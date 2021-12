Sinkkuelämää-uutuussarja sai täystyrmäyksen – kriitikot nostavat esiin monta synkkää seikkaa, jotka pistävät silmään

And Just Like That... -sarja on tähän mennessä kerännyt lähinnä kriittisiä arvosteluja kansainvälisiltä medioilta. The Guardian jopa kysyy arvostelussaan, että oliko ohjelman tekeminen hyvä idea.

Sinkkuelämää-sarjan jatko-osa And Just Like That... on herättänyt runsaasti keskustelua siitä saakka, kun sen ensimmäinen jakso saapui kaiken kansan nähtäville 9. joulukuuta.

Jatko-osan tavoite oli tuoda vuosituhannen vaihteen rakastetuimmat tv-hahmot nykypäivään viisikymppisten päähahmojen kautta. Kansainväliset kriitikot tuntuvat kuitenkin olevan yksimielisiä siitä, että jatko-osa onnistui tavoitteessaan vain keskinkertaisesti.

Kriitikoiden mukaan uusien jaksojen isoin ongelma on juuri siinä, että Sinkkuelämää oli aikansa ilmiö, jonka päivittäminen nykyhetkeen täysin onnistuneesti on käytännössä mahdotonta.

– Jokainen menestyssarja on tietyn aikakauden tuotos, jossa hahmot elävät sitä hetkeä, ihmiset kertovat tarinoitaan ja katsojat katsovat. Jos yhdenkin näistä repii ulos omasta ajastaan, voi käydä huonosti. Siitä syystä viime aikojen elvytysyritykset ovat jääneet vaisuiksi tekeleiksi tai jopa alkuperäisiään huonommiksi, pohtii Rolling Stone -lehden tv-kriitikko.

Miranda, Carrie ja Charlotte seikkailevat uutuussarjassa, mutta sarjan tapahtumat eivät ole vakuuttaneet kriitikoita.

Alkuperäistä Sinkkuelämää-sarjaa kritisoitiin siitä, että kaikki Sinkkuelämää-hahmot ovat valkoihoisia heteroita, mikä kuvastaa varsin huonosti New Yorkin todellista katukuvaa. Uudessa ohjelmassa asiaan on tullut muutos, mutta kriitikkojen mielestä uusi lähestymistapa näyttäytyy katsojalle täysin päälle liimattuna.

– Mirandan ja hänen mustaihoisen professorinsa Nya Wallacen välillä nähdään useita kohtauksia, jotka ovat niin sietämättömiä, että voisi luulla lukiolaisen kirjoittaneen ne huonoa koulun sketsiä varten, The Guardianin kriitikko toteaa.

– Vaikka sarjan vanha tyyli oli kapeakatseinen ja elitistinen, silloin ohjelma ainakin tunsi oman maailmansa läpikotaisin ja pystyi antamaan tilaa komedialle ja draamalle vaivattoman tuntuisesti, kriitikko jatkaa.

The New York Timesin kriitikko on samaa mieltä.

– Sarjassa yritetään vaihtaa sähäkkä vuosituhannen vaihde uudeksi monimuotoisuuden aikakaudeksi, ja se on tuskallista katsottavaa, lehti kirjoittaa.

Sinkkuelämää-sarjasta tehtiin 2000-luvun puolella kaksi elokuvaa, jotka leimattiin nopeasti totaalisiksi flopeiksi – erityisesti elokuvista jälkimmäinen.

Sinkkuelämää 2 -elokuvassa naiset seikkailivat Abu Dhabissa.

The Guardianin kriitikon mukaan uudessa jatko-osassa ja toisessa elokuvassa on osittain samoja vivahteita kuin jälkimmäisessä elokuvassa.

– En sano tätä kevyin perustein, mutta uusien jaksojen tavassa käsitellä sukupuolen moninaisuutta, seksuaalista suuntautumista, rotusensitiivisyyttä ja etuoikeuksia on samankaltaisia vivahteita typeryydestä kuin toisessa Sinkkuelämää-elokuvassa, joka on kamalin tuotos pitkään aikaan, The Guardianin kriitikko tylyttää.

Kenties kaikkein kovimmalla kädellä The Guardian antaa sille, miten uusi tuotantokausi on muokannut kolmea ihastuttavaa päähahmoaan: Carrieta, Charlottea ja Mirandaa. Kriitikon mukaan uusi käsikirjoitus ”pienentää” hahmoja henkilöinä ja naisina vanhaan verrattuna.

– Sarja pienentää alkuperäiset hahmot hämmentyneeksi trioksi, joka yrittää neuvotella sekavassa uudessa maailmassa. Aivan kuin naisen ikääntyminen tarjoaisi pelkkää hämmennystä ja epäonnistumisia.

– Jos odotit, että sarja on kuin kuohuva drinkki, joka vie sinut kauas maailman ongelmista, sarjaa katsottuasi se drinkki on sinun naamallasi, The New York Timesin kriitikko kuvailee.

Rolling Stonen kriitikko päättää kirjoituksensa Sinkkuelämästä tempaistuun fraasiin:

– Istuessani läppärilläni avonaisen ikkunan ääressä kirjoittamassa tätä arviota huomaan miettiväni: Oliko tämän ohjelman tekeminen hyvä idea?