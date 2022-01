Tv:stä tuttu Mattu, 24, puhuu nyt salaisuudesta, jota hän on peitellyt pitkään – erikoinen käytös parisuhteissa sai viimein selityksen

Temptation Islandissa nähty Mattu huomasi jo vuosia sitten, että hänessä oli erikoisia piirteitä. Viime vuonna hän sai vihdoin diagnoosin, joka selitti hänen kokemansa tunnemyrskyt ja impulsiivisen käytöksen.

– Oh my god, mua jännittää, Mathilda ”Mattu” Westerberg parkaisee Ylen Sinkut paljaana -sarjan ensimmäisessä jaksossa.

Jännitys johtuu siitä, että Temptation Islandista julkisuuteen noussut Mattu paljastaa ohjelmassa suuren salaisuutensa sekä oikean ulkonäkönsä. Hän pesee pois huolitellut meikkinsä, laittaa pitkät hiuksensa kiinni ja vaihtaa näyttävät vaatteensa yksinkertaiseen mekkoon ja suuntaa kolmille treffeille. Ilman meikkiä, täysin paljaana ja sellaisena kuin hän oikeasti on.

Tilanne on 24-vuotiaalle Matulle jännittävä, mutta vielä suurempi asia hänelle on se, mitä ohjelmassa tapahtuu ennen treffejä. Mattu nimittäin kertoo koko Suomelle suurimman salaisuuteensa: sen, että hän on jo pitkään kärsinyt mielenterveysongelmista.

– Mulla on diagnosoitu viime vuonna epävakaa persoonallisuushäiriö, Mattu sanoo tv:ssä itkien.

– Se ei oikeasti ole surullinen asia, mutta mua jännittää tosi paljon kertoa siitä, koska tunnen häpeää omista mielenterveysongelmistani.

Mattu huomasi itsessään erikoisia piirteitä jo kauan sitten. Hän oli hyvin herkkä, impulsiivinen ja koki tunteet voimakkaasti. Hän teki päätöksiä hetken huumassa miettimättä niiden seurauksia tarkemmin, ja se saattoi johtaa ongelmiin. Isoimmat haasteet olivat parisuhteissa.

– Ensimmäisessä parisuhteessani kaksikymppisenä aloin ekaa kertaa miettiä, että joku voisi olla vialla, Mattu kertoo IS:lle.

– Herkkä puoleni korostui silloin tosi vahvasti. Olin aiemminkin ollut sellainen, mutta se käytös oli mennyt enemmän teini-iän piikkiin. Nykyään tiedän, että tämä on vähän kuin liian pitkälle jatkunut teini-ikä.

Matun mukaan hänellä epävakaan persoonallisuuden oireet nousevat pintaan juuri kaikista lähimmissä ja intiimeimmissä ihmissuhteissa, etenkin parisuhteissa. Hän saattaa kokea olonsa äärimmäisen epävarmaksi ja hakee kumppaniltaan jatkuvasti hyväksyntää.

– Olen herkästi alkanut muuttamaan itseäni sellaiseksi, mitä olen kuvitellut sen toisen haluavan minun olevan. Olen mukautunut ja ollut valmis muuttamaan itseni vaikka kokonaan.

Mattu kertoi Temptation Islandissa, että hän hankki silikoni-implantit miellyttääkseen silloista puolisoaan. Hän myös muutti pukeutumistaan ja alkoi meikkaamaan enemmän, koska uskoi ex-kumppaninsa haluavan sitä.

Miellyttämishalun ja epävarmuuden lisäksi epävakaa personallisuushäiriö on tuonut Matun ihmissuhteisiin konflikteja. Hän on loukkaantunut helposti, ottanut asiat itseensä ja räjähtänyt.

Epävakaat piirteet alkoivat Matun mukaan korostua entisestään Temptation Islandin aikaan. Hän esiintyi ohjelman seitsemännellä tuotantokaudella ex-puolisonsa Japen kanssa.

– Tempparit vaikutti paljon mielenterveyteeni, koska jouduin julkisuuspyöritykseen ja se aiheutti kriisin oman elämäni ja parisuhteeni kanssa. Se pikakelasi olemassa olevia ongelmia eteenpäin ja lisäsi niitä.

– Mielenterveysongelmani pahenivat lopulta Temppareiden aikaan tosi paljon. Tuli päihdeongelmaa ja kaikkea muuta siihen rinnalle, koska voin niin huonosti. Lopulta sain tarpeekseni ja päätin, että nyt hakeudun avun piiriin, koska näin ei voi jatkua.

Jape ja Mattu erosivat Temppareiden jälkeen.

Matun mukaan hän tajusi jo vuosia sitten, että saattaisi sairastaa epävakaata persoonallisuushäiriötä, sillä taudin oirekuvaus tuntui sopivan häneen. Temppareiden jälkeen hän pääsi kolmen kuukauden psykiatrisen arviointijaksolle ja sai käteensä paperit, joista diagnoosi varmistui.

– Ehkä viisi minuuttia se oli pieni shokki, että nyt tämä on virallista ja nyt tämä on tiedoissani ikuisesti.

