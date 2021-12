Hytti nro 6 sai Golden Globe -ehdokkuuden!

Palkinnot jaetaan tammikuussa.

Golden Globe -ehdokkaat julkistettiin tänään maanantaina. Harvinaislaatuisesti palkintoa tavoittelee myös suomalainen elokuva. Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 on ehdolla parhaan vieraskielisen elokuvan Golden Globe -voittajaksi, tiedotteessa kerrotaan.

Ehdokkuus jatkaa Hytti nro 6 -elokuvan hienoa matkaa, joka alkoi heinäkuussa Cannesin elokuvajuhlien Grand Prix -palkinnosta. Kotimaassa jo noin 120 000 katsojaa kerännyt elokuva on myös Suomen Oscar-ehdokas.

79. Golden Globe -palkintogaala järjestetään Los Angelesissa sunnuntaina 9.1.2022.

Hytti nro 6 -elokuvan kanssa samasta palkinnosta kilpailevat elokuvat Drive My Car, The Hand of God, A Hero, Parallel Mothers.

Elokuvan ohjaaja Juho Kuosmanen.

Suomi on saanut vain kerran aiemmin Golden Globe -palkinnon. Vuoden 1956 gaalassa Erik Blombergin ohjaama Valkoinen peura -elokuva valittiin parhaaksi vieraskieliseksi elokuvaksi. Lisäksi Klaus Härön ohjaama Miekkailija-elokuva oli parhaan ulkomaisen elokuvan palkintoehdokkaana vuonna 2016, mutta jäi ilman palkintoa.