Endia, 30, on käynyt lukuisissa kauneusoperaatioissa näyttääkseen siltä, miltä haluaa – purskahtaa itkuun paljastaessaan tv:ssä todellisen ulkonäkönsä

Endia on muokannut kauneuskirurgialla vartaloaan sellaiseksi, jona hän on nähnyt itsensä jo kauan. Ylen Sinkut paljaana -sarjassa hän kertoo, mistä se johtuu.

Endia Patterson kärsii ruumiinkuvahäiriöstä, joka on johtanut lukuisiin kauneusoperaatioihin.

30-vuotias Endia Patterson on tuttu kasvo kohutusta Riisutut-sarjasta ja kauneuskilpailuista. Nyt hänet nähdään Ylen Sinkut paljaana -ohjelmassa, jossa julkisuudesta tutut naiset kertovat epävarmuuksistaan ja menevät kolmille treffeille ilman meikkiä, hiustenlaittoa ja omia vaatteitaan.

Portsarina työskentelevälle Endialle treffit ilman meikkiä ovat iso asia, sillä normaalisti hän meikkaa vahvasti ja nauttii huolitellusta ulkonäöstään.

– Mulla on aina ollut kauheat paineet näyttää hyvältä ja sellaiselta, että ihmiset hyväksyisivät mut, hän myöntää Sinkut paljaana -sarjassa.

Endia on muokannut ulkonäköään viime vuosina erilaisten kauneustoimenpiteiden avulla. Hän kertoo ohjelmassa, että hänelle on tehty niin kutsuttu bbl-operaatio eli brazilian butt lift, jossa hänen keskivartalostaan imettiin rasvaa ja se siirrettiin hänen takapuoleensa, lantiolle ja reisiin.

Lisäksi Endia on käynyt kahdesti rintojen suurennusleikkauksessa ja hänen kasvoihinsa on laitettu täyteaineita ja botoxia.

– Mulla on ollut nuoresta asti kehon dysmorfia ja olen ollut erittäin epätyytyväinen omaan kehooni, hän kertoo tv:ssä.

– Ihan sama minkä kokoinen olen, niin aina kun katson itseäni peilistä, näen vain itseni lihavana.

Terveyskirjaston mukaan kehon dysmorfialla eli ruumiinkuvahäiriöstä kärsivä henkilö on vakuuttunut oman ulkonäkönsä epämuotoisuudesta, viallisuudesta tai rumuudesta.

Endian mukaan kehonkuvan dysmorfia alkoi hänellä jo nuorena. Hän uskoo, että hänen tilanne sai alkunsa, kun hän aloitti mallin työt.

– Näet siellä, että muut ovat langanlaihoja ja olen itse ollut aina vähän geneettisesti lihaksikkaampi ja suurempi muodoiltani, niin se lähti sieltä, että mun pitää olla pienempi kuin mitä olen tällä hetkellä.

Endian mukaan hän ei niinkään piittaa siitä, miten muut hänet näkevät, vaan siitä, mitä hän itse ajattelee kehostaan. Kauneusleikkauksissa käytyään hän kokee olevansa enemmän oma itsensä kuin ennen niitä.

– Koen, että olen pystynyt plastiikkakirurgialla ja pientoimenpiteillä luomaan itsestäni sen, millaisena olen nähnyt itseni jo nuorena.

Vaikka Endia on itse käynyt lukuisissa kauneusoperaatioissa, korostaa hän, ettei ulkonäköä kannata lähteä muokkaamaan liian kevein perustein. Kaikissa leikkauksissa on riskejä, jotka voivat huonoimmassa tapauksessa pilata koko terveyden.

– Se helppous ei saa viehättää. Se pitää olla loppuun asti ajateltu ja sellainen asia, että teet sen ihan oikeasti itsesi takia, eikä sellainen, että teet sen koska joku painostaa sua tai näet, että jollain muulla on se, Endia sanoo Ylen sarjassa.

– On kyse vain ja ainoastaan sun kehosta ja sulla on vain yksi keho. Jos terveys menee ranttaliksi leikkausten takia, voi olla tosi vaikea korjata se.

Sinkut paljaana -ohjelmassa Endia menee ensimmäistä kertaa elämässään treffeille ilman hänen ”suojakuortaan” eli voimakasta meikkiä, irtoripsiä, piilolinssejä ja hiustenpidennyksiä. Myös hänen omat vaatteensa vaihtuvat yksinkertaiseen ja peittämään mekkoon.

– Tämä on ollut yksi mun suurimmista peloista pitkään, Endia myöntää, kun on aika pestä meikit pois ja lähteä treffeille juuri sellaisena kuin on.

– Apua! Voinks mä lähtee kotiin?

Meikkien peseminen pois saa Endian lopulta purskahtamaan itkuun. Tilanne on hänelle hyvin vaikea, sillä hän näkee peilistä ainoastaan vikoja.

– Itsensä katsominen tälleen tuo sen pelon pintaan, että miten porukka reagoi, kun ne näkee mut, hän myöntää.

Lue lisää: Vantaalaiselle Ajalle, 28, tapahtui 4-vuotiaana jotain niin pahaa, ettei hän voinut puhua asiasta vuosiin – nyt hän kertoo, mitä kotikylän miehet tekivät

Lue lisää: Marianne Kallio kertoo Ylellä, miten hänet raiskattiin työmatkalla – koko viikonlopun kestänyt kammottava tilanne kuvattiin videolle

Lue lisää: Tv:stä tuttu Mattu, 24, puhuu nyt salaisuudesta, jota hän on peitellyt pitkään – erikoinen käytös parisuhteissa sai viimein selityksen

Sinkut paljaana Yle Areenassa 1.1. alkaen ja TV2-kanavalla 3.1. alkaen.

Jos voit huonosti, älä jää yksin. Täältä saat apua:

Kriisipuhelin päivystää suomeksi numerossa 09 2525 0111, ruotsiksi numerossa 09 2525 0112 ja arabiaksi ja englanniksi numerossa 09 2525 0113.

Mieli ry:n Sekasin-chat tarjoaa keskusteluapua nuorille lähes ympäri vuorokauden osoitteessa sekasin247.fi.