta 27-vuotiaaksi saakka, eikä kertonut siitä edes kumppaneilleen. Intiimissä kanssakäymisessä hän halusi aina sammuttaa valot, jotta totuus ei paljastuisi.

Koska seksi oli usein vaikeaa, kohtasi Aja suhteissaan mustasukkaisuutta ja häntä syytettiin pettämisestä.

– Kun on ollut ongelmia seksin kanssa, on miehelle tullut luuloja, että onko sinulla toinen ja petätkö minua.

– Olen kuullut hirvittäviä asioita itsestäni parisuhteiden lopussa. En uskaltanut kertoa, mistä on kyse, joten minulle on sanottu kamalia juttuja.

Pelko asian paljastumisesta juonsi juurensa alakouluaikaan, jolloin Aja oli muuttanut Suomeen ja tajunnut ensimmäistä kertaa, että hänessä oli jotain erilaista kuin muissa tytöissä.

– Tämä oli hirveän suuri paino, jota kannoin mukanani siitä saakka, kun tulin Suomeen. En tajunnut Gambiassa, että tämä on väärin, mitä minulle on tehty. Siellä jokaiselle naiselle oli tehty sama ja siitä tuli normaalia.

Suomessa koulun liikuntatunnin jälkeen pukuhuoneen suihkussa Aja ymmärsi, ettei hän ollut kuten muut. Asia hävetti häntä niin paljon, että hän pyysi opettajalta lupaa päästä opettajien lukolliseen suihkuun. Muut oppilaat kuulivat asiasta ja syntyi sitkeä huhu, että Aja olikin poika.

– Ajattelin, että jos minua kiusataan jo sen takia, että he luulevat minua pojaksi, niin miten paljon minua kiusataan sitten, jos totuus selviää.

– Peruskoulun kokemukset opettivat minulle, että älä luota ihmisiin äläkä kerro henkilökohtaisia asioitasi kenellekään. Varsinkaan tällaista asiaa, joka on niin iso tabu.

Aja kokee, ettei silpomisesta puhuta Suomessa tarpeeksi suoraan ja siitä kertominen on siksi hyvin vaikeaa.

Hän itse avautui kokemuksistaan ensimmäisen kerran vasta Face of African Queen -kauneuskilpailun aikaan. Hän ei nukkunut edellisenä yönä lainkaan, sillä asian kertominen pelotti niin valtavasti. Lopulta päätös puhua aiheesta julkisesti syntyi, kun Aja mietti malariaan kuollutta siskoaan.

– Purskahdin itkuun, kun mietin pikkusiskoani ja sitä, että jos hän olisi elossa ja hänelle tehtäisiin sama juttu. Ajattelin, että ehkä voisin omalla tarinallani vaikuttaa siihen, ettei seuraavalle 4-vuotiaalle tapahdu tätä.

Ajalle silpomisesta puhuminen on tärkeää juuri siksi, että tulevaisuudessa tytöt säästyisivät hänen kokemaltaan tuskalta ja traumoilta. Hänen mukaansa myös Suomesta viedään salaa lapsia ympärileikattavaksi ulkomaille ja esimerkiksi kouluissa olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, jos lapsia katoaa epäilyttävästi pitkille lomamatkoille.

– On vaikea uskoa, kuka haluaisi tehdä lapselleen näin, mutta pitää ymmärtää se, että vanhemmat eivät tiedä, että he tekevät hallaa lapselleen. He ovat eläneet kulttuurissa, jossa tämä on normaalia ja kokevat, että heitä syrjitään, jos heidän lapsensa on ainoa, jota ei ole ympärileikattu, Aja selittää.

Aiheesta olisi Ajan mukaan tärkeää puhua avoimemmin myös terveydenhuollossa. Hän kertoo käyneensä useita kertoja gynekologeilla, joista kukaan ei koskaan ottanut asiaa esille millään tavoin.

– Olen huomannut aina lääkärin ilmeestä, että he ymmärtävät tilanteen ja että heidän tekee mieli kysyä miten jollekin voidaan tehdä tällaista, mutta silti asiasta ei ole puhuttu.

– Olisin toivonut, että joku rohkea ammattilainen olisi kysynyt suoraan, että onko sinut ympärileikattu. Ympärileikkauksen kokeneelle on paljon helpompi avautua asiasta, kun siitä kysytään suoraan.

Ajan tapauksessa asiasta alettiin keskustella lääkärin vastaanotolla vasta, kun hän itse uskalsi ottaa sen esille.

– Viime vuonna sanoin vihdoin suoraan, että minut on ympärileikattu. Siitä tuli todella vapautunut olo.

Lääkäri kertoi Ajalle, että hänen olisi mahdollista mennä halutessaan korjausleikkaukseen, jossa intiimialueille voitaisiin palauttaa tuntoa. Hän ei kuitenkaan usko pystyvänsä siihen, sillä se saattaisi nostaa pintaan lapsuudessa koetun silpomisen aiheuttamat traumat ja tuntemukset. Jo pelkkä ajatus saa hänet kyyneliin.

– En tiedä, onko se sen arvoista, koska se tuntuisi siltä, että joutuisin ottamaan ne samat askeleet uudelleen kuin silloin 4-vuotiaana, hän sanoo hiljaa.

Sinkut paljaana -sarjassa Aja kertoo silpomisesta myös potentiaalisille kumppaneille, joiden kanssa hän pääsee treffeille. Askel oli hänelle suuri, sillä aiemmin asiasta miehille puhuminen ei ollut edes vaihtoehto.

– Ohjelma avasi silmäni monessa asiassa. Se aloitti elämässäni tosi paljon hyvää ja nyt uskallan olla ylpeästi oma itseni.

Tammikuussa Aja pääsee viimein tutkimukseen, jossa selvitetään voiko hän saada lapsia. Ohjelman jälkeen hänen elämäänsä myös putkahti uusi ihminen ja tällä hetkellä hän elää onnellisesti parisuhteessa.

– Minusta tuntuu, että olen löytänyt ihmisen, joka oikeasti ymmärtää minua ja hyväksyy minut sellaisena kuin olen.

Pari tapasi lähikaupassa, mutta heillä on myös yhteisiä tuttuja. Aja arvostaa kumppanissaan sitä, että tämä on uskaltanut rohkeasti puhua silpomisesta ja sen vaikutuksista hänen elämäänsä.

– Hän oli perehtynyt asiaan etukäteen ja uskalsi kysyä ympärileikkauksesta. Hän kertoi olevansa pahoillaan siitä, mitä olin kokenut ja siitä se sitten lähti.

Sinkut paljaana Yle Areenassa 1.1. ja TV2-kanavalla 3.1. alkaen.

