Uskovainen tosi-tv-tähti tuomittiin lapsipornosta

Josh Duggar oli aiemmin jäänyt kiinni siskojensa hyväksikäytöstä.

New York

Valamiehistö totesi torstaina Arkansasissa entisen tosi-tv-tähden Josh Duggarin syylliseksi lapsipornon hallussapitoon.

Yhdysvaltain oikeusministeriön tiedotteen mukaan Duggar, 33, oli toistuvasti ladannut ja katsellut kuvia ja videoita, joissa lapsia käytettiin seksuaalisesti hyväksi.

Duggar on tunnettu TLC-kanavan tosi-tv-ohjelmasta 19 Kids and Counting, jossa seurattiin hänen vanhempiaan ja heidän suurta lapsikatrastaan. Perhe on syvästi uskonnollinen.

Duggar oli katsonut lapsipornoa työpaikallaan käytettyjen autojen liikkeessä. Hän oli asentanut tietokoneeseen kaksi käyttöjärjestelmää kiertääkseen siihen asennetun ohjelmiston, joka lähetti hänen vaimolleen viestin vierailuista pornosivustoilla.

Duggarin rangaistus päätetään myöhemmin. Häntä uhkaa jopa 20 vuoden vankeus.

Vuonna 2015 Duggar myönsi hyväksikäyttäneensä neljää siskoaan ja perheen alaikäistä lastenhoitajaa teini-ikäisenä. Duggaria ei koskaan syytetty hyväksikäytöstä, vaan Duggarien kerrotaan käsitelleen tapahtuneen perheen kesken.

Kohun seurauksena Duggarien suurperheen elämää seurannut sarja päättyi. Josh Duggar lähti vieroitushoitoon seksiriippuvuuden takia, kun hän myönsi pettäneensä vaimoaan Ashley Madison -sivuston kautta.