Hamy Ramezan pakeni pikkupoikana sotaa, eikä pari vuotta kestäneen matkan aikana tiennyt, näkeekö hän vanhempiaan enää ikinä. Traumaattisista kokemuksista syntyi silti sydämellinen Ensilumi-elokuva, jonka pääosissa on kolme legendaa.

Suomeen saapui vuonna 1989 kymmenvuotias poika, joka oli perheensä kanssa paennut Iranin ja Irakin sotaa. Pakomatka Euroopan läpi oli kestänyt pakolaisleirien kautta pari vuotta.

Matkalla pojan takaraivossa oli kolkuttanut tietoisuus siitä, että paluuta Iraniin ei enää ollut. Siellä olisi odottanut vain kuolema.

Elokuva Ensilumi (2020) kertoo tuon matkan kokemuksista, vaikka kuvitteellisessa elokuvassa ei matkatakaan suomalaisesta vastaanottokeskuksesta mihinkään. Tunteiden tasolla kaikki on ohjaaja Hamy Ramezanin mukaan sataprosenttisesti totta.

– Näin pakomatkan aikana niin erilaisia ihmisiä, että tiesin tekeväni siitä joku päivä elokuvan. En vain tiennyt, millaisen, Ramezan kertoo puhelimessa IS Tv-lehdelle nyt, reilu vuosi Ensilumi-elokuvan teatteriensi-illan jälkeen.

Mehdipourin perhe eli isä Mahtab (Shabnam Ghorbani), äiti Bahman (Shahab Hosseini), pikkusisko Donya (Kimiya Eskandari) ja Ramin-poika (Aran-Sina Keshvari) uskovat hyvään.

Vuoden aikana Ensilumi on on voittanut parhaan miespääosan Jussi-palkinnon ja saanut kansainvälistä näkyvyyttä sekä Berliinin elokuvajuhlilla että muilla maailman festivaaleilla. Erityisiä kehuja Ramezanin elokuva on saanut välittämästään lämmöstä ja lempeydestä.

” Purin käsikirjoitukseen vihaa, itsesääliä ja sydämeen jääneitä patoutumia.

Ensilumen tekeminen oli kuitenkin vaikeaa. Ensimmäiset 13 käsikirjoitusversiota kertoivat synkkää tarinaa. Päähenkilö oli tuhopolttaja.

– Purin käsikirjoitukseen vihaa, itsesääliä ja sydämeen jääneitä patoutumia. Tunnesolmuja.

– En silloin tiennyt työstäväni omia traumojani. Tiesin vain, että tämä ei ole enää kivaa. Halusin lopettaa elokuvanteon. Päivät alkoivat tuntua ikäviltä.

Joskus traumoja kokeneita ihmisiä pyydetään kirjoittamaan kokemuksistaan. Synkkään maailmaan uppoutuminen ei helpottanut Ramezanin oloa.

– Trauma on asia, jota ei kannata hirveästi tökkiä. Synkistä asioista kirjoittaminen ei ollut minulle mikään parantava keino.

Ensilumi-elokuvan keskushenkilö on perheen poikaa näyttelevä Aran-Sina Keshvari. – Lasten kautta pääsee käsiksi suoraan ihmisyyden ytimeen, ohjaaja Hamy Ramezan sanoo.

Lapsuuden pakomatka oli sisältänyt paljon vaikeita tilanteita. Silloisen Jugoslavian Belgradissa äiti siirrettiin naisten vankilaan, isä miesten vankilaan ja 8-vuotias Hamy viisivuotiaan pikkusiskonsa kanssa lastenkotiin.

– Siinä tilanteessa emme tienneet, näemmekö enää toisiamme vai oliko kaikki nyt tässä.

Aluksi lastenkoti oli tuntunut hienolta paikalta. Siellä oli lelujakin.

– Nopeasti meille tuli äitiä ja isää ikävä. Yritimme karata ja miettiä, miten saisimme pelastettua isän ja äidin. Raskainta oli joutua pitämään vielä pienemmästä siskosta huolta.

” Siinä oli meidän perhe vastaan ympärillä ollut näkymätön paha. Se sai perheemme tiukemmin yhteen.

Käänne elokuvaa kirjoittaessa tuli, kun Ramezan huomasi pohtivansa, miksi koko matka oli silti jäänyt hänelle mieleen positiivisena kokemuksena.

– Kyllä se oli vanhempieni rakkauden ansiota. Siinä oli meidän perhe vastaan ympärillä ollut näkymätön paha. Se sai perheemme tiukemmin yhteen.

