Joulun suosikkielokuvan itkukohtaus on yksi kaikkien aikojen raastavimmista – tähden oma sydän oli särkynyt suhdeskandaalissa

Kaikkien joulun ajan romanttisten leffojen ylitarjonnasta nousee kaksi ylitse muiden. Vuonna 2003 tehty brittiklassikko Rakkautta vain ja kolme vuotta myöhemmin valmistunut amerikkalainen Holiday. Lue kulissien takaisia paljastuksia elokuvien teosta!

Rakkautta vain -elokuvassa seurataan kymmentä eri henkilöä, joiden tarinat kietoutuvat jännällä tavalla toisiinsa. Mukana on timanttinen joukko tähtiä Liam Neesonista Emma Thompsoniin ja Colin Firthista Keira Knightleyyn ja Hugh Grantiin. Holidayssa Kate Winslet näyttelee Englannissa asuvaa Iristä ja Cameron Diaz Los Angelesissa asuvaa Amandaa. Muutosta hakevat naiset päättävät vaihtaa asuntoja lomiensa ajaksi.

Tiesitkö nämä asiat Nelosella tapaninpäivänä tulevien elokuvien tekemisestä?

Rakkautta vain

Pääministeriä näytellyt Hugh Grant ei sietänyt tanssikohtaustaan pääministerin virka-asunnolla.

– Kuvitelkaapa olevanne kärttyisä 40-vuotias britti. Kello on seitsemän aamulla ja sitä on aivan vesiselvä. ja seuraavaksi käsketään: ”Ok, Hugh, nyt voit alkaa jammata villisti”, hän muisteli BBC:lle.

Rakkautta vain -elokuvassa seurataan muun muassa pääministerin (Hugh Grant) ja Natalien (Martine McCutcheon) tarinaa.

Emma Thompson käytti kotiäiti Karenin roolissa niin kutsuttua läskipukua. Karen saa tietää miehensä tekosista ja ottaa asian esille jouluna. Luonnostaan hyvin hoikka Thompson piti lihottavaa pukua näyttääkseen enemmän riutuvalta kotiäidiltä. Tunneskaalan näyttelijätär ammensi omista kokemuksistaan. Kuuluisan petetyn naisen itkukohtauksen makuuhuoneessa hän kuvasi yhden päivänä aikana joutuen itkemään peräti 12 kertaa!

– Kohtaus, jossa hahmoni seisoo sängyn vieressä itkemässä on niin tunnettu, koska jokainen on kokenut saman. Ken särki sydämeni pahasti, joten tiesin, miltä tuntuu löytää kaulakoru, joka on tarkoitettu jollekin toiselle. Omalla kohdallani se ei tietenkään mennyt ihan juuri niin, mutta olemme kaikki kokeneet sen, Thompson sanoi Telegraphille.

Ken, josta Thompson puhui, on hänen ex-aviomiehensä, tunnettu näyttelijä ja ohjaaja Kenneth Branagh. Tähtiparin avioliitto päättyi julkiseen skandaaliin, kun Branagh petti Thompsonia kanssanäyttelijä Helena Bonham-Carterin kansa.

Emma Thompson näytteli kotiäiti Karenia.

Elokuvassa nähdään aitoja jälleennäkemisiä Heathrow’n lentokentällä Lontoossa.

Holiday

Elokuvan alussa nähdään, kuinka Kate Winsletin esittämä Iris haikailee häntäheikkiexänsä Jasperin (Rufus Sewell) perään. Oikeassa elämässä brittinäyttelijöillä oli ollut romanssi 1990-luvun puolivälissä. Se kesti kolmisen kuukautta.

Iris lähtee elokuvassa lomalle Amandan unelmataloon Kaliforniaan. Todellisuudessa talon sisäkohtaukset kuvattiin kokonaan studioon eli sound stagelle rakennetuissa lavasteissa, jotka maksoivat liki miljoona euroa. Myöskään Iriksen englantilaisessa pikkukylässä sijaitsevaa taloa ei ole oikeasti olemassa, vaan lavastusryhmä kasasi kahdessa viikossa talon lavasteet pellolle. Sittemmin se on purettu.

Cameron Diazin esittämän Amandan sydän sykkii Iriksen veljelle Grahamille (Jude Law).

Kate Winsletin esittämä Iris tutustuu Jack Blackin Milesiin.

Kylän kohtaukset on kuvattu Godalmingissa ja Shere in Surreyssa sekä ihka oikeassa pubissa.

Dustin Hoffman tekee elokuvassa yllätyscameon. Se oli yllätys tekijöille ja hänelle itselleenkin. Dustin Hoffman ajoi dvd-liikkeen ohi, kun kuvauksia tehtiin. Kohtauksessa Winslet ja Jack Black ovat liikkeessä. Hoffman paukkasi paikalle, ja koska hän tunsi ohjaaja Nancy Meyersin, Hollywood-legendalle järjestyi improvisoitu kohtaus, joka päätyi mukaan.

The Beach Boysin God Only Knows soi, kun ihmiset hyppäävät toistensa kaulaan, syleilevät ja suutelevat. Ihmiset eivät olleet avustajia, vaan kameraryhmä oli seurannut heitä kentällä viikon ajan. He kuvasivat kohtaamisia ja juoksivat sitten ihmisten perään kysyäkseen, saako niitä käyttää mukana itse elokuvassa.

