Nuori nainen hukkuu järveen Pohjois-Karjalassa – pian salaisuudet alkavat paljastua

Sofia alkaa selvittää isosiskonsa kuolemaa Yle Areenaan julkaistussa draamasarjassa Lovi. Miksi Wilma hoiperteli juhlamekossaan metsästä veteen?

Vielä loppuvuoteen saadaan katsottavaksi kiinnostava kotimainen uutuussarja Lovi (2021), jonka kaikki kahdeksan jaksoa on julkaistu perjantaina (10.12.) Yle Areenaan.

Jaksot ovat melko lyhyitä, pisimmillään parikymmentä minuuttia.

Pohjois-Karjalan vaaramaisemiin sijoittuva Lovi on Aurora-elokuvan ohjauksesta ja käsikirjoituksesta viime vuonna kaksi Jussi-palkintoa voittaneen Miia Tervon tv-debyytti. Toinen ohjaaja on Markus Lehmusruusu, ja sarjan ovat käsikirjoittaneet Aino Putaala ja Kirsti Riekkola.

Miksi Wilma (Elli Arstila) lähtee tehtaan avajaisista metsään ja järven laiturille?

17-vuotiaan Sofian (Veera Pyykkö) sekä hänen vanhempiensa (äiti Sariannan roolissa Ria Kataja ja Kari-isänä Janne Hyytiäinen) elämä järkkyy, kun Sofian isosisko Wilma (Elli Arstila) hukkuu Lovi-järveen isän johtaman tehtaan avajaisten yhteydessä.

Katsojalle jää vielä hämäräksi, miksi Wilma hoipertelee kesämekossaan juovuksissa laiturille ja järveen.

Ruumishuoneella Sofia ihmettelee Wilman olkavarressa näkyviä jälkiä.

Mystisiä välähdyksiä alkaa ilmetä: Wilma näkyy peilissä omassa huoneessaan ja hän kutsuu aika ajoin Sofiaa nimeltä.

Siskojen välit eivät takaumahetkissä tunnu kuitenkaan kovin läheisiltä piiloleikkejä lukuun ottamatta.

Sofiaa lapsena näyttelee Maiju Raijas ja Wilmaa Oosa Leinonen.

Kun riitaisat vanhemmat eivät osaa antaa selitystä Wilman käden jäljille, Sofia alkaa selvittää siskonsa kohtaloa, ja ketkä henkilöt siihen saattaisivat liittyä.

Onko poikaystävä Alex (Leevi Mansukoski) pettänyt Wilmaa tämän ystävän Samiran (Jenny Pussinen) kanssa?

Sofia tutustuu hieman salaperäiseen Taraan (Olympiada Hartikainen, oik.).

Sofia tutustuu eläinoikeusaktivisti Taraan (Olympiada Hartikainen), jolla on myös viiltojälkiä, tosin ranteessa. Miksi Tara on jättänyt kameran piiloon puuhun, josta näkyy järven kohtalokkaalle laiturille?

Sofia joutuu itsekin järveen, jonka pinnalla kelluu Wilman käsilaukku. Saloja paljastuu lisää, kun Sofia saa avattua Wilman kännykän.

Samalla kun mysteeri alkaa selvitä, paljastuu myös synkkä salaisuus, josta Sofian perhe on vaiennut vuosikymmeniä.

Pienin kasvoelein näyttelevä Veera Pyykkö on hyvä löytö pääosaan. Musiikilla on myös tärkeä osuus sarjassa.

The Voice of Finland -kisastakin tutun Veeran hautajaisissa esittämä Eppu Normaalin kappale Voi kuinka me sinua kaivataan herkistää sarjan toisessa jaksossa.

Lovi-sarjan Louhea esittää Jonna Järnefelt.

Sivuosissa nähdään tuttuja näyttelijöitä: rehtori Hirvosta esittää Lauri Maijala, terapeuttia Miiko Toiviainen, Louhea Jonna Järnefelt ja Lyydia-mummoa Eeva Litmanen.

Lovi (8 jaksoa), Yle Areenassa perjantaista 10.12. alkaen.