Pääministerin tunnustus tv:ssä saa Katja Ståhlin parahtamaan: "Ei oo todellista Mari!”

Elämäni biisin joulujaksossa vierailevat nykyinen pääministeri Sanna Marin ja entiset Antti Rinne, Jyrki Katainen, Mari Kiviniemi ja Esko Aho. Ohjelmassa nähdään leikkisää kuittailua ja tunnustuksia.

Pönötystä ja vakavaa tunnelmaa? Sitä moni odottanee näkevänsä, kun Elämäni biisi -studioon istutetaan viisi pääministeriä, joista yksi on hallitseva Sanna Marin (sd).

Päinvastoin! Tapaninpäivänä nähtävää Elämäni biisin jouluspesiaalia katsoessa ropisevat ennakkoluulot, joita Marinin lisäksi Antti Rinteeseen (sd), Esko Ahoon (kesk), Jyrki Kataiseen (kok) ja Mari Kiviniemeen (kesk) on saattanut liittää. Yllätyksiä tulee jo alussa, kun arvokkaat vieraat kertovat musiikkimaustaan.

Sitran yliasiamies, pääministerinä vuodet 2011–2014 istunut Katainen kertoo kuuntelevansa musiikkia erityisesti laittaessaan ruokaa. Viimeksi meni 1970-luvun ranskalaista iskelmää, mutta useimmiten mukana on Eppuja ja Popedaa.

Yllätys miehen musiikkimaussa on amerikkalainen hard rock -yhtye Guns N’ Roses, jonka tuotannosta varsinkin Welcome to the Jungle kuuluu Kataisen lempibiiseihin.

Sanna Marinilla on lämmin ja läheinen suhde musiikkiin. Se kävi esiin jo Yökylässä Maria Veitola -jaksossa, jossa pääministeri paljasti fanittavansa muun muassa The Chemical Brothersia ja Fatboy Slimiä. Niitä ei ole luvassa Elämäni biisissä.

– Kuuntelen musiikkia aina kun on mahdollista. Mulla on napit korvissa aamulla, kun laittaudun tai päivällä, kun siirryn kokouksesta toiseen. Se auttaa minua keskittymään ja tuo valoa ja iloa päivään.

Kaupan liiton toimitusjohtaja, pääministeri vuosilta 2010–2011 Mari Kiviniemi soitti nuorena pianoa ja huilua ja lauloi kuoroissa. Hän on kaikkiruokainen, mutta katvealueitakin riittää. Klassisen musiikin harrastaja ei ollut perillä kaikista musiikkigenreistä.

– 1990-luvun alussa olin järjestämässä tupareita, ja kysyin opiskelukaverilta, pääseekö hän mukaan. Hän sanoi, ettei pääse, koska menee Oulunkylään, ja siellä on Metallica. Kysyin häneltä, että ai, onko ne jotkut messut vai.

Tunnustus saa juontaja Katja Ståhlin parahtamaan.

– Ei oo todellista Mari. Mää olin siellä! Ei olleet messut, sen verran pystyn avaamaan, Ståhl sanoo.

Eduskunnan varapuhemies, pääministeri vuodelta 2019, Antti Rinne kertoo laulaneensa tanssibändissä ja soittaneensa soittokunnassa. Mieheltä luonnistuu klarinetin, saksofonin ja urkujen soittaminen.

Pääministerinä 1991–1995 ollut, nykyään liike-elämässä vaikuttava Esko Aho toteaa olevansa musiikin kuluttaja eikä tuottaja kuten Rinne.

– Laulajanurani alkoi ja päättyi samalla hetkellä: kansakoulun ensimmäisen luokan laulukokeeseen. Voisin antaa yhden lupauksen. Johannes Virolainen lupasi, että jos Karjala palautetaan, hän juo viskiä. Voin luvata, että sun satavuotispäivänäsi (Katja Ståhl) laulan.

Tuottaja Anna-Maria Meurman paljastaa, että kun hän tapasi vieraat ennen ohjelman kuvauksia, pääministereistä lähti keskimääräistä enemmän ääntä kuin muista vieraista. Tunnelma oli lupsakka. Se näkyy myös jaksossa.

– Ihmisistä, joilla on julkisuudessa tietynlainen rooli, tuli ilmi inhimillisiä piirteitä ja omaa persoonaa. Katainen oli tosi leppoisa, samoin Rinne. Kiviniemestä sai kuvan perhekeskeisenä ja kivana. Esko Aho oli aivan huipputyyppi ja tarinankertoja. Ja Sanna Marinkin oli rennompi kuin yleensä on totuttu näkemään.

Poliitikot sanailevat jaksossa toisilleen rennosti. Esimerkiksi Marin mallailee Aholle erästä romanttista kappaletta.

– Tunnistin piilevää intohimoa ja rakkautta, mitä Esko ei ehkä muille näytä, mutta sitten kotona illalla.

Aholla on tietty taktiikka, hän veikkaa suurimman osan biiseistä kuuluvan Rinteelle.

– Mun strategiani on saada edes yksi piste kotiin. Tällä strategialla sen saan. Mä olen rehellinen mies, entinen poliitikko.

– Tiedättekö, mistä tuntee ammattitaitoisen poliitikon? Siitä, että pystyy ottamaan murtumatta vastaan itseään koskevaa kehumista, Katainen heittää.

Hän epäilee Marinin jammauksen paljastavan kenelle eräs letkeä biisi kuuluu.

– Sanna rupesi reagoimaan ihan pompusta, ja mietin, että voisiko istuvalla pääministerillä noin suojaus pettää. Ei voi. Niinpä näen Marin kävelevän Brasiliassa miehensä kanssa ja aurinko laskee. He miettivät mennäänkö tuohon syömään ja toteavat: ”Käydään vielä roseelasilla.”

Kiviniemi uskoo erään biisin kuuluvan Kesärantaan eli Marinille.

– Tämä sopii Kesärannan ison salin lattialle. Siinä on kiva matto.

– Ja kristallikruunu tärisee, Katainen huomauttaa.

Marin kertoo kristallikruunun heiluvan aina, kun hänen tyttärensä Emma juoksee yläkerrassa. Liittyy kristallikruunuun toinenkin tarina.

– Se osui kerran Kekkosen päähän. Hän sai naarmun päähänsä, pyyhkäisi sitä pyyhkeellä ja sanoi, että tässä näet, kruunu ei sovi presidentin päähän, Aho naurattaa porukkaa.

Pääministerien saaminen vieraiksi ohjelmaan oli yllättävän helppoa. Ensin soitettiin Marinille kesällä.

– Poliitikkoja on meillä aina mukana. Se lähti heitosta, että olisipa hienoa saada pääministeri. Sitten kävi niin, että nehän tulivat aivan kilpaa. Pääministeri järjesteli aikataulunsa, ja kaikki, joille soitettiin tulivat mukaan. Sinne jäi vielä rannalle muutama, jotka haluavat ensi kaudelle, Meurman kertoo.

Viiden pääministerin elämien biisit paljastuvat tapaninpäivän iltana sunnuntaina TV1 26.12. klo 19.

