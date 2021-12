Uudessa And Just Like That -ohjelmassa seurataan rakastetun Sinkkuelämää -sarjan hahmojen Carrien, Mirandan ja Charlotten elämää.

Sinkkuelämää-sarjan paluuta on odotettu kuumeisesti siitä saakka, kun ohjelmaa esittävä tv-kanava vahvisti pitkään kiirineet huhut kaikelle kansalle vuoden alussa.

Nyt pitkä odotus palkitaan vihdoin. Suosikkisarjan uusi kausi kantaa nimeä And just like that ja se alkaa HBO Max -kanavalla tänään torstaina. Kauteen kuuluu yhteensä kymmenen jaksoa, joista kaksi ensimmäistä on katsottavissa heti tänään.

Sarjaa on kuvattu New Yorkin kaupungissa viimeisen viiden kuukauden ajan, kertoo The New York Post.

Kiho on yhä mukana kuvioissa.

Sarjan päätähti on tietysti tuttuun tapaan Sarah Jessica Parker, 56, joka saapui ohjelman ensi-iltatilaisuuteen poikkeuksellisesti 19-vuotiaan esikoispoikansa kanssa. Parker poseerasi poikansa Jamesin ja miehensä Matthewn kanssa punaisella matolla.

Entertainment Tonight -lehden mukaan James-poika nähtiin äitinsä rinnalla viimeksi vuonna 2017.

Pariskunnalla on myös kaksi nuorempaa lasta, vuonna 2009 syntyneet kaksostytöt, joita ei kuitenkaan nähty ensi-illassa.

Sarah Jessica Parker on ollut näyttelijäpuolisonsa Matthew Broderickin kanssa naimisissa vuodesta 1997. Heillä on kolme lasta.

Uudella Sinkkuelämää-kaudella seurataan viisikymppisten Carrien, Mirandan ja Charlotten elämää New Yorkissa. Sarjan juoni on pysynyt jokseenkin ennallaan, mutta uusissa jaksoissa ystävysten arkea katsotaan 50-vuotiaiden naisten silmin.

Lue lisää: Sinkkuelämää-sarjan tähtikolmikko jälleen yhdessä – uusien jaksojen lukuharjoitukset alkoivat

Tutun trion lisäksi uutuussarjassa nähdään monia katsojille entuudestaan tuttuja hahmoja. Tv-ruutuun palaavat niin Kihoa esittänyt Chris Noth, Steve Bradya näytellyt David Eigenberg sekä Harry Goldenblattin roolissa nähty Evan Handler.

Alkuperäisen näyttelijäkaartin lisäksi sarjassa nähdään uusia kasvoja, joita ovat muun muassa Greyn anatomiastakin tuttu Sara Ramírez.

Yksi tuttu kasvo on kuitenkin joukosta poissa, sillä Kim Cattrallin esittämää Samanthaa ei nähdä enää uudella kaudella. HBO on perustellut Samanthan pois jäämistä sillä, kuinka tosielämässäkin ihmiset tulevat ja menevät.

– He yrittävät kertoa rehellisen tarinan siitä, millaista on olla viisikymppinen nainen New Yorkissa. Sen tulisi tuntua luontevalta. Ne ystävät, joita sinulla oli kolmekymppisenä, eivät välttämättä ole elämässäsi enää viisikymppisenä, HBO:n sisältöjohtaja Casey Bloys selitti TV Linelle.

Sinkkuelämää seurataan nyt viisikymppisten vinkkelistä.

Lue lisää: Katso kuvat! Tältä Sinkkuelämää-tähdet näyttävät uutuussarjassa – yksi on joukosta poissa

Julkisuudessa pyörinyt tarina on toinen. Kim Cattrall on kertonut avoimesti moneen otteeseen hänen ja muiden sarjan tähtien vaikeista väleistä. Näyttelijän mukaan ohjelmassa ystävyksiä esittäneiden naisten välit olivat kuvauksissa ”myrkylliset”. Amerikkalaismediat ovat kuvailleet Cattrallin ja erityisesti sarjan päätähden Sarah Jessica Parkerin olevan ilmiriidoissa.

Syksyllä 2019 Cattrall totesi The Guardianille antamassaan haastattelussa, ettei hän aio olla enää millään tavalla mukana sarjassa tai mahdollisissa elokuvissa.

Sinkkuelämää on vuosituhannen vaihteen suosituin tv-sarja, joka ilahdutti katsojia vuosina 1998–2008. Sarja sai aikoinaan jatkoa peräti kahden elokuvan verran ja kolmaskin elokuva oli suunnitteilla, kunnes Kim Cattrall löi liinat kiinni.

Selvisi, että käsikirjoituksessa oleva erikoinen juonenkäänne sai Cattrallin perääntymään. Sinkkuelämää 3 -elokuvan juoneen nimittäin kuului huhujen mukaan mukaan Cattralin ilottelevasta seksielämästään tunnetun roolihahmon yllättävä rakastuminen.

Elokuvan käsikirjoituksesta selvisi, että Samantha olisi rakastunut sarjan toisen päähenkilön Mirandan 14-vuotiaaseen Brady-poikaan.

– Kim ei halunnut tehdä elokuvaa, koska siinä oli erittäin ikävä juoni Samanthan osalta, tähden lähipiiristä on kerrottu julkisuuteen.