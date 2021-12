Lähipiiri paljastaa: Kuningatar Elisabet on kieltänyt yhden lautapelin pelaamisen jouluna – tuo perheenjäsenistä kaikki huonot puolet esiin

Britannian kuninkaallisen perheen joulunvietot Sandringhamissa ovat tavallisesti hyvin aikataulutetut ja täynnä erikoisuuksia. Jo kahtena vuonna koronarajoitukset ovat estäneet yhteisen joulun. Kuningatar saanee kuitenkin vierailijoita.

Prinssi Philip ja kuningatar Elisabet viettivät joulut aina Sandringhamin kartanossa. Philip on poissa, muttaperhe tulee kuningattaren luokse Windsoriin.

Muiden nauttiessa hellepäivistä kuningatar Elisabet vetäytyy omiin oloihinsa joulupuuhasteluihin. Elisabet näet allekirjoittaa käsin kaikki 750 joulukorttiaan jo elokuussa.

Vaikka lahjojen valinnassa Britannian kuningasperheellä on tapana pilailla, itse joulun he ottavat vakavasti. Kuninkaallisen joulun salaisuudet -dokumentissa hovin entiset työntekijät ja hoviasiantuntijat kertovat kruunupäiden juhlapyhistä Sandringhamin kartanossa Norfolkissa.

Perinteisesti kuningatar on matkannut Sandringhamiin junalla hyvissä ajoin, mutta viime vuonna koronarajoitukset pakottivat perheen erilleen. Tuolloin kuningatar vietti joulun kahdestaan prinssi Philipin kanssa Windsorin linnassa. Vuosi 2021 on ollut vaikea leskeksi jääneelle ja sairasteluista kärsineelle Elisabetille. Hän joutui perumaan Sandringhamin joulun myös tänä vuonna, mutta perhettä saapunee Windsorin linnaan.

Yleensä brittikuninkaallisten joulujuhlaa on valmisteltu kuukausia. Jouluvanukas on muhinut peräti vuoden ajan odottamassa vieraita. Menu on sama joka vuosi, ja se kirjoitetaan ranskaksi.

Prinssi Charles, herttuatar Catherine, prinssi William sekäprinsessa Charlotte ja prinssiGeorge saapuvat joulukirkkoon 2019.

Saavuttuaan Sandringhamiin kuningatar on yleensä tarkistanut kuusensa. Yhdessä joulupuussa kimaltavat kuningatar Viktorian lasikoristeet. Ruokailusalin kuusen Elisabet koristelee suvun nuorempien jäsenten kanssa.

Jouluaattona perheenjäsenet ovat saapuneet arvojärjestyksen mukaisesti Sandringhamiin. Ennen juhlallisuuksien alkamista prinssi Williamilla ja prinssi Harrylla oli tapana pitää perinteinen jalkapallomatsi siniveristen ja työntekijöiden välillä.

Brittitavasta poiketen perhe avaa joululahjat jo aattona, koska joulupäivä on muodollisempi ja hartaampi. Dianan ja kuningattaren entinen hovimestari Paul Burrell kuvailee lahjojen jaon olevan ruokailun ja teehetken jälkeen vuorossa.

Tunnelma on riehakas. Tyypillisesti toisille annetaan vain pilalahjoja. Jos lahjan antaja saa kuningattaren nauramaan, hän on onnistunut.

Hovitoimittaja Katie Nicholl muistelee, kuinka Harry sujautti Philipin istuimelle pierutyynyn ja sai isoisänsä ulvomaan naurusta.

Hoviasiantuntija Richard Kay puolestaan muistaa, kun Harry bongattiin ostamasta tavaratalosta höyhentangoja, ja ihmiset miettivät, kuka saa ne lahjaksi. Kaikkien lempilahja oli, kun Harry antoi kuningattarelle suihkumyssyn, jossa luki "ain't life a bitch" (eikös elämä olekin sontaa). Kuningatarta on lahjottu myös kumihanskoilla tiskejä varten.

Illallisella miehet vaihtavat päälleen Windsor-takit. Pöydässä odottaa muun muassa katkarapuja, lammasta ja suklaavanukasta. Kuningatar itse pitää samppanjasta ja valkoviinistä. Valkosipulia ei käytetä missään ruokalajissa, eikä kuningatar mielellään syö kalaa.

Kuningatar valmistaa joulusukat lapsilleen odottamaan joulupäivän aamua. Joulupäivänä naiset saavat aamiaisen huoneeseensa, kun taas miehiä odottaa buffet alakerrassa itsepalvelulla. Tuolloin kuningattaren rakkaat koirat saavat myös perinteisesti lahjansa eli leluja ja luita.

Kuningatar Elisabet on saanut lahjaksi kumihanskoja ja suihkumyssyn.

Joulupäivänä on tiukka aikataulu kirkosta kävelylle, kuningattaren perinteiseen puheeseen ja sekä lounaalle ja illalliselle. Kuninkaalliset joutuvat vaihtamaan vaatteita jokaiseen tilaisuuteen.

Illalla perhe rentoutuu kertomalla vitsejä, pelaamalla pelejä, kuten bridgeä, sekä katsomalla uutuuselokuvia valkokankaalta. Kuningatar on kunnostautunut imitoimalla eri ihmisiä. Mutta yksi asia on varma. Monopoli-peliä ei taloon enää tuoda. Kuningatar on kieltänyt visusti sen pelaamisen.

– Sen pelaaminen on tuonut pahimmat piirteet esille tietyistä perheenjäsenistä. Yksi heistä heitti koko pelin salin toiselle puolelle, kirjailija Lady Colin Campbell tietää.

Kuninkaallisen joulun salaisuudet lauantaina 25.12. MTV3 klo 20.40 sekä Prinssi Philip: Kuninkaallinen elämä lauantaina 1.1. MTV3 klo 15.15.

Jutun ingressiä täsmennetty klo 8:50: Korona on perunut Sandringhamin joulunvieton jo kaksi kertaa.