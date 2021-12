Paulin uskomaton nousu ei riittänyt voittoon – paljastaa, mitä jännitti Selviytyjät-finaalissa eniten

Hopeasijalle jääneen Paul Uotilan mukaan finaalin jälkeen järjestetyt juhlat saivat ajatukset nopeasti muualle.

Muusikko Paul Elias Uotila sijoittui uskomattoman nousun jälkeen Selviytyjät Suomen Karibia-kauden hopeasijalle.

Paul äänestettiin kisasta ulos jo neljännessä jaksossa, mutta hän sai uuden mahdollisuuden Hylättyjen saarella. Paul pääsi lopulta saarelta takaisin varsinaiseen peliin taskut täynnä kultakolikoita ja selvitti niiden sekä koskemattomuus­kisa­voittojen ansiosta tiensä finaaliin.

Tuomariston äänimäärä ei kuitenkaan riittänyt voittoon vaan Paul jäi kisassa sijalle kaksi. Voiton vei juontaja ja Miss Suomi 2016 Shirly Karvinen.

– Eihän kukaan tiennyt, mitä tuolla tulee tapahtumaan tänään. Olin ylpeä, että sain kerrottua sen tarinan, jonka halusin kertoa. Mulle jäi fiilis, että olen antanut kaikkeni heimoneuvostoon. Jos se ei riitä, se ei riitä. Tänään se ei riittänyt ja voitto meni Shirlylle, mutta täysin ansaitusti. Meikä jäi nuolemaan näppejä, mutta erittäin mahtavan kokemuksen rikkaampana, Paul hehkuttaa.

Paul myöntää 36 viidakkopäivän puristaneen mehut miehestä.

– Rankkuusasteikolla tämä reissu on ollut varmaan 65/10. Rankka mutta palkitseva! Olen oppinut paljon itsestäni, saanut henkistä staminaa lisää ja tehnyt ihania ystäviä, Paul sanoo.

Paul putosi kilpailusta alunperin neljäntenä, mutta sinnitteli silti tiensä finaaliin saakka.

Hylättyjen saarelta palattuaan Paul jäi yksinäiseksi sudeksi, kun muut heimolaiset yrittivät jakso toisensa jälkeen savustaa hänet ulos kilpailusta. Suunnitelmat eivät kuitenkaan onnistuneet, koska jos Paul ei voittanut koskemattomuuskilpailua, osti hän koskemattomuuden kolikoilla. Hänen ainoa liittolaisensa kisan loppuvaiheessa oli tangokuningatar Eija Kantola.

Paul nähtiin saarella välillä synkissä tunnelmissa, ja hän on kertonut joutuneensa turvautumaan ohjelman jälkeen terapiaan.

– Varmaan laboratoriotasolla peli ei eroa ollenkaan oikeasta elämästä. Tunteet, mitä siellä koetaan, on aitoja. Se on itsestä kiinni, pystyykö laittamaan asiat perspektiiviin ja muistamaan, että tää on vaan kisaa ja kupla, missä me ollaan. Se, että tunteet on oikeita, mutta konteksti ei ole, tekee tästä haastavaa.

Paul tunnustaa, että muiden pelaajien kohtaaminen finaalin heimoneuvoston jälkeen jännitti.

– Aluksi ei ollut helppoa kohdata kaikki. Olin just jäänyt kakkoseksi skabassa, ja oisin mielellään voittanut, mutta kyllä tässä aika nopeasti tajuaa, että kaikki on kaikkien puolella ja tsempataan toisiamme.

Finalisteja odotti myös kunnon juhlat, kun he vihdoin pääsivät pois yli kuukauden kestäneeltä reissultaan luonnon armoilla.

– Täällä oli vastaanottokomitea valmiina ja niillä oli meille rommia sekoitettuna ginger aleen – ai että mä tykkään ginger alesta ja rommista. Vatsanpohjalla kun ei ollut yhtään mitään, niin sen rommin kun oli huitassut, niin oli sen verran juhlava olo, että otin pienen uinnin uima-altaassa. Täytyy sanoa, että fiilis oli kohillaan, että kakkonen on ykkönen. Ei tässä voi muuta tehdä kuin juhlii, Paul iloitsee.

