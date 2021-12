Sami Kuronen tylyttää sinkkunaisten kanssa vehdannutta Tonya iltanuotiolla – ”Eikö sulla ole selkärankaa?”

Kurosen grilli on kuumana Temptation Islandin iltanuotiolla.

Temptation Islandilla on jälleen iltanuotion aika. Edellisillan villit bileet ovat takana päin, ja jo edellisellä iltanuotiolla erityisesti Tonyn kumppani Jemina on joutunut raskaasti pettymään rakkaansa käytökseen.

Pariskunnat saivat lähettää toisilleen videotervehdykset. Jemina kertoi Tonylle lähettämällään videolla, että sinkkunaiset yrittävät tahallaan rikkoa heidän parisuhteensa. Tonyn mieli on ollut maassa paljastuksen jälkeen ja apea fiilis jatkuu iltanuotiolla, kun Tony pääsee kuulemaan Jeminan mietteitä iltanuotiovideon kautta.

Videolta paljastuu, että Jemina kokee Tonyn rikkoneen sovittuja rajoja sillä, että hän on viettänyt yönsä sinkku-Jassun ja sinkku-Sinin vieressä.

– Tuntuu siltä, ettei mun tunteita ajatella yhtään. Toivon, et Tony ajattelee mua ja sitä, millaisen olon hän on mulle aiheuttanut. Nyt on mennyt vasta kolmet bileet, et mitä sit on tulossa? Jemina pohtii videolla.

Tonyn käytös puhuttaa iltanuotiolla.

Juontaja Sami Kuronen huomauttaa Tonylle Jeminan illan päättyneen jälleen kyyneliin.

– Hän on sitä mieltä, että kun rajoista sovitaan, niin niistä pidetään kiinni. Hänen tulkintansa mukaan yhdessä sovittuja rajoja ois nyt jo rikottu. Mitä mieltä sä olet, Kuronen kysyy Tonylta.

Voit katsoa Tonyn iltanuotion artikkelin yllä olevalta videolta.

Tony myöntää, ettei Sinin ja Jassun väliin kömpiessään miettinyt toisen tunteita.

– Meillä oli sovinto, että saa nukkua samassa sängyssä, mutta ei välttämättä väenvänkään hieroa sitä toisen naamaan. Mä päätin niin tehdä, joten rajoja on rikottu, Tony sanoo.

Jemina ei ole ollut mielissään Tonyn käytöksestä.

Tonyn nukkumisjärjestely kummastuttaa Samia.

– Eikö sulla ole selkärankaa niin paljon, että pystyisit siinä kohtaa kärvistelemään asian yli? Sami hiillostaa.

– Niin… toi oli aika tyhjentävästi varmaan sit sanottu, Tony vastaa.

– Eli sitä selkärankaa ei ole? Sami tivaa.

– Koen, että mulla on selkäranka, mutta oon elämässäni jättänyt niin paljon jättänyt asioita tekemättä, kun oon miettinyt miltä se toisesta tuntuu. Menin oman fiiliksen pohjalta, vaikka tiesinkin, että se Jeminaa satuttaakin, Tony myöntää.

– Miten toi ajatusmalli mahtuu teidän parisuhdeyhtälöön, Sami kysyy.

– En oikein tiedä, kun meidän parisuhteen yhtälö on niin monimutkainen, ettei pitkän matikan kurssit oikein riitä siihen, Tony pohtii.

Tony sanoo, ettei tiedä tällä hetkellä, onko hänellä ja Jeminalla yhteistä tulevaisuutta.

– Siinä on stop-merkki tällä hetkellä ja risteyksestä pitäis päästä yli, mut en tiedä koska me päästään siitä yli, hän sanoo.

