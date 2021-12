Temptation Island: Sinkkunaiset laativat ovelan suunnitelman varatun miehen pään menoksi – tunnustavat selkeän tavoitteen

Temptation Islandilla vietetään teemabileitä riehakkaissa tunnelmissa.

Temptation Island Suomi -ohjelman tulevassa jaksossa vietetään Suomituristit Marbellassa -teemabileitä. Molemmilla villoilla bileet sujuvat huomattavasti vapautuneimmissa tunnelmissa kuin aikaisemmin.

Varattu Julia viettää illan pimeinä tunteina aikaa sinkku-Artun kanssa niin tiiviisti, että muut epäilevät ilmassa olevan pientä ihastusta. Miesten villalla Jeminan poikaystävä Tony bilettää Jasminen, Elisan ja Sinin kanssa Suomi-teeman mukaiseen asuun sonnustautuneena.

– Tällä hetkellä juttu luistaa ehkä parhaiten Sinin, Elisan ja Jassun kanssa. Luokittelen heidät kolmeen kategoriaan: Elisan kanssa pidetään helvetin hauskaa, Sinin kanssa voi jutella melkein ihan mistä vaan ja Jassu osaa esittää oikeat kysymykset, Tony kuvailee kameroille.

Naiset ovat käyneet Tonyn kanssa pitkiä keskusteluja hänen ja Jeminan parisuhteen haasteista. Tony on sanonut etenkin Jasminen saaneen hänet miettimään tulevaisuutta ja sitä, kuuluvatko hän ja Jemina yhteen.

Tony on kiinnittänyt sinkkunaisten huomion Temptation Islandilla.

Tony on kuitenkin autuaan tietämätön siitä, että naisilla saattaa olla ketunhäntä kainalossa. Viettelijäsinkut nimittäin paljastavat kameroille, että he ovat muodostaneet Team Konna -nimeän kantavan tiimin, jolla on aivan erityisiä suunnitelmia Tonyn varalle.

– Team Konnaan kuuluu kolme ihmistä, minä, Elisa ja Sini. Meillä kaikilla on oma rooli tässä tiimissä, Jasmine sanoo kameroille.

– Meidän missio on nimenomaan testata Tonyn parisuhde, hän myhäilee.

Temptation Island Suomi Nelosella ja Ruudussa keskiviikkoisin ja torstaisin klo 21. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.