Synkän jouluelokuvan taustalla on karmea lapsuuden trauma

Illan elokuva pohjautuu muusikon ja pääroolinäyttelijä Peter Jöbackin ideaan – ja pitkälti tositapahtumiin hänen lapsuudestaan, jossa tapahtui synkkiä asioita.

Tästä on joulu tehty: iloisia allihopa-lauluja ja kimallenauhan katveessa katkeraa perhekärvistelyä. Ruotsalaiselokuva Jouluksi kotiin taitaa hienosti ihmissuhdesyövereiden vatvomisen samaan aikaan, kun osapuolet kynsin ja hampain kannattelevat joulutunnelmaa.

Älä sekoita elokuvaa samannimiseen Netflixin suosittuun norjalaissarjaan tai vuoden 2010 norjalaisleffaan. Ella Lemhagenin ohjaamassa elokuvassa tosin on yhtä lailla skandinaavista jouluhenkeä, lumisia maisemia ja yksinäisyyttä.

Menestynyt muusikko Simon (Peter Jöback) palaa maailmalta suvun joulunviettoon. Kotona Ruotsissa hänet vastaanottaa Anders (Johannes Kuhnke), joka on elänyt kuuluisan veljensä varjossa. Joulumieli virittyy, kun Simon lupaa osallistua Andersin kuoron konserttiin.

Sukujoulu tuo veljekset yhteen. Anders (Johannes Kuhnke, vas.) on aina elänyt kuuluisan Simonin (kesk.) varjossa.

Kulissit kuitenkin romahtavat vauhdilla, kun perhesaloja aletaan raottaa. Kaikki kulminoituu jouluaattoon, jonka idylli rikkoutuu rajuun vihjailuun. Mitä tapahtui Simonin lapsuudessa, ja miksi kukaan ei tiedä siitä mitään?

Mitä tapahtui Simonin lapsuudessa?

Musiikkikylläinen ja puhdistava elokuva pohjautuu muusikon ja pääroolinäyttelijä Peter Jöbackin ideaan – ja pitkälti tositapahtumiin. Jöback kertoi ensi-illan yhteydessä alkoholisti-isästään ja lapsuuden teatterikoulun hyväksikäyttökokemuksista.

Peterillä on veli Mikael, jolle elokuva on omistettu. Veli on myös muusikko.

Peter ja hänen miehensä Oscar ovat tuttu näky Tukholman gaalamatoilla. Heillä on kaksi lasta, Vega-Lee ja Iggy-Lou, yhdessä kahden äidin kanssa. (108 min.)

Jouluksi kotiin -draama ****, sunnuntaina 12.12. Teema & Fem klo 21.45