Kassamagneetiksi noussut 007 No Time to Die on jälleen lyönyt uuden ennätyksen.

No Time to Dien suosio tuli yllätyksenä jopa sen tekijöille.

Uusin James Bond -elokuva 007 No Time to Die on tahkonnut Suomessa jo yli miljoonaa euroa elokuvateattereiden lippuluukuilla ja sen on nähnyt lähes 600 000 katsojaa. Asiasta tiedottaa SF Studios.

Huikeilla luvuillaan 007 No Time to Die on kuluvan vuoden katsotuin elokuva Suomessa. Maailmanlaajuisesti vertailtuna elokuvaa on katsottu meillä neljänneksi eniten koko maailmassa väkilukuun nähden.

– Jos joku olisi Bondin ensi-illassa kaksi kuukautta sitten sanonut, että pääsemme näin hienosta asiasta kertomaan, ja että ihmiset pandemiasta huolimatta janoavat katsomaan elokuvia suurelta kankaalta ja yhdessä muiden ihmisten kanssa, en tiedä olisinko uskonut, iloitsee elokuvan levitysyhtiö SF Studiosin myyntipäällikkö Juan Pascual tiedotteessa.

Rami Malek näyttelee elokuvan konnaa.

Maailmanlaajuisesti uusin 007-elokuva on tuottanut teattereissa yli 700 miljoonaa dollaria ja rikkonut ennätyksiä monissa maissa. Elokuva toi avausviikonloppunaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa yhteensä 55,5 miljoonan dollarin (48 miljoonan euron) pääsylipputulot.

– Olemme innoissamme nähdessämme yleisön palanneen elokuvateattereihin eri puolilla maailmaa. Ensi-illan viivästyksen jälkeen olemme erityisen iloisia, että 007 No Time To Die on viihdyttänyt niin monia elokuvan katsojia, sanoo MGM Studiosin Michael De Luca.

Daniel Craig aikoo jättää Bondin hommat sikseen.

007 No Time To Die -elokuvan on ohjannut Cary Joji Fukunaga. Rooleissa nähdään Bondia näyttelevän Daniel Craigin lisäksi Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris sekä pitkä lista muita loistonäyttelijöitä.

Suomen ensi-iltansa 30. lokakuuta saanut elokuva oli Daniel Craigin viides ja viimeinen esiintyminen agentti 007:n roolissa.

