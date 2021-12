Shirly Karvinen voitti Selviytyjät! Tätä arkista asiaa hän ikävöi eniten

Viidakossa ilman mukavuuksia eläminen opetti, mitkä asiat elämässä ovat oikeasti tärkeitä, Shirly kertoo.

Selviytyjät Suomen Karibia-kauden voittaja ratkesi kutkuttavassa finaalissa, ja voiton vei vuoden 2016 Miss Suomi Shirly Karvinen.

– En tiedä, mitä tapahtui, mutta tällaisen kävin nappaamassa mukaan. Aika hullu fiilis. Musta tuntuu, että olen vieläkin ihan shokissa, Shirly nauraa 30 000 euron voittoshekki sylissään.

– Mun ensimmäinen ajatus oli, että vitsi, kun pääsen kertomaan tästä himaan. Siitä on yli viisi viikkoa, kun olen viimeksi saanut puhua omien ihmisten kanssa. En jaksa odottaa, että pääsen niin tekemään, hän hehkuttaa.

Voit katsoa Shirlyn tunnelmat voiton jälkeen artikkelin videolta!

Pudonneen tilityksessä Shirly kertoo, miten raju kokemus 36 päivää viidakossa todella oli.

– Tää on ollut uskomaton reissu! Saakelin pitkä, monivaiheinen, väsyttävä ja raskas. Välillä mietin, miksi olen lähtenyt tähän vapaaehtoisesti, mutta nyt on helpottunut ja kiitollinen fiilis. Oli ikimuistoista, mutta olen onnellinen, että se on nyt ohi.

Finaalissa vastakkain olivat Paul ja Shirly. Lopulta muut kilpailijat äänestivät Shirlyn voittoon.

Viidakossa ilman mukavuuksia eläminen opetti Shirlylle, mitkä asiat elämässä ovat oikeasti tärkeitä.

– Tällainen opettaa pysähtymään. Menen arjessa ihan liikaa, koko ajan joka paikkaan, stressaan kaikkea, enkä oikein huolehdi omasta jaksamisesta. Selviytyjät pakotti pysähtymään ja miettimään, mikä on oikeasti tärkeää elämässä, mitä asioita arvostan ja kaipaan.

– Viidakossa kaipasin vain ja ainoastaan maailman yksinkertaisempia asioita: kahvinkeitintä ja että saan puhua mun rakkaiden ihmisten kanssa. Tämän jälkeen kuuntelen mun kehoa ja mieltä, mitä ne tarvitsee. Jos tarvitsee ottaa iisisti, otan iisisti ja laitan ysiltä illalla nukkumaan. Ne on pieniä juttuja, mutta niillä on iso merkitys.

Heti kilpailun alussa solmittu liitto siivitti Shirly Karvisen Selviytyjät-voittoon.

Shirly liittoutui heti kisan alussa ex-fitnessurheilijan Eveliina Tistelgrenin ja ex-lumilautailija Heikki Sorsan kanssa. Kolmikon ydinliitto kesti aivan loppumetreille saakka, kun Heikki jäi kisassa neljänneksi ja Eveliina kolmanneksi.

Yksi tuotantokauden puhuttavimmista kohtauksista oli, kun sohvaperunoista tuttu Sanna Pikkarainen sai kuulla Eijalta, että hänen nimensä on noussut esille Shirlyn ja Eveliinan pohtiessa seuraavaa pudotettavaa.

Kun Sanna vastavuoroisesti ehdotti Eveliinan pudottamista kisasta, olivat rähäkän ainekset kasassa, ja Shirly ja Eveliina riensivät kovistelemaan Sannaa. He olivat tuohtuneita siitä, että Sanna meni juoruilemaan Eijan kanssa.

– Sit sä luotat ihmisiin, jotka ei oo ollut sun kanssa liitossa! Me ollaan heitelty nimiä, että ne on ne vaihtoehdot! Me ei olla oltu missään vaiheessa äänestämässä sua, Eveliina selittää.

Sannan lisäksi myös Heikin nimi oli tullut esille äänestyksestä puhuttaessa.

– Tää on ihan sekaisin. Nyt jouduin taas silmät kirkkaana valehtelemaan Heikille! Sen takia haluaisin puhua sulle, kun tiesin, että tulee käymään näin! Shirly sanoi Sannalle.

Shirly selitti ikävää käytöstään Instagram-tilillään sen jälkeen, kun jakso oli näytetty televisiossa. Hän totesi, että osa kisaajien käytöksestä menee takuulla koti-ikävän, nälän ja väsymyksen piikkiin, muttei suinkaan kaikki. Hän myönsi jakson nähtyään, että tällä kertaa hänellä on peiliin katsomisen paikka.

– En yksinkertaisesti osannut asettua toisten ihmisten asemaan, jotka olisivat sitä kaivanneet, en osannut pitää päätä kylmänä pelin tuoksinassa ja ennen kaikkea syytin muita pelaajia ihan samoista asioista, mitä itse saarella tein, Shirly kirjoitti.

Myös Sanna kommentoi tilannetta myöhemmin juontamassaan Selviytyjät-podcastissa. Hän kuvasi päivää traumaattiseksi ja kertoi itkeneensä tuon päivän ja illan aikana paljon.

– Itkin koko matkan sinne heimoneuvostoon sellaista loppumatonta hyperventilaatioitkua, hän paljasti podcastissa.

