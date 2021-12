Pirre ja Hansu palaavat televisioon – näin heillä menee nyt: ”On dinderii ja senssii”

35 vuoden ajan suomalaisia naurattaneet Hansu ja Pirre eivät ole omien sanojensa mukaan muuttuneet lainkaan, vaikka elämä ympärillä muuttuu jatkuvasti. Korona-aikana Loimaan tikkakerhon etätoiminta on tosin osoittautunut haasteelliseksi.

Loimaan tikkakerhon eittämättä kuuluisin kaksikko, Hansu ja Pirre, palaa televisioon aivan ensimmäisistä jaksoista lähtien.

Keski-ikäisten, hieman höpsähtäneiden rouvien oma, jo vuonna 1986 ensi kertaa nähty tv-sarja Fakta homma sisältää seitsemäntoista osaa vuosilta 1986–87, ja toiset kuusitoista osaa vuosilta 1996–97.

Tarinan keskiössä ovat Pirjo ”Pirre” Kaasinen (Eija Vilpas) ja Hannele ”Hansu” Kaakko (Riitta Havukainen) sekä heidän miehensä Heikki ”Heka” Kaasinen (Lasse Karkjärvi) sekä Aulis Kaakko (Taneli Mäkelä).

Kuvassa Heka, Hansu, Aulis ja Pirre.

Hansu ja Pirre keikkailevat edelleen ahkerasti silloin, kun tikkakerholtaan ehtivät. He kertovat IS Tv-lehdelle tuoreita kuulumisiaan.

Miten elämä soljuu nykyään?

Hansu: Kun ihminen saa terveen herätä uuteen aamuun, ja kaik jäsenet liikkuu, niin kiitollisen ollaa. Täl tahol.

Pirre: Meitille kuuluu oikein hyvää. Ollaan hyvällä mielellä, kun on saatu terveinä olla. Johran vakaasti yritystäni ”Pirren putsi ja siivous”. Heikki on joutunu välillä etätöihin ja tehny samalla keittiöremppaa.

Miten korona-aika on vaikuttanut elämään?

H: Täl tahol oltiin aluks kseptisii, vallan aivosumus, rokotust kohtaan. Pelättiin et Geidsin Bil valvoo, milloin rouva Kaakko menee pikkulaan ja mitä siel toimittaa. Pirjo-ystävä sai sit valistettuu, ja kolmannel piikil mennään monitoimitalolle.

P: Korona-aikana on tavattu Heikin kanssa vaan lapsia ja lähipiiriä ja tietysti Hansua ja Hansun perhettä. Ollaan kyllä aika hyvin selvitty poikkeusajoista. Omakotitalossa on paljon työtä kesät talvet, oli koronaa tai ei. Ja rokotuksista ollaan hyvin kiitollisia.

Miten maailma on mielestänne muuttunut 1980-luvulta tähän päivään?

H: Kas kun inderveps on tullut. Näin leski-ihmisen saa kontaktii, on dinderii ja senssii. Stiiven USA:st asti minun silmii kehu metsälammiks, mut sit oli pahat mieles. Heikki minut pelasti, Stiiven meni estoon. Mut arpikudost jäi sydämeen Hanssul.

P: Maailma on muuttunut 80-luvulta niin paljon, että sen kuvaamiseen ei taira riittää eres tämän lehren vuosikerta, saati irtonumero. Me ei kyllä Hansun kanssa olla miälestäni muututtu. Me ollaan yhtä mukavia kuin silloinkin.

Tietoliikenne on semmonen asia, josta olen saanu paljon apua. Ennen oli auto täynnä karttoja ja piti kysellä ihmisiltä, kun piti löytää uus siivouspaikka. Nyt vaan painan sitä navia, ja sen ukon ääni ohjaa perille. Eikä tarvitte ostaa kuurentoista osan tietosanakirjasarjaa, jos haluaa tietää, mikä on jonkun maan pääkaupunki. Kun me tehrään ristikoita. Saa sieltä kooklesta tieron.

Mitä harrastatte nykyään?

H: Tikkakerho kyl henki ja elämä, mut jos näin etänä heittää, voi vilunkipelii harrastaa. Ja kahvittelut kans, kun pullavuoro on se suola, et mitä on leiponut. Sit vaan näyttää ruudult, et bostonkakkuu, ja yksin syö.

Kuorokin tauol, kun pahin pöpö pesii kuorois, baridööneis ja denoreis etenkin. Kotosal oon poppanatöis ja Pirjon ja Heikin kans kahvitellu.

P: Heikki harrastaa kuorolaulua. Se on sille kyä hyvä, kun se on liian hiljanen ja puhumaton. Pääsee siellä huutaan. Me käyrään Hansun kanssa joka päivä iltakävelyllä, kun käytetään meitin koiraa. Se on ihan päivän kohokohta, kun saaraan raitista ilmaa ja saaraan puhua meitin asioista ja huokasta näin päivän päätteeksi.

Me löyrettiin Hansun kanssa uus hiano harrastus. Semmonen Pilatus. Siinä jumpataan ihmisen sisälihaksia. Käyrään yhteiskoululla ryhmässä. Oma matto pitää olla.

Tikkakerho on tiätysti tärkeä harrastus ja viä paljon aikaa. Tikkakerhon toiminta meni kyllä etänä vähän hankalaksi, kun jokku jäsenet paisko niitä tikkoja kotona ohitte taulun ja meni tapetit piloille. Minä jouruin puheenjohtajana sitten tarttumaan tilanteeseen ja hain tikat pois. Tehtiin sitten porukalla keräys ja saatiin näille jäsenille uuret tapetit. Heikki meni tapetoimaan.

Oletteko poteneet matkakuumetta?

H: Toiveis siintelis, et jos kesäl Yyderiin pääsis. Kun on väljää siel ja raikas tuuli.

P: Me ei olla suunniteltu ulkomaanmatkoja. Kotimaan matkailua kyllä. Ensi kesänä olis tarkotus lähteä Hansun kanssa asuntovaunulla renkasmatkalle. Mennään ensin Itä-Suomeen Joensuuhun ja Ilomantsiin ja sitten Tornioon, kun Hansulla on siellä joku lapsuuren ajan kirjeenvaihtotoveri. Heikki jää kotomiäheksi hoitamaan koiraa.

Miten aiotte viettää joulua?

H: Loimaal laitetaan joulut. Pirjon ja Heikin kans, lapset völjys. Helenius Loimaan Taksist pukkina. Kivast näin enkelikellot ja aromiset joulusumpit, hyvät hartaat huomiot.

Pient joululeikkii, tonttupäähine ja selät vastakkain suolaa punnitaan. Voi kyl villiks mennä, tirahtaa. Pissit näin. Joulupissit vallan.

P: Joulua me vietetään perinteisesti. Katsotaan telkusta joulurauhan julistus Turusta. Sen jälkeen mennään hautausmaalle viemään kynttilät. Sitten mennään Heikin kanssa kirkolle aattohartauteen.

Sitten ollaan porukalla meirän lasten ja Hansun perheen kanssa. Laitetaan hyvää ruokaa ja annetaan lahjoja ja piretään oikein lystiä. Nautitaan joulurauhasta.

Fakta homma -jaksot nähtävissä torstaista 9.12. alkaen Yle Areenassa.