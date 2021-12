Kuka Salkkarit-hahmo olet? Selvitä 10 kysymyksellä todellinen salattu elämäsi

Ulla, Seppo, Ismo vai joku muu? Testaa kymmenellä kysymyksellä, ketä Salatut elämät -hahmoa sinä muistutat eniten luonteeltasi!

Salatut elämät on koonnut suomalaiset television ääreen arki-iltaisin kello 19.30 jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Vuosien mittaan väki Pihlajakadulla on vaihtunut melkoisesti, vaikka osa suosikkihahmoista on pysytellyt mukana juonikuvioissa aivan sarjan ensimetreiltä asti.

Testaa, muistutatko sinä luonteeltasi kenties Ulla Taalasmaata tai Ismo Laitelaa ja muista jakaa tulos myös kavereillesi!

Salatut elämät -sarjan ensimmäinen jakso nähtiin MTV3-kanavalla 25. tammikuuta 1999. Sarja on siis kuukauden kuluttua jatkunut yhtäjaksoisesti jo 23 vuoden ajan.