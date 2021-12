Palvottu näyttelijä kuoli istualtaan kesken lauseen vain 43-vuotiaana – teinitähti eli levottoman ja traagisen elämän

Romy Schneider oli vasta 17-vuotias hurmatessaan katsojia Sissi-elokuvissa. Hän halusi päästä irti roolistaan ja loi itsensä uudelleen Ranskassa. Arvostetun näyttelijättären elämä loppui lyhyeen.

17-vuotias Romy Schneider oli kuin luotu Sissiksi. Katsojat rakastivat valloittavasti hymyilevää wieniläistyttöä, joka näytteli Itävalta-Unkarin keisarinnaa Elisabetia Sissi-elokuvatrilogiassa vuosina 1955–1957.

– Rakastin rooliani Sissinä. Olin prinsessa – enkä vain kameroiden edessä. Mutta eräänä päivänä en enää halunnut olla prinsessa, Schneider kertoi.

Ernst Marischkan ohjaama elokuvasarja oli valtavan suosittu ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Romyn äiti Magda uskoi tietävänsä, miksi ihmiset palvoivat hänen tytärtään. Magda nähtiin itsekin elokuvissa Sissin äitinä ruhtinatar Ludovikana.

– Katsojat pitivät Romysta niin paljon siksi, että he kokivat löytäneensä vihdoinkin ihmisen, joka ei ole joutunut tekemisiin maailman pahuuden kanssa.

Pukuelokuvien tekeminen ei ollut niin auvoista kuin miltä se valkokankaalla näytti. Vaikka Sissi tuntui liihottelevan Schönbrunnin palatsissa upeissa luomuksissaan ja hypähtelevän kevyesti kuvankauniissa maisemissa Alpeilla, todellisuus oli toista.

Massiiviset peruukit painoivat yli kuusi kiloa ja aiheuttivat Romy Schneiderille jatkuvaa päänsärkyä. Hän kuvaili niskansa olleen niin jäykkä kuin olisi jököttänyt katsomassa elokuvaa elokuvateatterin ensimmäisellä rivillä. Puvut ja korsetit kiristivät, ja kuvausaikataulu oli tiukka.

Elokuvissa hänen puolisoaan, Itävalta-Unkarin keisaria Frans Joosefia näytteli Karlheinz Böhm. Fanit maalailivat pääparin välille romanssia, mutta kaksikko pysyi vain ystävinä. Böhm oli 10 vuotta vanhempi Schneideria, joten tämä kutsui häntä setä Karliksi.

Rooli Sissinä alkoi tuntua painolastilta. Schneider pelkäsi jäävänsä Sissin vangiksi.

– Olen kuin wieniläinen leivos, jota ihmiset haluavat ahmia, hän kuvaili.

Näyttelijätär suostui vastentahtoisesti sarjan kakkos- ja kolmososiin: Sissi – nuori keisarinna (1956) ja Sissi – keisarinnan kohtalonvuodet (1957). Neljänteen osaan häntä houkuteltiin miljoonilla Saksan markoilla, mutta Schneider piti päänsä, eikä ottanut roolia vastaan. Hän palasi tummasävytteisemmäksi Sissiksi vasta Ludwig-elokuvaan 1973.

Repäistäkseen itsensä irti Sissistä Schneider muutti Pariisiin ja alkoi valita seksikkään femme fatalen rooleja. Prinsessaleikki sai jäädä.

Romy Schneiderin yksityiselämä oli myrskyisää.

Ranskalaisfilmi Christine (1958) muutti hänen imagonsa ja samalla myös hänen rakkauselämänsä. Schneider sai itse valita vastanäyttelijänsä ja päätyi nuoreen tuntemattomaan Alain Deloniin. Magda-äiti vastusti tyttärensä suhdetta köyhään ja uppiniskaiseen Deloniin. Siitä huolimatta pari meni kihloihin.

Intohimoinen mutta turbulenssinen yhteiselo kesti viisi vuotta. Delon jätti Schneiderin kirjeellä ja kirjoitti sen loppuun olevansa matkalla Meksikoon Nathalien, tulevan vaimonsa, kanssa.

Schneider ja Delon pysyivät silti väleissä ja tekivät myöhemmin yhdessä elokuvan La Piscine (1969).

Romy Schneider ja Alain Delon elokuvissa Christine (ylempänä) ja La Piscine.

Ranskalaiselokuvan suurimpiin miestähtiin lukeutuva Delon, 85, on yhä elossa. Vuonna 2019 hän sai kunniapalkinnon elämäntyöstään Cannesin elokuvajuhlilla.

Schneiderista tuli tähti Ranskassa. Hän halusi karistaa Itävallan ja Saksan jaloistaan.

– Haluan olla täysin ranskalainen. Se koskee tapaani elää, rakastaa, nukkua ja pukeutua, hän kertoi.

Saksalaislehti Der Spiegel kirjoitti vuonna 1963 Schneiderin saavuttaneen haluamansa.

"Tämä nuori pariisitar ei ole enää saksalainen. Ei lainkaan. Hänellä ei ole aksenttia, ei paloa eikä huonoa makua. Tämä on täydellinen metamorfoosi."

1960-luvulla näyttelijättären töihin lukeutuu muun muassa mestariohjaaja Orson Wellesin Oikeusjuttu (1962), Luchino Viscontin Tis Pity She's a Whore (1961) sekä Boccaccio '70 (1962). Hän ansioitui myös teatterissa.

