Janni Hussi kokeili rajua lajia ja tajusi olevansa umpisurkea – sitten hän hurahti siihen täysin: Joel-puoliso esitti tiukan vaatimuksen

Janni Hussi täytti tänä vuonna 30 vuotta. Rajapyykin lähestyessä elämää vauhdittivat paitsi työt ja omakotitalon rakentaminen, myös uusi harrastus enduropyöräily.

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 10.9.2021. IS julkaisee joulunpyhinä ja vuodenvaihteessa uudelleen vuoden suosituimpia artikkeleja.

Janni Hussin elämästä ei ole koskaan puuttunut vauhtia. Jo yli kymmenen vuoden ajan Hussi, 29, on pyörittänyt omaa yritystä ja vuosien varrella arkea ovat saapuneet rytmittämään myös erilaiset televisioprojektit, kuvauskeikat sekä viimeisimpänä pesti Radio Suomipopin aamuohjelman kolmantena juontajana.

– Tämä syksy on ollut ehkä yksi elämäni kiireisimmistä. Minuuttiaikataululla on menty, Hussi tunnustaa.

Vauhtia on siis riittänyt myös viimeisimmät kuukaudet. Viime kesänä sana sai kuitenkin pian 30-vuotissyntymäpäiväänsä juhlivan Hussin elämässä täysin uuden merkityksen, kun hän löysi elämäänsä enduropyöräilyn.

Kaikki sai alkunsa, kun Hussin lajia pitkään harrastanut ystävä houkutteli radiojuontajan mukaansa Lopen endurosafarille.

– Ensimmäisellä kerralla olin ihan umpisurkea. En edes valehtele sanoessani, että kaaduin ainakin neljäkymmentä kertaa eikä sekään varmaan riitä. Olin ensimmäisen ajon jälkeen ihan rikki, kun jouduin nostelemaan sitä painavaa pyörää maasta kerta toisensa jälkeen, Hussi muistelee.

– Yllätyin siitä, miten rankkaa se oli. En seuraa kaloreita, mutta mielenkiinnosta laitoin sykemittarin päälle ja kulutus oli 1500 kalorin luokkaa. Seuraavana päivänä jouduin vetämään kunnon buranakuurin, hyvä että päätä pystyin kääntämään enkä päässyt edes sängystä ylös, hän naurahtaa.

Hussi on innostunut uudesta harrastuksestaan niin paljon, että haaveissa siintää oman pyörän hankinta.

Vaikka Hussin ensimmäinen kerta pyörän selässä ei sujunut aivan kuten elokuvissa, innostui hän lajista välittömästi. Jo seuraavalla viikolla Hussi oli kontaktoinut kaikki mahdolliset tahot ja pian hän löysikin itselleen valmentajan Sanna Kärkkäisestä, joka on yksi lajin ehdottomista huipuista Suomessa.

Nyt Hussi treenaa Kärkkäisen valvovan silmän alla keskimäärin kerran viikossa, jonka lisäksi hän käy ajamassa metsälenkkejä yhdessä muiden lajia harrastavien naisten kanssa. Heidän seurassaan Hussi tuntee olevansa kuin kotonaan.

– On ollut ihana huomata kuinka aitoa ja lämminhenkistä porukkaa tämän lajin piirissä on. En ole mikään kissanristiäisissä ravaaja, vaan minusta on ihanaa ympäröidä itseni ihmisillä, jotka ovat vilpittömästi aitoja. Tuolla me istutaan kuraisina porukalla metsäpolun varrella ja keskustellaan siitä, miten pikkarit hiertää ajaessa, Hussi nauraa.

Hussin valmentajana toimii Sanna Kärkkäinen, joka lukeutuu Suomen menestyneimpiin naisendurokuskeihin.

Hussi on urheillut niin kauan kuin hän jaksaa muistaa. Nuorempana iltapäivät kotona Kuusaankoskella kuluivat joko jalkapallokentillä tai tanssitunneilla ja muutamaa vuotta myöhemmin kuvioihin tuli fitness. Vuosikausiin Hussi ei kuitenkaan löytänyt lajia, joka olisi vienyt hänen sydämensä täysin mennessään – paitsi nyt.

– Tässä oli jotakin tosi ainutlaatuista. Sen jälkeen kun lopetin jalkapallon, ei mikään laji oli antanut minulle samanlaista paloa. Olen niin innoissani, etten haluaisi tehdä vapaa-ajalla mitään muuta kuin treenata, Hussi hehkuttaa.

– Se on mahtava fiilis, että vielä kolmekymppisenä voi löytää tällaisen fiiliksen. Hyvä muistutus myös siitä, että koskaan ei ole liian myöhäistä.

