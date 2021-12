Kolmen naisen katala juoni paljastuu Jeminalle karulla tavalla – romahtaa lohduttomaan itkuun: ”Ihan sairasta!”

Temptation Islandin iltanuotiolla koetaan jälleen suuria tunteita.

Temptation Island Suomen iltanuotio päättyy kyyneliin, kun poikaystävänsä kanssa viettelysten saarelle saapunut Jemina saa tietää sinkkujen laatineen salamyhkäisen suunnitelman hänen kumppaninsa pään menoksi. Jemina on pannut jo aiemmin merkille, että Tony on viihtynyt villalla samaisten sinkkujen, Jasminen, Sinin ja Elisan seurassa.

Uusi iltanuotiovideo paljastaa, että naisilla on suuria suunnitelmia Tonyn varalle.

Jasmine, Sini ja Elisa ovat nimittäin muodostaneet liittouman, joka kantaa nimeä Team Konna. Tiimin tavoite on naisten omien sanojen mukaan ”testata Tonyn parisuhdetta”.

– Meillä kaikilla on omat roolimme tässä tiimissä. Minä olen Tonylle henkinen houkutus, koska olen hänelle sellainen ihminen, jolle hän avautuu, jos jokin on huonosti. Elisa on fyysinen houkutus, ja sit meillä on Sini, joka on catch feelings -tyyppi, Jasmine selventää kameroille.

Samalla videolla nähdään, kuinka Tony nukkuu bileiden jälkeisen yön samassa sängyssä Sinin ja Jasminen kanssa. Tony toteaa itsekin kameroille tietävänsä, että kyseinen toiminta loukkaa Jeminaa.

Tonyn toiminta ei ole Jeminalle mieleen.

Iltanuotiovideon nähtyään Jemina purskahtaa lohduttomaan itkuun. Muut naiset lohduttavat pää painuksissa itkevää Jeminaa.

– Mikä tuossa nosti tunteet pintaan? ohjelman juontaja Sami Kuronen kysyy Jeminalta.

– Se, että se tiedostaa, että se loukkaa mua, ja se silti tekee niin, Jemina sanoo kyyneliään pyyhkien.

Temptation Island -kokemus ei lähtenyt Jeminan kohdalla kovin hyvin käyntiin.

Jemina suree Tonyn olevan täysin tietämätön sinkkunaisten suunnitelmasta.

– Tuossa on kolme muijaa, jotka yrittävät tahallaan rikkoa tätä ja Tony ei tajua yhtään mitään! Jemina nyyhkii.

– Tämä on rankka retki, mutta niin kauan kun pystytte tukemaan toisianne, niin teillä on hyvät mahdollisuudet tästä selvitä, Sami Kuronen sanoo ja kohdistaa sanansa kaikille varatuille naisille.

Varatut naiset pitävät toistensa puolia iltanuotioiden vaikeina hetkiä.

Iltanuotion jälkeen Viivi, Julia ja Siiri lohduttavat Jeminaa ja keskustelevat videosta.

– Ihan sairasta! naiset puhisevat.

– Se on väärin, miten he toimivat ja miten he kertovat siitä kameralle, Viivi sanoo.

– Kuka v***u on noin sairas? Jemina nyyhkäisee.

Sami Kuronen on suositun tv-realityn tunnettu keulakuva.

