Suosikkimeteorologi Anniina Valtonen paljastaa tarkat säännöt, joiden mukaan hän elää – päiväunet voivat pilata kaiken

Ylen meteorologi Anniina Valtonen joutuu heräämään aamuvuoroissa töihin kello 2 yöllä. Homma hoituu tarkalla rutiinilla.

Meteorologi Anniina Valtosen työpäivät alkavat keskellä yötä ja pitävät sisällään ruutujen tuijotusta, ennusteiden tekoa sekä villejäkin kokouksia.

Työpäivänsä Valtonen aloittaa todella aikaisin. Ensimmäisenä koronavuonna Ylellä työntekijöiden ja vieraiden piti meikata itse, joten Valtonen alkoi laittaa itseään kotona. Kello herätti käsittämättömän aikaisin, klo 2.00. Nykyisin heidät meikataan Ylellä, mikä tietää hivenen lisää uniaikaa.

Miten ihmeessä onnistuu herääminen aamukahdelta?

– Pyrin siihen, että olen viimeistään kahdeksalta sängyssä. Jotta se onnistuisi ja saisin unta, rupean viiden aikaan illalla rauhoittamaan touhua.

Valtonen ei lähde enää silloin ruokaostoksille tai käy siivoamaan. Rauhoittuminen tarkoittaa lähinnä television katselua tai kirjan lukemista. Hän käy suihkussa, tekee iltapalan tai laittaa vaatteet valmiiksi aamua varten.

Kodistaan hän lähtee kolmen aikaan ja painelee Pasilaan, jossa on muutamia yövuorolaisia paikalla.

Valtosen työpisteellä on kahdeksan ruutua. Hän alkaa niiden edessä rakentaa sääennustetta, jonka kertoo Ylen aamussa ensimmäisen kerran klo 6.30. Ruuduista näkyy muun muassa tutka ja satelliitti, erilaisia havaintoja sekä säämallien laskelmia.

– Tutkasta katson liikkeellä olevat sateet, satelliitista näkyy pilvisyys sekä talvisin lumipeite ja jäiden raja.

Seuraavaksi hän katsoo havaintoja yöltä ja edelliseltä päivältä. Eli lämpötilaa, tuulta, sademääriä. Lisäksi Valtosella on numeraalisia säämalleja auki edessään.

– Meillä on neljä eri säämallia käytössä. Niistä näen tulevaa säätä. Sitten rupean seuraamaan tämän mallin linjaa ja vertaan muihin. Sen ja oman tiedon ja näkemyksen perusteella rupean luomaan sääennusteita, hän selittää.

– Yöllä meillä on keskusteluhetki, jossa jutellaan Ilmatieteen laitoksen yövuorolaisten kanssa. Keskustellaan mukavia tulevasta säästä. Ne aamuyön keskustelut voivat olla välillä aika villejä, Valtonen sanoo nauraen.

Ylen aamu alkaa klo 6.25. Meteorologi ennustaa päivän sään klo 6.30, ja sen jälkeen puolen tunnin välein. Lähetyksen jälkeen Valtonen tekee radiohaastatteluja ja kirjoittaa Ylen nettiin ja sosiaaliseen mediaan.

Hän pääsee kotiin hyvissä ajoin. Pahinta mitä silloin voi tehdä, on jäädä makaamaan sohvalle. Siitä ei sitten enää pääse ylös. Päiväunet Valtonen kyllä ottaa.

– Pesen ensimmäiseksi meikit, harjaan hiukset ja menen päiväunille. Jos haluan nukkua päiväunet, mun pitää käydä nukkumaan ennen kahta. Muuten se sotkee rytmini.

Monesti hän saattaa aamuvuoron jälkeen sopia kavereiden kanssa lounaasta tai shoppailusta. Tai sitten Valtonen lähtee lenkille.

Iltavuorossa toistuu sama kuvio, tosin inhimillisin kellonajoin.