Hussi myöntää, että välillä ajaminen saattaa pelottaa. Pelolle ei kuitenkaan saa antaa valtaa, sillä silloin sortuu usein virheisiin.

Kuten kaikkiin moottoriurheilulajeihin, myös enduropyöräilyyn liittyy omat riskinsä. Hussilta pyörän selässä vietetyt tunnit vaativat sataprosenttista keskittymistä, eikä huolimattomuusvirheisiin ole varaa. Toistaiseksi haavereilta on kuitenkin vältytty ja myös lähipiiristä on löytynyt kannustusta.

– Äidin kommentti tosin oli, että etkö mitään muuta lajia keksinyt. Jolle aina pyytää, että laitathan viestin heti, kun pääsette pois metsästä. Pitää ilmoittaa, että olen yhä yhtenä kappaleena, Hussi kertoo nauraen.

– Toki itseänikin välillä pelottaa. Mutta tässä lajissa sitä ei voi miettiä liikaa. Jos annat pelolle vallan, sitä suurempi riski on, että jotakin käy. Tyhmiä riskejä ei kannata ottaa ja oma taitotaso täytyy pitää mielessä, hän muistuttaa.

Viime syksyä Hussi kuvailee yhdeksi hänen tähänastisen elämänsä kiireisimmistä. Sen vuoksi myöskään rakkaalle harrastukselle ei ole löytynyt lainkaan niin paljon aikaa kuin Hussi olisi toivonut. Se on sääli, sillä Hussille enduropyöräily on ollut myös erinomainen pakokeino kiireen keskellä.

– Siinä ajaessa unohtuvat kyllä kaikki työasiat. Vauhti, metsässä oleminen ja moottoripyörät ovat aina kiehtoneet minua. Mutta tässä lajissa ylität itsesi jossakin joka kerta, jopa useamman kerran yhden lenkin aikana. Se on ihan mieletön tunne, Hussi iloitsee.

Hussi kehuu vuolaasti myös yhteisöllisyyttä, joka lajin parissa vallitsee.

Työt ja enduropyöräily eivät suinkaan ole ainoita asioita, jotka Hussia ovat viime aikoina pitäneet kiireisenä. Hussi ja hänen puolisonsa Joel Harkimo päättivät nimittäin hiljattain pistää rakenteille omakotitalon. Haave ehti kyteä mielessä vuoden päivät, kunnes pariskunta pisti tuumasta toimeen.

– Keskustassa asumisessa on omat puolensa, mutta ehkä se on tämä aikuistuminen. Sitä alkoi kaipaamaan vähän enemmän rauhaa ja esimerkiksi omaa pihaa, Hussi selittää.

– Tuntuu, että joka viikko saa olla tekemässä jotakin päätöksiä, mutta mutuen tämän projektin olemme täysin ulkoistaneet. Jos olisimme itse lähteneet rakennuspuuhiin, ei tästä talosta olisi vielä vuodenkaan päästä edes perustukset valmiina tai sitten tulisi ero, hän vitsailee.

Janni Hussi ja Joel Harkimo ovat seurustelleet jo useamman vuoden. Nyt he rakentavat yhdessä omakotitaloa.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, pääsevät Hussi ja Harkimo muuttamaan uuteen kotiinsa ensi kesänä. Siihen asti he asuvat vuokralla, sillä pariskunta myi ensimmäisen yhteisen kotinsa muutama kuukausi sitten. Tarkkaa muuttopäivää Hussi ei kuitenkaan ole toistaiseksi uskaltanut merkitä kalenteriin.

– Korona toi tähänkin projektiin omat haasteensa, sillä toimitusvaikeudet tekivät sen, että esimerkiksi puutavara liikkuu välittömästi eteenpäin sitä mukaan, kun sitä Suomeen tuodaan. Puun hinta myös pomppasi yhtäkkiä huomattavasti. Onneksi me ehdimme tehdä sopimukset ennen sitä, Hussi huokaa.

Hussi täytti tänä syksynä myös 30 vuotta. Vaikka pieni ikäkriisi nosti toisinaan päätään, kokee Hussi olevansa elämässään nyt parhaassa mahdollisessa paikassa.

– Kaikki on niin hemmetin kivasti juuri nyt. Tässä on löytynyt sellainen rauha itsensä kanssa. Enää mun ei tarvitse yrittää olla jotakin, mitä en ole. Joskus sitä on tullut puristettua mailaa vähän liian lujaa. Nyt olen pystynyt vapauttamaan sen energian itselleni tärkeisiin asioihin, Hussi hymyilee.