– Samaan aikaan helpotti, kun sai mustaa valkoisella siitä. Se mahdollisti terapiaan pääsyn ja sen, että löytää muita, jotka on samassa tilanteessa ja ymmärtää, ettei ole yksin.

Epävakaata persoonallisuushäiriötä hoidetaan useimmiten terapialla. Mattu on käynyt terapiassa puoli vuotta ja kokenut saavansa siitä valtavasti apua jo nyt.

– Huomaan tosi ison eron esimerkiksi siinä, miten ymmärrän itseäni, tunnistan tunteitani ja pystyn sanoittamaan fiiliksiäni paljon rakentavammin. Tapani käsitellä negatiivisia tunteita on muuttunut.

– Aiemmin minulle oli iso ongelma se, että loukkaannuin heti, enkä edes halunnut tai yrittänyt nähdä toisen ihmisen näkökantaa asioihin. Nykyään en luota sokeasti siihen ensimmäiseen, hylätyksi tulemisen pelon ohjaamaan tunteeseen tai käsitykseen asioista.

Vaikka terapiasta on apua, ei epävakaus katoa kokonaan edes sen avulla. Mattu tiedostaa, että hän tulee elämään sen aiheuttamien piirteidensä kanssa aina. Nykyään oireet ovat kuitenkin lievempiä ja helpommin hallittavia.

– Tulen varmasti kokemaan aina vahvoja tunteita sekä hyvässä että pahassa.

– Vahvin asia, minkä huomaan tällä hetkellä, on oman identiteettini epävarmuus. Olen vähän hukassa, että kuka itse olen ja haen jotain puuttuvaa palaa muualta.

Epävakaa persoonallisuushäiriö Epävakaalle persoonallisuushäiriölle on tyypillistä tunnetilojen, ihmissuhteiden ja minäkuvan epävakaus ja impulsiivinen käytös. Ihmissuhteet saattavat ovat hyvin intensiivisiä ja epävakaita ja niissä voi olla voimakasta ihannointia tai vähättelyä.

Konfliktit suhteissa ovat yleisiä. Tunteiden säätely on vaikeaa. Epävaakasta persoonallisuushäiriöstä kärsivä voi pelätä tulevansa hylätyksi, hän ärtyy helposti ja saattaa olla itsetuhoinen. Etenkin negatiivisia tunteita voi olla vaikeaa hallita ja mielialat saattavat vaihdella hyvin nopeasti. Pitkäjänteinen toiminta voi olla vaikeaa ja elämä saattaa tuntua kaoottiselta. Käsitys omasta itsestä ailahtelevaa ja oma identiteetti epävakaa. Häiriöstä kärsivä voi tuntea sisäistä tyhjyyttä, toivottomuutta tai psyykkistä tuskaa. Muutokset ulkoisissa turvaa tuottavissa puitteissa voivat vaikuttaa vointiin varsin paljon. Epävakaan persoonallisuuden kehittymiselle altistavat nykytiedon mukaan sekä perintö- että ympäristötekijät. Ensisijainen hoitomuoto ovat erilaiset terapiat. Myös lääkehoitoa voidaan hyödyntää. Epävakaata persoonallisuutta on kutsuttu myös rajatilapersoonallisuudeksi tai borderline-persoonallisuudeksi. Lähteet: mielenterveystalo.fi, Duodecim terveyskirjasto.

Mattu haluaa puhua diagnoosistaan avoimesti, jotta ennakkoluulot mielenterveysongelmien ympärillä laantuisivat. Aluksi asian kertominen ääneen tuntui suorastaan pelottavalta.

– Pelotti, että kaikki voivat laittaa minut jatkossa siihen yhteen, mielenterveysongelmaisen lokeroon. Näillä asioilla on valtava stigma ja ehkä vähän itsekkäistä syistä pelotti, että mitä se tekee elämälleni ja miten muhun suhtaudutaan.

– Samaan aikaan tiedostin tosi vahvasti sen, ettei tätä pidetä hävetä. Päätin, että haluan mennä sitä kohti pää punaisena, että jollain muulla voisi olla jatkossa helpompaa.

Sinkut paljaana -sarjassa nähdään, miten Mattu kertoo mielenterveysongelmistaan sarjan muille osallistujille ja myös treffikumppaneilleen.

– Vaikka se pelotti, se kääntyi voimaannuttavaksi kokemukseksi, hän sanoo sarjassa.

Nykyään Mattu elää onnellisesti parisuhteessa. Hän on seurustellut kumppaninsa kanssa muutaman kuukauden, mutta haluaa pitää suhteensa ainakin toistaiseksi yksityisenä.

Sinkut paljaana Yle Areenassa 1.1. ja TV2-kanavalla 3.1. alkaen.

Jos voit huonosti, älä jää yksin. Täältä saat apua:

Kriisipuhelin päivystää suomeksi numerossa 09 2525 0111, ruotsiksi numerossa 09 2525 0112 ja arabiaksi ja englanniksi numerossa 09 2525 0113.

Mieli ry:n Sekasin-chat tarjoaa keskusteluapua nuorille lähes ympäri vuorokauden osoitteessa sekasin247.fi.