Sinkkuelämää-sarja jatkuu 17 vuoden tauon jälkeen nimellä And Just Like That... Kolmen naisen ystävyys on säilynyt vahvana, ja seksiäkin on jälleen luvassa. Yksi vanha ystävä on poissa, mutta uusia on tulossa.

Miten käy Carrien ja Mr. Bigin suhteen, sillä Carrie on suudellut kuvauksissa myös toista miestä ja Aidankin on tulossa takaisin?

Jos 1990- ja 2000-luvuilta pitäisi mainita sarja, jonka lähes kaikki maailmanlaajuisesti tietävät, olisi se joko Frendit tai Sinkkuelämää. Ehkä juuri valtavasta menestyksestä johtuen molemmat ovat palanneet tänä vuonna näyttävästi HBO Maxille uusin jaksoin.

Tosin Frendien paluu jäi vain yhden erikoisjakson mittaiseksi. Sinkkuelämää (Sex And the City) sen sijaan palaa kokonaisen uuden kauden jaksoin – sarjan nimi vain on tällä kertaa And Just Like That...

Vuosina 1998–2004 esitetty huippusuosittu sarja seuraa alkuperäisestä tarinasta tuttuja Carrie Bradshaw’ta (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbesia (Cynthia Nixon) ja Charlotte Yorkia (Kristin Davis) monimutkaisen elämän ja ihmissuhteiden viidakossa.

Sarjan ensimmäisillä kausilla he viettivät kolmekymppisten sinkkuelämää sykkivässä New Yorkissa, nyt he ovat viisikymppisiä ja enemmän tai vähemmän vakiintuneita.

Näyttelijät ovat toki vanhentuneet ja heidän jälkikasvunsa kasvaneet, mutta toivon mukaan sarjassa on säilynyt sama henki ja rytmi, joka teki siitä aivan erityisen.

Kolme päätähteä ovat nyt myös tuottajia, ja lisäksi Nixon ohjaa yhden jaksoista.

Tätä kolmikkoa, Mirandaa, Carrieta ja Charlottea, yhdistää edelleen vahva ystävyys.

Mukana ovat myös tutut miehet, Carrien suuri rakkaus Mr. Big (Chris Noth), Mirandan mies Steve Brady (David Eigenberg) sekä Charlotten aviomies Harry Goldenblatt (Evan Handler).

Tosin Noth paljasti kesäkuussa Yahoo Finance Livessä, että tällä kertaa hän joutui pohtimaan Mr. Bigin saappaisiin astumista pidempään.

– Minusta tuntui, etten voi antaa rooliin enää mitään. Tuntui siltä, että olin jo tehnyt kaiken, Noth totesi.

Ja kuinka sattuikaan, myös Carrien toinen rakkaus Aidan nähdään oletettavasti sarjassa. Aidania näyttelevä John Corbett paljasti Page Sixille huhtikuussa, että ”hän saattaa olla mukana useassakin jaksossa”.

Ainakin lienee selvää, ettei Carrien rakkauselämä ole edelleen täysin mutkatonta, sillä paparazzit bongasivat Sarah Jessica Parkerin suutelemassa näyttelijä Jon Tenneytä sarjan kuvauksissa lokakuussa.

Kuka tämä mysteerimies on Carrien elämässä? Siitä tai muistakaan juonipaljastuksista ei ole juuri hiiskuttu. Carrie ja Mr. Big kuitenkin bongattiin lokakuussa Pariisissa!

Ennen kymmenosaisen sarjan maailmanlaajuista, tämänpäiväistä julkaisua fanit ovat olleet ohjelman trailerien varassa.

Niistä on huomattu esimerkiksi se, että aikoinaan sarjan brändiksi muodostuneet muotisuunnittelijoiden vaatteet ja kengät ovat edelleen suuressa roolissa. Upeat luomukset tekivät etenkin Carriesta aikansa muoti-ikonin 2000-luvun taitteessa.

Heinäkuussa alkaneiden ja marraskuussa päättyneiden kuvausten tapahtumapaikkana on yhä New York ja sen ympäristöt, ja naisten välinen ystävyys on vahvaa.

Tosin joukosta on poissa alkuperäisen sarjan ja siitä tehtyjen menestyselokuvien (2008 ja 2010) jäsen, seksijumalatar Samantha Jones (Kim Cattrall).

Cattrall on kertonut avoimesti, ettei koskaan tullut toimeen Sarah Jessica Parkerin kanssa, ja tämän vuoksi sarjasta suunniteltu kolmas elokuva jäi tekemättä.

Uutta on ainakin se, että kolumneistaan tunnetuksi tullut Carrie vierailee säännöllisesti podcast-vieraana Sara Ramírezin esittämän stand up -koomikon Che Diazin luona.

Sarjan uusina kasvoina mukana ovat Sarita Choudhury (kiinteistövälittäjä Seema Patel), Nicole Ari Parker (dokumentaristi, kolmen lapsen äiti Lisa Todd Wexley), sekä Karen Pittman (lakiasian professori Nya Wallace). Charlotten tyttöjä näyttelevät Alexa Swinton ja Cathy Ang, Mirandan Brady-poikaa näyttelee Niall Cunningham.

Nicole Ari Parker kertoi Voguelle lokakuussa, että tästäkään kaudesta ei puutu seksiä.

– Seksiä tulee olemaan jälleen paljon, hän totesi.

Karen Pittman totesi myös ohjelman olevan alkuperäisen Sex and the City -nimensä veroinen, eli seksikohtauksia on tiedossa.

Mukana ovat myös Carrien rakkaat homoystävät Anthony (Mario Cantone) ja Stanford (Willie Garson) sekä Mr. Bigin ex-vaimo Natasha (Bridget Moynahan).

Huipputuottaja Darren Starin luoma Sinkkuelämää oli alun perin Candace Bushnellin kirjoittama kirja sekä kolumni New York Observer -sanomalehdessä. Kolumnissaan Bushnell käsitteli muun muassa ihmissuhteita, seksiä ja elämää New Yorkissa, ja tämän kolumnistiroolin Carrie sai sarjassa.

Sex And The City -elokuva vuodelta 2008.

Sarja on kahminut 54 Emmy-ehdokkuutta (voittanut 7) ja 24 Golden Glode -ehdokkuutta (voittanut 8).

And Just Like That... torstaina 9.12. alkaen HBO Max.