Entinen Kummeli-tähti keksi loistavan bisnesidean – vaihtoi kokonaan alaa ja elää nyt unelmiensa elämää

Olli Keskinen palasi tänä vuonna Kummeliin ensimmäistä kertaa 25 vuoteen. Hän kertoo IS:n haastattelussa alanvaihdostaan ja nykykuulumisistaan.

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 1.11.2021. IS julkaisee joulunpyhinä ja vuodenvaihteessa uudelleen vuoden suosituimpia artikkeleja.

Legendaarisesta Kummelista esitettiin marraskuussa televisiossa upouusi jakso, jossa nähtiin erään rakastetun Kummeli-jäsenen paluu. Juontaja Eero Kakkoa esittänyt Olli Keskinen palaa ruutuun 25 vuoden tauon jälkeen.

– Hahmon ulkonäkö on saattanut ehkä hieman 20 vuodessa muuttua, mutta vain aavistuksen, IS:n tavoittama Keskinen naurahtaa.

Keskinen lähti Kummelista sen suosion ollessa katossa. Sen jälkeen hän on luonut oman uransa aivan toisenlaisten bisnesten parissa.

Palataan kuitenkin hetkeksi tarinan alkuun. 90-luvulla monen suomalaisen arki näytti hyvin harmaalta. Työttömyyskäyrät osoittivat kohti kattoa, asuntojen hinnat romahtivat ja korot nousivat. Elettiin lama-arkea, sen ajan uutta normaalia.

Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen ja Olli Keskinen halusivat tehdä jotain hauskaa harmauden keskelle. He kuvasivat omia kotivideosketsejään ja päättivät tarjota niitä rohkeasti Ylelle.

– Me kuvattiin muutama sketsiä kotivideokameralla ja lähetettiin nauha TV2:lle. Sieltä tuli aika nopeasti vastaus, että kyllä tässä voisi jotain olla, nyt 54-vuotias Keskinen muistelee.

TV2 halusi ostaa miehiltä saman tien kolme puolen tunnin jaksoa. Keskinen ja kumppanit palasivat neuvotteluista hämmentyneinä tv-sopimus kourassaan.

– Siinä vaiheessa meille vasta tuli se järkytys, että mitä me ollaan menty lupaamaan. Meidän pitäisi tehdä TV2:lle kolme puolen tunnin pituista jaksoa, eli 90 minuuttia sketsejä. Me oltiin koko ryhmä tehty elämässämme tasan kahdeksan minuuttia sketsejä, eli ne demo-nauhat.

– Muistan kyllä, että kun tulimme sopimuspaperi kädessä toimistolle, olimme aika hiljaisia poikia. Ei me juhlittu sitä rahasummaa, vaan olimme kauhuissamme.

Kummeli 1992, Kuvassa Jaakko Parantainen eli Heikki Silvennoinen ja Eero Kakko eli Olli Keskinen.

Yle antoi ryhmälle kuusi viikkoa aikaa toimittaa valmiit jaksot. Aikaa ei ollut tuhlattavaksi. Kolmikko päätti kuitenkin heti, että huumori kuolee, jos työpäiviä venytetään järjettömän pituisiksi.

– Alkuvaiheessa tajusimme jo, että jos teemme pitkää päivää, emme tule saamaan sitä kasaan. Se oli ihan loistava oivallus. Jos olisimme tehneet ympäripyöreitä päiviä, tuottavuus rupeaa laskemaan ja pokka pettämään.

Niinpä ensimmäiset jaksot kuvattiin arkipäivisin kello kymmenen ja kuudentoista välisenä aikana. Kummeli-niminen uusi viihdesarja oli syntynyt.

Kummelista tuli valtava sukupolvi-ilmiö. Sketsit huvittivat erityisesti opiskelijoita ja teinejä uudenlaisella, rajoja rikkovalla huumorillaan. Iäkkäämmät kritisoivat Kummelia, mutta ”kalkkisten” soimauksesta hurmos tuntui vain saavan lisää tuulta purjeisiinsa.

