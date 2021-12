Iina Kuustonen palaa rikossarjan päätähdeksi – poliisipuvun alta löytyy melkoinen yllätys

Rankoista treeneistä nauttiva Iina Kuustonen sai Ivalo-rikossarjaa varten taistelukoulutusta huippuammattilaiselta ja tekee vaativat stunt- ja actionkohtaukset itse.

Ivalo-sarjan toinen kausi alkaa ruskamaisemissa, sillä katsojat toivoivat Lappiin sijoittuvan kansainvälisen rikossarjan miljööksi aiemman talvimaiseman jälkeen syksyn upeaa väriloistoa.

Muun muassa Pyhätunturin maisemissa kuvatuissa kohtauksissa vilisee jälleen aiemmalta kaudelta tuttuja kasvoja.

Pääosassa ivalolaispoliisi Nina Kautsalona on Iina Kuustonen, joka nauttii pohjoisista kuvauskohteista valtavasti.

– Oli nautinnollista kuvata Lapissa jo ihan luonnon takia, sillä rakastan ulkokuvauksia! Vaikka olisi millainen viima tai kylmä sää, se ei estä työntekoa, ja siihen on hyvä myös varautua. Pidän ulkokuvauksista rajussakin säässä enemmän kuin siististä sisätyöstä studiossa, Iina kertoo IS Tv-lehdelle.

– Nautin myös siitä, että luonnossa on aina omat haasteensa, eikä säätä voi ennakoida. Tällä kertaa lunta satoi liian aikaisin kuvausten aikana, joten sitä piti sulatella kastelukannuilla pois kuvista.

Viime kaudella pakkasta taas oli parhaimmillaan 38 astetta – nyt lämpötilat olivat vielä suhteellisen inhimilliset.

– Olen vilukissa, joten tälläkin kaudella minulla oli poliisihaalarin alla neljä merinovillakerrastoa. En välitä siitä, vaikka näyttäisin ihan Michelin-ukolta. Priorisoin lämmön.

Tunturikuvauksissa kuvausryhmällä ei ole liiemmin suojaisia lämmittelypaikkoja, joka tuo omat ongelmansa.

– Tuntureilla tai metsissä ei luonnollisesti ole mitään sisätiloja kuvausryhmän käyttöön, joten näyttelijöiden lämmittelypaikkana on tarpeen vaatiessa auto, koska ulkona on kylmä ja kuvauksissa on odottelua, Iina kertoo.

Pienessä tilassa lämmittelyssä on ollut myös hyvät puolensa.

– Kun istuu tuntitolkulla vastanäyttelijöiden kanssa autossa, siinä myös tutustuu melko hyvin. Meistä tuli hyvät ystävät vastanäyttelijäni, latvialaisen Maxim Buselin kanssa. Joogasimme usein yhdessä aamuisin maskibussissa.

Kuvaukset kestivät peräti kolme kuukautta, ja pandemian vuoksi Maxim oli Suomessa jumissa koko tämän ajan. Iina kertoo Maximin rakastuneen Suomeen täysin.

– Vinkkasin hänelle parhaat pitsa-, avanto- ja luontokohteet.

Maxim esittää sarjassa Nina Kautsalon työpariksi ryhtyvää venäläistä poliisikollegaa Viktor Zujevia, jonka kanssa Nina ei tule lainkaan toimeen.

Päätarina liittyy Venäjän mafian hämäräpuuhiin Suomen maaperällä, ja tämän vuoksi Nina joutuu osin tahtomattaan mukaan Suomen ja Venäjän erikoisjoukkoihin.

Työpaikka olisi työnarkomaniaan taipuvaisen Ninan mieleen, mutta hän taistelee intohimoammatin ja vanhemmuuden välillä.

– Nina on jälleen työn ja perheen ristivedossa. Hän on tarvitsevan erityislapsen äiti ja tekee samaan aikaan tosi rankkaa työtä. Hänellä olisi ammatillisesti paljon annettavaa, mutta hän on priorisoinut perheensä.

