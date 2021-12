Mr. Bigin näyttelijä täräyttää ilmoille oman näkemyksensä Sinkkuelämää-tähtien välirikosta – kertoo kaiken ”epämiellyttävästä välikohtauksesta”

Chris Noth antoi harvinaisen lausunnon koskien kahden Sinkkuelämää-tähden tulehtuneita välejä.

Sinkkuelämää-sarjan jatkokausi And Just Like That... on ollut viime päivinä kuuma puheenaihe. Torstaina HBO Maxilla startanneen tv-sarjan faneja on puhuttanut muun muassa se, ettei uudella kaudella nähdä ollenkaan yhtä sarjan päähahmoista, Kim Cattrallin näyttelemää Samantha Jonesia.

HBO on perustellut Samanthan pois jäämistä sillä, kuinka tosielämässäkin ihmiset tulevat ja menevät.

– Ne ystävät, joita sinulla oli kolmekymppisenä, eivät välttämättä ole elämässäsi enää viisikymppisenä, HBO:n sisältöjohtaja Casey Bloys selitti Cattrallin poisjäämistä TV Linelle.

Lue lisää: Katso kuvat! Tältä Sinkkuelämää-tähdet näyttävät uutuussarjassa – yksi on joukosta poissa

Julkisuudessa pyörinyt tarina on toinen. Kim Cattrall on kertonut avoimesti moneen otteeseen hänen ja Sarah Jessica Parkerin vaikeista väleistä. Näyttelijän mukaan ohjelmassa ystävyksiä esittäneiden naisten välit olivat kuvauksissa ”myrkylliset”.

Riitaisa asetelma tuli julkiseksi viimeistään vuonna 2018, kun Parker meni osoittamaan julkiset suruvalittelunsa Cattrallille sosiaalisen median kautta tämän veljen poismenon puolesta. Cattrall piti Parkerin pahoitteluviestiä julkisuustemppuna, jolla hän halusi vain kiillottaa omaa imagoaan. Cattrall lähetti kollegalleen viiltävän vastauksen.

– Sinun jatkuvat kädenojennuksesi ovat minulle vain kivulias muistutus siitä, kuinka julma olit silloin ja olet yhä. Tehdään tämä nyt kerralla selväksi. Sinä et ole perhettäni. Sinä et ole ystäväni. Sanon sinulle nyt viimeisen kerran, että älä hyödynnä meidän suruamme oman imagosi kiillottamiseksi, Cattrall sivalsi.

Samantha Jonesia näytellyt Kim Cattrall on tehnyt moneen otteeseen selväksi, etteivät hän ja Sarah Jessica Parker ole ystäviä tosielämässä.

Sinkkuelämää-sarjan viides päätähti, Mr. Bigiä esittävä Chris Noth ottaa nyt kantaa kahden naiskollegansa väliseen historiaan tuoreessa The Guardianin haastattelussa.

Noth muistelee haastattelussa vuoden 2018 välikohtausta ja kuvailee sitä surulliseksi ja epämiellyttäväksi tapahtumaksi.

– Minulla ei suoraan sanottuna ole mitään käsitystä Kimin ajatuksista tai tuntemuksista. Mutta sen tiedän, että olen hyvin läheinen Sarah Jessican kanssa ja Kimin kuvaukset hänestä eivät osu edes lähelle totuutta.

– Pidin Kimistä, hän oli mielestäni mahtava sarjassa ja jotkut ihmiset jatkavat elämäänsä eteenpäin omista syistään. En tiedä hänen syitään. Toivon vain, että koko välikohtausta ei olisi koskaan sattunut, sillä se tilanne oli surullinen ja epämiellyttävä, Noth kommentoi lehdelle.

Haastattelun loppuun Noth paljasti vielä tuntevansa tietynlaista suojeluvaistoa kollegaansa Parkeria kohtaan.

– En pidä siitä, että joku puhuu Sarah Jessicasta pahaa, koska hän on helppo kohde ja ihmiset osaavat olla todella ilkeitä. Haluan suojella häntä, enkä ollut iloinen tapahtuneesta. Sen enempää minulla ei ole aiheeseen sanottavaa, Noth kuittasi.

Lue lisää: Tuoreet kuvat Sinkkuelämää-sarjasta putkahtivat julki – Carrie ja Kiho yhdessä edelleen?

Sarah Jessica Parkerin ja Chris Nothin välinen kemia ei ole täysin tuulesta temmattua.

Mr. Bigiä näyttelevä Chris Noth on yksi sarjan alkuperäisistä näyttelijöistä, joka nähdään myös ohjelman uusissa jaksoissa. Roolihahmonsa saappaisiin uudelleen hyppääminen ei ollut hänelle päivän selvää.

– Minusta tuntui, etten voi antaa rooliin enää mitään. Tuntui siltä, että olin jo tehnyt kaiken, Noth kertoi empimisestään Yahoo Finance Livessä.

Merkittävän näyttelijänuran tehnyt Chris Noth on nyt 67-vuotias. Sarjan alkaessa hän oli 45-vuotias. Hänellä on kaksi lasta kanadalaisen näyttelijän Tara Lynn Wilsonin kanssa. Nuorempi lapsista syntyi vasta helmikuussa 2020.