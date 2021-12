Vain tämän yhden kerran meteorologi Anniina Valtosta on todella ottanut päähän Suomen sää

Tv-meteorologi Anniina Valtonen saa yllättävän paljon palautetta, jos ulkona sataa tai on liukasta. Vain kerran Valtosta itseään on todella harmittanut Suomen sää.

Suomalaisille sää on pyhä asia. Se on jutustelun ehtymätön lähde, päivittelyn ja ilon aihe. Koska kurjalle säälle ei löydy palautepalvelua eikä valituslinjaa, suomalaiset katsojat kääntyvät suoraan Ylen meteorologin Anniina Valtosen puoleen.

– Saan palautetta huonosta säästä. Ihan kuin se olisi minun vikani, että ulkona sataa vettä tai on liukasta, Valtonen hämmästelee IS Tv-lehden haastattelussa.

Hän reagoi palautteeseen alkamalla tutkia, mitä hänen tekemänsä sääennuste piti sisällään. Jos se varoitti huonosta säästä, meteorologi oli aivan oikeassa.

Valtosen mielestä sää merkitsee suomalaisille vähän liikaa.

– Kun miettii, että Suomi on aika pohjoisessa, ja meillä on vielä neljä vuodenaikaa. Toki tämä on kokenut ilmastonmuutoksen myötä hieman vaihtelua. Se, että talvella tulee lunta ja kesällä on hellettä ja syksyllä tuulee, ei pitäisi olla kenellekään järin suuri yllätys.

Valtoselle sää on asenne- ja pukeutumiskysymys. Jos on huono sää ja masentunut mieli, hän laittaa värikästä vaatetta päälle.

Vain kerran Valtosta harmitti sää. Se oli toukokuussa 2017, kun hän meni naimisiin. Kesä 2017 jäi mieleen hyvin kylmänä.

– Kun valmisteltiin perjantaina hääjuhlapaikkaa järvenrannalla, paistoi aurinko ja oli ihana keväinen sää. Sitten meidän häät olivat lauantaina, ja oli muutama aste plussaa, pilvistä, tuulista ja tuli vettä. Sitten kun siivottiin hääpaikkaa sunnuntaina, oli aurinkoista. Meillä oli järvenrannalla juhlapaikka, oltiin suunniteltu kaunis terassi ja että ihmiset voisivat olla ulkona. Ne suunnitelmat eivät päässeet oikeuksiinsa.

Suomalaiset odottavat vuodesta toiseen kesällä lämpöä ja talvella lunta. Mutta jos Valtosesta olisi kiinni, hän haluaisi lunta pääkaupunkiseudulle vain jouluna.

– En kaipaa lunta. Inhoan kylmää ja pakkasta. Toisaalta hanki tuo pimeyteen valoa. Kun lunta tulee pääkaupunkiseudulle, homma ei toimi liikenteen takia. Pitää olla paljon lunta ja pakkasta, että lumi pysyy. Tällöin kuitenkin julkinen liikenne on monesti pulassa, eikä parkkipaikkaa löydy. Minulle ideaaleinta olisi, että hiutaleita tulisi aatonaattoiltana ja lähtisi uudenvuoden jälkeen pois. Jos haluan fiilistellä lunta, käyn kotiporukoilla Nastolassa.

– En ole ainoa, joka ajattelee samoin. Minulla on paljon kollegoita, jotka ovat samaa mieltä. Sitä paitsi työpäivän kannalta lumen ennustaminen on aika haastavaa, hän selittää.

Joulun säätä Anniina Valtonen ei ole vielä katsonut– eikä sitä oikein voisi ennustakaan.

– Hyvässä lykyssä saadaan tietää jouluaaton sää 21. joulukuuta tai 22. joulukuuta. Ei yhtään sen aikaisemmin, vaikka siitä kuinka uutisoidaan marraskuun puolella tai ensimmäiset saattavat olla juhannuksenakin.

– Epävakaassa säätyypissä eli tällaisessa, jossa matalapaineita tulee ja menee, ennustettavuus on 3–5 päivää. Jos on oikein kaunis päivä kesällä, ennustettavuus on paljon pitempi. Voidaan sanoa vaikka 10 vuorokauden sää.

Entä jos Valtonen työskentelisi vaikka Italiassa meteorologina? Olisiko helpompaa, jos sää olisi päivästä toiseen samanlainen, eikä yhtä vaihteleva kuin Suomessa.

– Ei sään ennustaminen Italiassa ole paljon helpompaa kuin Suomessa. Sielläkin on neljä vuodenaikaa, tosin heidän talvensa muistuttaa meidän syksyä. Tykkään Suomen säästä. Suomen meteorologit ovat arvostettuja maailmalla, koska meillä on neljä eri vuodenaikaa. Eri sadeolomuotojen ennustettavuus on hankalaa, ja sitä eivät esimerkiksi Italian meteorologit osaa ennustaa niin hyvin.