– Lapselle oli äärimmäisen ihana tunne, että vanhemmat rakastuvat uudestaan ja ovat läheisiä toisilleen.

Ohjaaja Hamy Ramezanin isällä oli ollut taito saada muut nauramaan. Ensilumi-elokuvassa perheen isää esittää iranilainen supertähti Shahab Hosseini (oik.).

Huumori oli tehnyt tukalistakin tilanteista kuin seikkailua. Vanhemmat olivat saaneet kaikki tilanteet näyttämään todellisuutta paremmilta, ilman että heidän oli tarvinnut valehdella lapsilleen.

Ramezanin isästä pidettiin. Hänellä oli taito saada muut nauramaan.

– Kerran päädyimme muiden turvapaikanhakijoiden kanssa salakuljettajien rekkaan. Sen pimeässä kontissa oli itkun lomassa alkamassa kauhunsekainen hysteria. Isä alkoi kertoa vitsejä, ja se käänsi kauhun komediaksi, Ramezan muistaa.

Oivallus helpotti. Ramezan aloitti alusta. Uuden tarinan huomio oli perheen läheisissä väleissä.

– Olen hirveän onnellinen siitä, millainen elokuva on nyt.

– Muistelemalla vanhempiani tajusin, että on positiivisuus ja paremmin voiminen eivät synny itsestään. Ne ovat asioita, joiden eteen täytyy tehdä työtä.

Elokuvassa perheen nimi on Mehdipouri. Se on sama nimi, jota Ramezanin oma perhe käytti aikoinaan valenimenä päästäkseen karkuun Iranista.

Perheen tuntemaa Onnia näyttelee Eero Melasniemi (vas.). Oikealla perheen isää esittävä Shahab Hosseini ja pikkusiskona Kimiya Eskandari.

Perheen isää näyttelee iranilainen supertähti Shahab Hosseini, joka tunnetaan Suomessakin Asghar Farhadin eroelokuvasta Nader ja Simin: ero (2011) ja avioliittodraamasta The Salesman (2016). Kumpikin niistä voitti parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-palkinnon.

Ramezanin oman isän tapaan elokuvan isä on tilanteiden keventäjä, joka pyrkii näkemään vaikeissakin tilanteissa jotain hyvää.

” Se, että Halkola ja Melasniemi ovat yhä pariskunta oikeassakin elämässä, sopi hienosti Ensilumi-elokuvaan.

Perheen tuntemaa iäkästä pariskuntaa esittävät Kristiina Halkola ja Eero Melasniemi. Kotimaisen Käpy selän alla -elokuvan (1968) näyttelijäkaksikko ei ole mukana sattumalta.

– Olen ollut suuri Käpy selän alla -fani. Pidin sen vapaudesta. Koulussa tutkin suomalaista elokuvaa paljon tämän elokuvan kautta. Se, että Halkola ja Melasniemi ovat yhä pariskunta oikeassakin elämässä, sopi hienosti Ensilumi-elokuvaan.

Ramezanille Halkola ja Melasniemi ovat näyttelijälegendoja siinä missä iranilainen Hosseinikin. Hosseinin pestaamisessa vaikeinta oli tämän löytäminen, sillä Los Angelesissa asuvalla Hosseinilla ei ole omaa manageria.

– Haasteina oli sovittaa aikataulut yhteen sekä se, riittääkö meidän budjettimme hänen palkkioonsa. Onneksi hän ei halunnut keskustella ollenkaan rahasta.

Kristiina Halkola näyttelee perheen tuntemaa Helenaa, joka auttaa myös Raminia (Aran-Sina Keshvari).

Elokuvan keskushenkilö on perheen poika Ramin, jota näyttelee Aran-Sina Keshvari.

Ensilumen jälkeen Teema & Fem -kanavalla esitetään Ramezanin kolme aiempaa lyhytelokuvaa. Niissäkin korostuu nuorten poikien näkökulma.

– Lasten kautta pystyn lähestymään totuutta paljon viattomammalla kosketuksella. Heille ei ole kertynyt vielä valhekerroksia, joita aikuiset kertovat oman egonsa muodossa jopa itselleen.

– Lasten kautta pääsee käsiksi suoraan ihmisyyden ytimeen.

Ensilumi sekä lyhytelokuvat Kuuntele, Paratiisin avaimet ja Viikko ennen vappua, lauantaina 18.12. Teema & Fem klo 21.00–23.40 sekä suoratoistopalvelu Yle Areena. Ensilumi-elokuva myös Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelussa.