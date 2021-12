Uutuusleffan kuvaukset olivat Lady Gagalle rankka kokemus – poptähti tarvitsi kuvauspaikalla psykiatrista apua

Lady Gaga eläytyi niin syvästi roolihahmoonsa, että hänen mielenterveytensä oli järkkyä.

Poptähti ja näyttelijä Lady Gaga kertoo Variety-lehden haastattelussa uutuuselokuva House of Guccin kuvauksista. Hän näyttelee elokuvassa pääroolin Patrizia Reggianina.

Tehdäkseen täydellisen roolisuorituksen Gaga kanavoi roolihahmoonsa omia traumojaan ja tunteitaan. Gaga on puhunut julkisuudessa avoimesti siitä, kun musiikkituottaja raiskasi hänet 19-vuotiaana.

Hän meni niin syvälle roolihahmoonsa, että tarvitsi kuvauspaikalla psykiatrisen sairaanhoitajan tukea.

– Koin, että se on minulle turvallisinta, koska olin koko ajan Patricia. Puhuin aina hänen aksentillaan, vaikka puhuin asioista, jotka eivät liittyneet millään tavalla elokuvaan. Elin elämääni... elin sitä Patriciana, Gaga kertoo.

Gaga on puhunut elokuvaan valmistautumisestaan aiemmin muun muassa Voguelle. Hän kertoi tuomitun rikollisen mielenmaisemaan uppoutumisen olleen niin raskasta, että se oli ajaa hänet hulluuden partaalle. Ylellisestä elämäntyylistään tunnettu Patrizia Reggiani tuomittiin 29 vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen ex-miehensä murhasta vuonna 1998.

Elokuvanteko oli niin intensiivistä, että pitkien kuvausjaksojen aikana Gaga liikkui vain kuvauspaikan ja oman hotellihuoneensa välillä. Kun kuvaukset olivat ohi, hänellä oli omien sanojensa mukaan ”psyykkisiä vaikeuksia”, jotka ilmenivät, kun hän meni ensimmäisiä kertoja ihmisten ilmoille.

– Muistan lähteneeni eräänä päivänä kävelylle Italiassa. En ollut käynyt kävelylle muutamaan kuukauteen ja aloin panikoida. Luulin, että olin keskellä lavasteita, Gaga sanoo.

ELOKUVA House of Gucci perustuu Sara Gay Fordenin kirjaan The House of Gucci: a Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Kirja kertoo Guccin muotisukuun kuuluvan Maurizio Guccin ja tämän vaimon Patrizia Reggianin avioliitosta.

Ohjaaja Ridley Scott yritti tehdä elokuvan jo vuonna 2006. Tuolloin Leonardo DiCaprion oli tarkoitus näytellä Guccia ja Angelina Jolie olisi näytellyt hänen vaimoaan Patrizia Reggiania. Elokuva jäi kuitenkin tekemättä.

Elokuvan ensi-ilta oli Yhdysvalloissa 24. marraskuuta ja Suomessa 3. joulukuuta. Gagan lisäksi elokuvassa nähdään myös muusikkona ja Oscar-palkittuna näyttelijänä tunnettu Jared Leto, joka näyttelee Maurizio Guccin serkkua. Itse Maurizio Guccia näyttelee Adam Driver. Muita elokuvan tähtiä ovat Al Pacino, Jeremy Irons ja Salma Hayek.