Vuonna 1994 Kummelia katsoi parhaimmillaan yli 900 000 ihmistä. Tekeillä oli kiertue, VHS-myyntivideo ja elokuva. Se oli Kummelin todellista kulta-aikaa.

Kummelin pahin takaisku tapahtui vuoden 1994 lopussa, kun Keskinen ilmoitti eroavansa Kummelista. Hän ei halunnut tehdä elokuvia, vaan oli enemmän innostunut urheilumaailmasta. Keskinen siirtyi tekemään töitä muun muassa jääkiekon MM-kisojen ja Atlantan kesäolympialaisten kisastudioihin sekä sen jälkeen moniin muihin tv-tuotantoihin.

Timo Kahilainen, Heikki Silvennoinen ja Olli Keskinen ovat Kummeli.

Keskinen sai media-alasta lopullisesti tarpeekseen 2000-luvun alussa.

–Tuntui, että se juttu on jo aika lailla nähty. Mediabisnes Suomessa on aika pieni ala. Halusin nähdä maailmaa muiltakin kannoilta, tutustua liike-elämään, ihmisiin ja yrityksiin laajemmin, hän sanoo.

Hyvä työtarjous myös auttoi alanvaihtoa. Keskinen sai töitä Jari Sarasvuon Trainer’s House -yrityksestä vuonna 2003. Työtoimeenkuva oli Keskiselle mieluisa, ja hän tekikin Sarasvuolle töitä yli kymmenen vuotta.

– Sivussa on tullut seurattua Kummelin tekemistä, elokuvia ja näytelmiä ja muuta. On ollut hienoa nähdä, miten Kummeli on tuonut elinkeinon monille.

Kummelin porukka yhdessä vuonna 1999.

Sielultaan Keskinen on kuitenkin ollut varhaisesta nuoruudestaan lähtien yrittäjä. Niinpä hän elättää itsensä nykyään omilla puhujakeikoillaan.

Bisnesmalli on ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa jo vuosia iso liiketoiminta-ala. Suomessa ala on kovassa nousussa.

Keskinen vetää yrityksissä tunnin pituisia puhujakeikkoja viikoittain. Omilla verkkosivuillaan hän mainostaa olevansa Suomen suosituimpia puhujia.

– Minulla on sellainen puhe-esitys, jossa puhun työn tuottavuudesta. Muun muassa siitä, miten kannattaa tehdä lyhyempää päivää paremman tuloksen saavuttamiseksi. Sen nimi on Parempi työpäivä. Siitä on myös versio Parempi työpäivä Kummelin tapaan, jossa on mukana huumoria.

Kiire on ollut Keskisen mukaan todella suosittu aihe yritysmaailmassa. Monet kärsivät työelämässä siitä, että eivät ehdi tehdä kaikkea.

– Ei sketsejäkään voi tehdä hosumalla. Vaatii päättäväisyyttä, että uskaltaa keskittyä siihen, mitä tekee, Keskinen innostuu.

Kysyntää on riittänyt. Ennen koronaa hänellä oli hänen omien sanojensa mukaan jopa sata keikkaa vuodessa.

– Koronankin aikana keikkoja on ollut viitisenkymmentä vuodessa, eli oikein mukavasti.

Olli Keskinen vuonna 1999.

Ja vuonna 2021.

Nyt Keskinen elää elämässään rauhallista ja antoisaa vaihetta. Lapset ovat kasvaneet aikuisiksi.

– Elon päiväni ovat varsin mukavia. Silloin kun lapset ovat pieniä ja on ruuhkavuodet, vauhtia riittää. Nyt tuntuu, että on ihan hirveästi aikaa. Mihin tahansa minua kysytään, niin tuntuu, että melkein aina voin vastata kyllä.

Keskinen asuu Helsingin ydinkeskustassa Designmuseon vieressä ja elää omantyylistään elämää. Vapaa-ajalla hän harrastaa ”sopivassa määrin” urheilua ja paljon rakastamaansa penkkiurheilua.

– Olen urbaani ihminen. Mä tykkään kaupunkielämästä! Tamperelaiselle tämä on vähän eksoottistakin.

