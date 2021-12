Tiesitkö kaiken tämän menestyssarjan synnystä? Suomalaisten ikisuosikki sai alkunsa ”äidin toppahaalareista”

Eija Vilpas ja Riitta Havukainen muistelevat Fakta homman syntyä lämmöllä, ja he tekevät rakkaiden hahmojensa kanssa yhä keikkaa.

Hansun ja Pirren taival alkoi Teatterikorkeakoulun oppilastyöstä, jonka nimi oli Marilynille eli Homma hanskassa. Samassa ryhmässä Eija Vilppaan ja Riitta Havukaisen kanssa olivat myös Taneli Mäkelä, Lasse Karkjärvi, Kati Outinen, Jukka Puotila ja Kylli Köngäs.

– Meidän piti improvisoida erilaisia tilanteita ja hahmoja. Istuimme Riitan kanssa Kino Helsingin pukuhuoneessa ja mietimme, että jotain hauskaa ja mielenkiintoista pitää keksiä, Eija muistelee.

Riitta Havukainen ja Eija Vilpas kertovat, että Fakta homman monet kohtaukset syntyivät improvisoiden.

Idea hahmoihin syntyi vaatteiden pohjalta, sillä Riitta äkkäsi kysyä, saisiko lainata Eijan sinistä toppahaalaria, joka oli Eijan äidin.

– Vastasin, että sopiihan se, jos saan lainata sun punaista tuulitakkia. Siitä se lähti, Eija kertaa.

Hahmot viimeisteltiin hiusten keskijakauksella ja pinneillä sekä räikeillä meikeillä.

Hahmojen nimet poimittiin oppilastyön ohjaajalta Hannele Rubinsteinilta ja dramaturgi Pirjo Toikalta, ja Hansun ja Pirren miehiksi Aulikseksi ja Hekaksi päätyivät Taneli Mäkelä ja Lasse Karkjärvi.

Kun hahmot olivat ulkoisesti kunnossa, alettiin vasta pohtia niiden sisäistä maailmaa.

Fakta hommassa olivat 1980-luvulla mukana Heka (Lasse Karkjärvi, vas.), Hansu (Riitta Havukainen), Aulis (Taneli Mäkelä) ja Pirre (Eija Vilpas).

– Tarinat ja hahmot alkoivat kehittyä pienistä yksityiskohdista, ja Hansusta tuli sellainen muka vaatimaton ja hienosteleva, joka puhuu esimerkiksi gaalasta skaalana, Riitta naurahtaa.

Siivousfirman pomo Pirre taas kehittyi siitä, että Eija työskenteli opiskeluaikoina Kellokosken mielisairaalassa hoitoapulaisena.

– Pirren yhdenlaisena esikuvana on eräs kovaääninen ja tiukka rouvashenkilö, joka toimi aikanaan esimiehenäni, Eija valaisee.

Loimaa puolestaan valikoitui paikkakunnaksi, koska ”Loimaa ei herätä hirveästi mitään mielikuvia”, toteaa Riitta.

– Halusimme paikan, jossa on pienen paikkakunnan kuplat ja dynamiikka, Riitta sanoo.

Tämä sopi loistavasti Eijalle, joka on kotoisin niin ikään pieneltä paikkakunnalta Kellokoskelta.

– Maalla asuminen on minulle tuttua, ja maailmankuvani on muodostunut sikäläisestä asennoitumisesta ja sattumuksista.

Murteet he poimivat tosin aivan jostain muualta kuin Loimaalta. Esimerkiksi Eijan murre on vanhaa Mäntsälän murretta, jota hänen isänsä puhui.

Monet kohtaukset syntyivät improvisoiden. Eija ja Riitta kuvailevat hahmojaan samaistuttaviksi ja sellaisiksi, että ne on helppo sijoittaa mihin tahansa tilanteisiin.

– Kaikki heille tapahtuvat asiat ovat melko pieniä. Ensimmäisessä kohtauksessa he vain grillasivat miestensä kanssa, Riitta muistelee.

Televisioon hahmot päätyivät, kun oppilastyötä katsomassa ollut tv-ohjaaja Reima Kekäläinen totesi, että hahmot tarvitsevat oman sarjan. Hahmoista tuli niin suosittuja, että Spede Pasanen ehdotti niistä elokuvaa, jonka Jukka Virtanen ohjasi 1987.

Hahmot ovat pysyneet ajattomina, ja tutut asutkin ovat yhä käytössä.

– Vaikka maailma on muuttunut, Hansu ja Pirre ovat aivan samanlaisia kuin aina ennenkin – hyvässä ja pahassa, Eija nauraa.

Molemmat iloitsevat siitä, että kaksikon sattumukset naurattavat heitä itseäänkin edelleen. Se onkin tarinoiden luonnissa tärkeintä.

Joulu on tulossa! Hansu ja Pirre viettävät sitä tietenkin yhdessä. – Voi kyl villiks mennä, tirahtaa. Pissit näin. Joulupissit vallan, Hansu arvelee.

– Ja se, mikä muitakin huvittaa, on todennäköisesti juuri se kaksikon tietämättömyys ja kapeakatseisuus. Hansun ja Pirren kautta on mahdollista nauraa monille ennakkoluuloille, joita he tuovat tarkoituksella esiin, Riitta sanoo.

Ennakkoluuloja aiheuttivat esimerkiksi eri kulttuurit, kauneusleikkaukset ja työpaikkakiusaaminen. Riitta kertoo, että muun muassa homoyhteisö otti hahmot lämmöllä vastaan 1980-luvulla.

– Keikkailimme paljon homobaareissa ja Pride-festareilla. Hansu ja Pirre olivat suosiossa, koska he nostivat esiin ennakkoluuloja näissäkin asioissa, Riitta sanoo.

1990-luvulla tuotetuista jaksoista pois jäi Taneli Mäkelä, jolloin hänet tavallaan korvasi Mikko Kivinen. Tämä näytteli leskeksi jääneen Hansun uutta miesystävää, Reima Heleniusta.

2000- ja 2010-luvuilla Eija ja Riitta ovat tehneet Faktaa hommaa kahden naisen lavashow’na.

Tällä hetkellä Riitta kuvaa television Paratiisi-rikossarjan toista kautta, jonka vuoksi hän on virkavapaalla Helsingin Kaupunginteatterista ensi kevääseen saakka.

Eija puolestaan nähdään helmikuussa Helsingin Kaupunginteatterin lavalla Näytelmä joka menee pieleen -esityksessä.

Fakta homma, torstaina 9.12. alkaen Yle Areena