Anniina Valtosen päiväkirja 24.11. 2021

Kello 2.00–3.00

Olin mysteerijuontajana Puoli seitsemän -ohjelmassa, joten normitavoitteeseeni kuuluva sänkyyn viimeistään klo 20.00 ennen Ylen aamuvuoroa ei ihan toteutunut. Nyt peilistä katsoo hyvin väsynyt Anniina. Onneksi näihin aikaisiin aamuihin on kehittynyt vahva rutiini, joka hoituu väsyneenäkin. Kasvojen ja hampaiden pesu, vaatteet ylle (ja tässä vaiheessa ei mitään kollareita ja villapaitaa kummempaa), eväät kaapista ja takki niskaan. Ei kun menoks!

Kello 3.00–5.00

Pidän aamuvuoroista. Yöllä on todella rauhallista ajella töihin. Liikenteessä ei ole juuri ketään. Lähinnä rekkoja ja muutama taksi Yötyöläisiä. Kesäaamut ovat parhaita, kun pääsee todistamaan upeita auringonnousuja! Näin syksyllä on pilkkopimeää, mutta Helsinki on silti maaginen. Se on saanut vasta hennon lumipeitteen. Töissä on aamulla rauhallista. Työkavereita valuu hiljalleen paikalle ja viimeistään klo 5.00 mennessä kaikki aamun lähetykseen tarvittavat ovat paikalla. Toimituksesta kuuluu puheen sorinaa, kun ihmiset syövät aamupalaa ja juttelevat. Ihana kahvintuoksu leijuu kaikkialla. Me meteorologit istumme syrjässä muista. Omalla työpisteelläni minäkin syön aamupalaa ja valmistelen säälähetykseen karttoja. Kaikki tehdään itse. Kukaan ei tee aamuvuorolaiselle karttoja etukäteen. Aamulla on briiffaushetki Ilmatieteen laitoksen yövuorolaisen kanssa. Paikalla on myös lentosäämeteorologeja, alueyksiköiden edustajia ja meteorologi, joka vastaa varoituksista. Juttelemme mukavia tulevan päivän ja lähipäivien säästä. Olen ollut viikon lomalla, joten säähän perehtymiseen menee tässä hetki.

Kello 5.00–6.15

Kello 5.00 lähden vaihtamaan vaatteet aamun lähetystä varten. Ei näissä mun kollareissa voi suoraan lähetykseen ilmestyä, vaikka ne mukavat jalassa onkin. Sen jälkeen istahdan Ylen meikkaajien penkkiin. Ihanaa, he voivat jälleen meikata meidät! Saan aamulla nukkua sen vuoksi puoli tuntia pidempään ja nyt ennen lähetystä rentoutua kaunistauduttavana. Kun meikki ja hiukset ovat valmiit, käyn laittamassa itselleni mikin ja korvamonitorin paikoilleen, testaan, että kartat toimivat, ja studiossa otetaan vielä yhteiskuva minusta, aamun juontajasta ja uutisankkurista Ylen Facebookia varten. Suora lähetys alkaa klo 6.25.

Kello 6.25–9.30

Ylen aamu on kolmetuntinen suora lähetys, jossa uutiset ja sää tulevat puolelta ja tasalta. Tämä hetki on aamuvuorossa monesti se kiireisin. Säälähetyksiä on aamun aikana yhteensä kuusi. Lähetysten välillä tulee joko syötyä, valmisteltua uusia karttoja, korjailtua jo lähetyksessä olleita karttoja, kirjoitettua ennustetekstejä ja päivitettyä somea. Onneksi aamu on kiireinen, sillä se vie huomion pois omasta väsymyksestä. Säälähetysten yhteydessä on aina tasatunnein sääkeskusteluosio. Juttelemme uutisankkurin kanssa ensilumen ja pysyvän lumen erosta, lähipäivien ajokelivaroituksista ja haloilmiöistä. Lähetysten jälkeen pitää vielä kirjoittaa muutama ennusteteksti ja käydä radiohaastattelussa. Vaihdan takaisin kollareihini ja lähden kotiin päiväunille samaan aikaan, kun muut miettivät lounaspaikkaansa. Työpäiväni on ohi.