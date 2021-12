Poikkeuksellinen haastattelu Ylellä: seksityöntekijä ja toimittaja jutustelevat alasti

Isa Häkkinen, 28, ei häpeä alastomuutta. Kirjailija Antti Rönkä taas kertoo häpeävänsä monia asioita mutta kirjoittavansa niistä siitä huolimatta.

Seksityöntekijä Isa Häkkinen, 28, ei häpeä alastomuutta. Hän kertoo Ylen Akuutti-ohjelmassa suhteestaan häpeään, ja antaa haastattelun hän alasti Helsingin Sompasaunassa.

– Kyllä mua hävettää päivittäin. Olen vain ottanut sen asenteen, että juoksen häpeää päin, hän sanoo.

” Jätän kertomatta, silloin kun mulla on olo, että pelkään konfliktia.

Isa Häkkinen tuli julkisuuteen tammikuussa ja kertoi Ylen Perjantai-dokumentissa työstään seksityöntekijänä. Hän on vaihtanut tarjoilijan työt seksin myymiseen, ja hän pitää sen tuomasta palkasta ja vapaudesta. Työn ohessa hän kertoi talvella suorittavansa lukiota, joka jäi nuorempana kesken. Kirjoituksista hän on saanut neljä laudaturia, hän kertoo Akuutissa.

Seksityö ei hävetä Häkkistä.

– Ei se enää itse asiassa hävetä. Jätän kertomatta, silloin kun mulla on olo, että pelkään konfliktia, hän kertoo.

– Tuntuu, että muut ihmiset häpeävät mun tekemisiä enemmän kuin minä.

Hänen vanhempansa eivät häpeä hänen työtään, tai ainakaan se ei ole tullut Häkkisen mukaan esiin.

– En usko. Tai varmaan jonkin verran, mutta ei niin, että olisin kuullut siitä. Eivät ole kehdanneet sanoa, Isa vastaa toimittaja Risto Kuusistolle.

Kuusisto kertoo ohjelman tiedotteessa, että oli outo mutta vapauttava kokemus haastatella Häkkistä alasti yleisessä saunassa. Päätös tehtiin yhteisellä sopimuksella.

Isa Häkkinen antaa haastattelun täysin alasti. Välillä kamera tarkentaa tatuointeihin.

On vaikeaa olla herkkä sitä häpeämättä, Häkkinen sanoo Akuutissa. Nuorempana hän kertoo hävenneensä myös sitä, että joku ajattelisi hänen olevan nolo tai tietämätön.

Alasti oleminen taas tuntuu hänestä luonnolliselta. Yhdeksi syyksi hän nimeää sen, ettei hänen lapsuudenkodissaan tehty numeroa alastomuudesta. Kotona hän oli pienenä mielellään pelkässä t-paidassa jos siinäkään, Häkkinen kertoo.

– Kodin ulkopuolella tapa olla alasti naisena on kuitenkin aina ollut tirkistelty, paheksuttu tai seksualisoitunut, hän sanoo.

– Koen, että viesti siitä, että sun pitää hävetä omaa kehoa on koko ajan läsnä.

Häkkinen on puhunut ammattiin liittyvästä häpeästä aiemminkin.

– Tapa jolla seksityöstä puhutaan julkisuudessa, tapa mitä seksityöläisistä ajatellaan, on äärimmäisen stigmatisoitunutta. Kyllähän siinä on taustalla tietty häpeä. Sanotaanko, että on enemmänkin kokemus siitä, että sitä pitäisi hävetä, hän sanoi Perjantai-dokumentissa.

– Olen muutenkin aina ollut ihan äärimmäisen huono häpeämään yhtään mitään, ja tuo on ollut häpeän viimeinen linnake, mitä nyt kivi kiveltä murtaa.

Häpeä on ihmisen elämässä koko ajan läsnä, ohjelmassa äänessä olevat asiantuntijat sanovat. Pohjalla on ajatus riittämättömyydestä, siitä riittääkö sellaisena kuin on ja tuleeko hyväksytyksi.

– Me haluamme kuulla, että olet täydellinen juuri sellaisena kuin olet. Parasta, mitä me haluaisimme kuulla, on, että olen juuri tällaisena jollekulle täydellinen, teologi Ben Malinen sanoo.

Tunne peilautuu itsetuntoon. Ihmiset häpeävät nykyisin paljon ulkonäköään ja materiaa, hän sanoo.

Usein häpeä on kuitenkin vain kuvitelma omassa päässä, Häkkinen kertoo kokeneensa.

– Lopulta valtaosa häpeästä on vain meidän päässä. Kun menet vaikka juhliin ja seuraavana päivänä mietit koko päivän, että sanoinkohan jotain tyhmää tai teinköhän jotain noloa. Huomasivatko kaikki, että olen jotenkin ihan perseestä?

– Kukaan ei ole ehtinyt kiinnittämään huomiota tämmöiseen, koska kaikki kelaavat vain sitä, että mitä mä tein tyhmästi.

Kirjailija Antti Rönkä on avannut romaaneissaan vaikeita ja omakohtaisia teemoja.

Kirjailija Antti Rönkä kertoo Akuutissa häpeävänsä kaiken aikaa. Hän häpeää kehoaan, seksuaalista kasvuaan ja aiempaa kiusatuksi tulemistaan. Se kaikki määrittelee häntä yhä.

– Kaikki me kannamme mukana laahusta, mitkä ovat meidän kokemuksemme ja mistä me tulemme, Rönkä, 25, sanoo.

Kirjoittamisen tarve voi kuitenkin ylittää sosiaalisen pidättyväisyyden, hän kertoo. Sen takia samaan aikaan voi tuntua siltä, että häpeää kaikkea, ja uskaltaa kirjoittaa koko Suomelle masturbointikokemuksistaan.

Rönkä on kirjoittanut esikoisteoksessaan Jalat ilmassa (2019) omakohaisesti koulukiusaamisesta ja tänä vuonna julkaistussa romaanissaan Nocturno 21:07 seksuaalisesta heräämisestään murrosikäisenä.

Akuutti: irti häpeästä, tiistaina 14.12. TV1 klo 20.00 & Yle Areena