Lyhyen visiitin Hollywoodiin Schneider teki elokuvassa Vuoroin vieraissa (1964), jossa hänen vastanäyttelijänään oli Jack Lemmon. Hei, Pussycat! (1965) -elokuvassa Schneider näytteli yhdessä Peter O'Toolen, Peter Sellersin ja Woody Allenin kanssa.

Orson Wellesin kanssa elokuvan Oikeusjuttu kulisseissa.

Hei, Pussycat! -elokuvan tähtikaartia: Paula Prentiss, Romy Schneider, Ursula Anderss, Capucine, Woody Allen, Peter O’Toole ja Peter Sellers.

Yksityiselämässä Romy Schneider löysi rinnalleen 14 vuotta itseään vanhemman saksalaisohjaajan Harry Meyenin 1965. Meyen oli tuolloin naimisissa. Pari avioitui seuraavana vuonna, ja heille syntyi poika David joulukuussa 1966. Parin rakkaus kesti vuoteen 1975. Alkoholisoitunut Meyen päätti itse päivänsä 1979.

Schneider avioitui ranskalais-italialaisen toimittajan ja henkilökohtaisen sihteerinsä Daniel Biasinin kanssa 1975. Vuonna 1977 syntyi heidän tyttärensä Sarah Biasini. Aivan kuin muutkin Schneiderin suhteet, liitto jäi lyhyeksi. Vuonna 1981 hän erosi miehestään - ja menetti poikansa traagisella tavalla.

Romy Schneider ja Harry Meyen Frankfurtissa 1967.

Romy Schneider ja Daniel Biasini häidensä jälkeen Berliinissä.

14-vuotias David oli kiivennyt isovanhempiensa kodin rautaportille, pudonnut ja joutunut aidan piikkien lävistämäksi. Hän kuoli sairaalassa heinäkuussa 1981.

Tämä tragedia muistuttaa Sissin eli keisarinna Elisabetin kohtaamaa surua. Hän ei koskaan toipunut ainoan poikansa Rudolfin, 30, kuolemasta. Kruununperijä tappoi rakastajansa ja sen perään itsensä Mayerlingissa 1889.

Onnellinen äiti poikansa Davidin kanssa.

Lapsen menetys vei myös Romy Schneiderin elämän sijoiltaan. Hän syytti itseään poikansa kuolemasta.

Lohtua hän etsi alkoholista. Hän kirjautui ranskalaiselle vieroitusklinikalle Quiberoniin ja antoi holtittomaksi kuvaillun haastattelun Stern-lehden Michael Jurgsille. Tämän haastattelun pohjalta Emily Atef ohjasi elokuvan 3 Days in Quiberon (2018). Se kuvasi Marie Bäumerin esittämän Romy Schneiderin masentuneena ja rahaongelmaisena alkoholistina.

Schneiderin tytär Sarah Biasini pahoitti elokuvasta mielensä.

– Olen kovin järkyttynyt tästä, koska elokuva ei kuvaa kunnolla äitiäni. Tässä filmissä on vain useita olettamuksia, jotka ovat vääriä.

– Esimerkiksi äitini oli Quiberonissa thalassoterapiassa eikä alkoholistivieroituksessa. Pahinta minulle on se, että hänet käsitetään alkoholistiksi.

Kun Romy Schneiderilta kysyttiin Sissi-elokuvista hänen viimeisinä vuosinaan, hän ei halunnut vastata.

– En ole ollut Sissi pitkiin aikoihin. Olen onneton 42-vuotias nainen, ja nimeni on Romy Schneider.

Romy Schneider menetti lapsensa järkyttävässä onnettomuudessa.

Palvottu tähti kuoli vain 43-vuotiaana Pariisissa toukokuussa 1982. Hänen silloinen kumppaninsa Laurent Petin löysi naisen istumasta elottomana työpöytänsä äärellä tyhjä viinipullo edessään. Schneider oli aloittanut kirjoittamaan kirjettä naistenlehdelle peruakseen sovitun haastattelun, mutta lause jäi kesken.

Kuolinsyyksi kirjattiin sydänkohtaus, jonka uskotaan olleen seurausta lääkkeiden ja alkoholin käytöstä.

Yli 60 elokuvaa urallaan tehneen Romy Schneiderin viimeiseksi elokuvaksi jäi The Passerby (1982).

Tytär Sarah oli vain 5-vuotias menettäessään äitinsä. Sarah kirjoitti tänä vuonna kirjan elämästään The beauty of the sky. Hän mainitsee Romy Schneiderin nimeltä vain kerran kirjassaan.

Äitinsä ulkonäön perinyt Sarah Biasini on joutunut elämään aina äitinsä varjossa.

Sarah Biasini on perinyt äitinsä ulkonäön.

– Niin usein ihmiset pysäyttävät minut kadulla ja kysyvät, olenko Romyn tytär. Olen vastannut heille "en", koska haluan olla rauhassa.

– Kukaan ei ymmärrä, kuinka vaikeaa on olla kuuluisan ja edesmenneen äidin tytär. En ole kiinnostunut hänestä näyttelijänä. Olen kiinnostunut hänestä äitinäni. Se, että saan kutsua häntä äidikseni, on maailman hienoin asia.

Neflixin sarja Sisi tulee suoratoistopalveluun vuonna 2022.

