Suomi mainittu! Tähtijuontaja ylistää Aku Hirviniemen ja Janne Katajan ohjelmaa

”Maailman onnellisimmasta maasta on tullut vielä onnellisempi.”

Tähtijuontaja Ellen DeGeneres hehkutti Suomea Facebook-tilillään lauantaina. Syy tähän piili Game of Games Suomi -ohjelmassa. Ohjelma perustuu DeGeneresin omaan Ellen’s Game of Games -formaattiin, joka on alun perin saanut alkunsa DeGeneresin keskusteluohjelman kilpailuosuutena.

– Maailman onnellisimmasta maasta on tullut vielä onnellisempi. Suomi, älkää unohtako katsoa Game of Gamesia tänään kello 19.30, DeGeneres kirjoittaa.

Viestinsä yhteyteen hän on jakanut kuvan ohjelmasta, jossa esiintyvät suomalaiset juontajat Aku Hirviniemi ja Janne Kataja.

Ohjelmaa esittävä MTV3 tarttui Twitterissä DeGeneresin viestiin nopeasti.

– Kiitos rakkaudestasi Ellen ja hyvää joulua, MTV3 toivottaa.

Game of Games Suomen vastaava tuottaja Joona Kortesmäki kommentoi Elleniltä saatua huomiota Iltalehdelle.

– Tiesimme, että Ellen on tietoinen Suomi-versiosta ja hän on ollut aidosti fiiliksissään. Tosi hauskaa, että Suomi on mainittu – ja vielä positiivisessa valossa. Se lämmittää aina. Mistä muusta elämässä on kyse kuin yrityksestä olla onnellinen? Kortesmäki sanoo lehdelle.

Game of Games on kisailu- ja visailuohjelma, jossa osallistujat vastaavat erinäisiin tietokilpailukysymyksiin ja samaan aikaan he osallistuvat erilaisiin haasteisiin.Kilpailuihin kuuluu muun muassa joutuminen sotkutykin ampumaksi, kylmään vesisateeseen, kiskomaan kykloopilta hampaita, pyörrytyskieputukseen, liukkaille portailla ja äkkilennätykseen ilman halki.

– Rakastan visailuja, mutta itsellenikin uutta oli se, että yhdistetään tietokisa ja huvipuisto. Gameshow potenssiin 1000, Aku Hirviniemi hehkutti Ilta-Sanomille syksyllä ennen ohjelman alkua.

– Tässä kukaan ei häviä. Se on hieno asia, Kataja lisäsi.