Kadehditun julkkisparin onni oli vain kulissia – mies ramppasi maksullisissa naisissa

Komedienne Lucille Ball hassutteli miehensä Desi Arnazin kanssa tv:ssä, mutta kameroiden takana jyrisi. Heidän elämästään kertova Being the Ricardos -elokuva nähdään Amazon Prime Videolla.

Kaikki rakastivat Lucya 1950–60-luvuilla. Räiskyvä punatukkainen Lucille Ball (1911–1989) nauratti katsojia Lucy ja minä (I Love Lucy) -sarjassa yhdessä kuubalais-amerikkalaisen miehensä Desi Arnazin (1917–1986) kanssa. Heitä pidettiin unelmaparina ja voimakaksikkona, joiden liittoa kadehdittiin.

Todellisuus oli paljon rumempi – ja siitä kertoo Amazon Primen uutuuselokuva Being the Ricardos. Nicole Kidman (Ball) ja Javier Bardem (Arnaz) tähdittämän elokuvan uskotaan tähyävän Oscareille asti. Elokuva on ollut tekeillä vuodesta 2015 asti. Alun perin Ballia piti esittää Cate Blanchett. Kidmanin valinta sai kritiikkiä, mutta näyttelijättären valintaa puolsi Ballin ja Arnazin tytär Lucie Arnaz.

Perheeseen syntyi kaksi vanhempiensa mukaan nimettyä lasta Desi Arnaz Jr. ja Lucie Arnaz.

Ennen nousuaan Amerikan kultatytöksi Lucille Ball oli malli ja entinen B-luokan leffojen näyttelijä, joka teki uraa myös radiossa. Kun CBS tarjosi hänelle isoa tv-diiliä omasta sarjasta, Ball taisteli saadakseen aviomiehensä Desi Arnazin vastanäyttelijäkseen Ricky Ricardoksi.

Hänen piti vakuuttaa kuubalaisverta ylenkatsoneet pomot Arnazin sopivuudesta. Vanity Fair -lehden mukaan Ball pelkäsi niin paljon miehensä uskottomuutta, että halusi pitää häntä silmällä myös töissä. Pari oli jo kerran aiemmin eronnut.

Vuosina 1951–1957 pyörineestä sarjasta tuli menestys: se oli Amerikan katsotuin ohjelma kuutena kautenaan. Avioliiton likapyykki tuli julki vasta, kun Confidential-lehti julkaisi artikkelin Arnazin syrjähypyistä 1955. Lehden mukaan Arnaz oli tokaissut ystävälleen vaimostaan:

– Hänellä ei ole mitään aihetta suuttua. En käy ulkona muiden naisten kanssa. Poikkean vain huorissa.

Ballin edustaja Charles Pomerantz paljasti myöhemmin Peoplelle näyttelijättären yrittäneen ottaa koko tapauksen huumorilla ja naureskelleen lehdelle sarjan tuotantotiimin nähden.

– Harjoitukset olivat käynnissä, ja Lucy meni pukuhuoneeseensa. Kaikki jäätyivät. Kun hän tuli takaisin, hän heitti lehden Desin eteen ja huudahti, että olisi voinut kertoa reporttereille pahempaakin.

Todellisuudessa lehti oli viimeinen pisara rakoilevaan liittoon, joka päättyi lopullisesti 1960. Liitosta syntyi kaksi lasta: Lucie ja Desi Jr..

Vuonna 1962 Ball sai uuden sarjan nimeltään The Lucy Show, jossa hänen hahmonsa oli leski Lucy Carmichael. Arnaz ei ollut mukana.

Arvostetun Aaron Sorkinin ohjaama Being the Ricardos kuvaa tapahtumia yhden viikon ajalta, jolloin Ballia syytetään kommunistiksi, hänen miehensä pettämiset nousevat esiin ja Ball ilmoittaa olevansa raskaana.

Skandaali nousi, kun edustajainhuoneen epäamerikkalaisia toimia tutkiva komitea löysi Ballin menneisyydestä papereita, joiden mukaan hän olisi rekisteröitynyt kommunistisen puolueen kannattajaksi vuonna 1936.

Arnaz puolusti vaimoaan sanomalla, että tukka on ainoa punainen asia hänessä. Ball kommentoi kommunistiyhteyksiään sanomalla tehneensä sen vain lepytelläkseen kommunismia kannattavaa isoisäänsä, eikä ollut koskaan varsinainen puolueen jäsen. Komitea antoi hänelle anteeksi, mutta huhujen mukaan FBI jatkoi johtajansa J. Edgar Hooverin kanssa Ballin tekojen tarkkailua vuosikymmenten ajan.

Nicole Kidmanin roolisuoritusta Lucille Ballina ylistetään arvosteluissa. Kidman kuvaili CBS Newsin haastattelussa ihastuneensa Ballin tapaan liikkua ja käyttää käsiään.

Nicole Kidman joutui luopumaan kulmakarvoistaan roolinsa takia.

– Lucille Ball oli uskomaton tanssija. Ja hänellä oli mitä kauneimmat kädet, joita hän käytti koko ajan puhuessaan. Rakastan myös hänen älykkyyttään.

Kidmanin hiukset värjättiin punaiseksi roolin takia. Hän joutui myös luopumaan omista kulmakarvoistaan Ballin siimanohuiden kulmakarvojen takia.

– Pelkäsin jo, että ne ovat poissa loppuiäksi, mutta nyt ne ovat kasvamassa takaisin.

Vaikka Ballin ja Arnazin rakkaus ei kestänyt, ja molemmat avioituivat uudelleen, he pysyivät yhteyksissä loppuun saakka. Arnaz kuoli keuhkosyöpään 1986. Hän oli kuollessaan 69-vuotias.

Ex-pari pysyi ystävinä loppuun saakka.

Tytär Lucie kuvaili vanhempiensa viimeisiä tapaamisia, jolloin he katselivat vanhoja jaksojaan ja pitivät hauskaa yhdessä.

Kuolinvuoteellaan Arnaz halusi jutella Ballin kanssa. Lucie piteli puhelinta. Hän muisteli Desilu: The Story of Lucille Ball and Desi Arnaz -kirjassa äitinsä toistelleen rakkaudentunnustuksia Arnazille puhelun ajan.

Arnaz vastasi:

– Niin minäkin rakastan sinua, kulta. Onnea tulevaan ohjelmaasi, hän sanoi viitaten erääseen Ballin tulevaan esitykseen.

Se oli viimeinen kerta, kun he puhuivat yhdessä.

Lucille Ball kuoli 77-vuotiaana 1989. Komediennen kohtaloksi koitui vatsa-aortan repeämä. Lucie Arnaz kertoi Televisioakatemian tilaisuudessa 2016 kokeneensa, että oli ollut vastuussa muiden surusta äitinsä kuoltua. Hänen piti lohduttaa muita sen sijaan, että olisi voinut itse surra rauhassa omaa äitiään.

Being the Ricardos Amazon Prime Video -palvelussa.