Iina kehuu vuolaasti sarjan käsikirjoittajaa, Jussi-palkittua Iiro Küttneria sekä ohjaajia Juha Lankista ja Jussi Hiltusta. Sarjassa yhdistyvät monet Iinalle rakkaat asiat.

– Saan näytellä keskeneräistä, kiinnostavaa ihmistä, hengittää Lapin luonnossa ja tehdä actionia ja taistelukohtauksia.

Tällä kaudella nähdään selvästi enemmän taisteluja, jonka vuoksi Iina sai perehtyä rooliinsa aivan uudella tavalla.

– Minulla on paljon action-kohtauksia ja niihin on panostettu, mikä on todella kivaa, sillä rakastan fyysisiä haasteita. Sain rooliani varten taisteluvalmennusta taistelukoreografi Tung Builta.

Iina kertoo treenanneensa jo aiemmin rooliaan varten kickboxingia, jujutsua ja poliisin voimankäyttöä Risto Väntärin opetuksessa.

– Taistelukohtausten koreografiat treenattiin etukäteen todella tarkasti, mikä mahdollisti luovuuden itse kuvauksissa.

Kakkoskausi alkaa siitä, että Nina on muuttanut lapsensa (Venla Ronkainen) kanssa Ivalosta Rovaniemelle tarjotakseen tälle paremman elinympäristön ja koulupaikan.

Osasyy muutolle on myös Ninan äidin (Susanna Haavisto) vakava sairastuminen. Nina kipuilee myös ex-miehensä (Mikko Leppilampi) läsnäolon vuoksi ja joutuu kohtaamaan oman isänsä Ilkka Luoman (Pertti Koivula), joka hylkäsi perheen heti Ninan synnyttyä.

Ninan valmentajaisä liittyy 12 vuoden takaisen olympiajudokan Aava Lahden (Wenla Reimaluoto) murhaan, joka on tarinan sivujuonne.

Urheilijan murhasta epäillään tämän aviomiestä, entistä NHL-tähteä Toni Kajannetta (Mikko Nousiainen).

Iina ilahtui myös sarjan ulkomaisista vastanäyttelijöistä, joita oli niin Hollannista, Latviasta, Liettuasta, Virosta kuin Yhdysvalloistakin. Sarjassa puhutaankin vuoroin suomea, venäjää ja englantia.

Tunnetuimpana mukana on lukuisissa sarjoissa näytellyt yhdysvaltalainen John Finn (The Crown, The Walking Dead), joka näyttelee sarjassa vielä mystiseksi jäävää Gordon Merrimania.

– Tein Johnille villasukat lahjaksi, kun kuvaukset loppuivat, Iina paljastaa.

Iina kehuu myös Merrimanin poikaa Justinia näyttelevää hollantilaista Walt Klinkiä, joka on Iinan mukaan harvinaisen lahjakas nuori näyttelijä.

Mukana sarjassa ovat myös ykköskaudelta tutut suomalaisnäyttelijät Pihla Viitala, Kari Ketonen, Inka Kallén ja Taneli Mäkelä.

– Hekin ovat ihan ok, Iina naurahtaa.

Avauskaudella nähty saksalainen virusasiantuntija Thomas Lorenz (Maximilian Brückner) ja tämän vaimo (Maria Ylipää) eivät ole enää tarinassa mukana. Tuolloin Nina ja Thomas jahtasivat tappavaa virusta tunturissa.

Elisa Viihde -alkuperäissarjan joulukuussa 2018 alkanut, myöhemmin Ylellä näytetty ensimmäinen kausi keräsi yhteensä jopa kaksi miljoona katsojaa Suomessa, ja se myytiin yli 20 maahan.

Ivalon toinen kausi sunnuntaista 19.12. alkaen Elisa Viihde Viaplaylla.

