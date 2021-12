Legendaarinen Hollywood-ohjaaja saapuu tänään Suomeen – tällainen on kasarileffoista tunnetun John Landisin uskomaton ura

Blues Brothers, Prinssille morsian ja Ihmissusi Lontoossa olivat 1980-luvun ilmiöitä. Ohjaaja John Landis kertoo Ilta-Sanomille nuoruuden epätoivostaan Clint Eastwoodin elokuvien kuvauksissa, elämän huvittavuudesta sekä kokemuksesta, joka pisti hänet tauolle elokuvien ohjaamisesta.

1980-luvulla Hollywoodiin nousi iso joukko koomikoita, jotka olivat kaikki tv:stä tuttuja: John Belushi, Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Chevy Chase, Steve Martin ja Martin Short.

Televisiossa näiden naurattajien ponnahduslautana oli ollut lauantai-iltojen suosittu sketsiviihdeohjelma Saturday Night Live. Hollywoodissa heidän kanssaan työskenteli usein ohjaaja John Landis.

Landisin tekemien elokuvien lista on vaikuttava. Blues Brothers (1980), Vaihtokaupat (1983) ja Prinssille morsian (1988) muodostavat 1980-luvun amerikkalaiskomedian kovan ytimen.

Niiden välissä syntyivät kauhua ja komediaa yhdistänyt Ihmissusi Lontoossa (1981) sekä Michael Jacksonin ilmiömäinen musiikkivideo Thriller (1983).

Silti Landis itse hieman kakistelee legendaarisen ohjaajan mainettaan.

– Ei minua kyllä 1980-luvulla taidettu kutsua legendaariseksi. Nimitys on tullut vasta myöhempinä vuosikymmeninä, John Landis sanoo Ilta-Sanomille puhelimessa.

John Landis sai komedioiden ohjaajan leiman, mutta hän ei valita: elämä on hänen mielestään lähtökohtaisesti huvittavaa.

Haastattelua tehdessä Landis on vielä kotonaan Los Angelesin Beverly Hillsissä. Keskiviikkona hän lentää Helsinkiin vaimonsa, pukusuunnittelija Deborah Nadoolman Landisin kanssa elokuvafestivaali Night Visionsin vieraaksi.

Elokuviensa näytöksiin hän osallistuu torstaista alkaen. Festivaalilla nähdään Blues Brothers, Vaihtokaupat, Ihmissusi Lontoossa sekä vampyyrielokuva Bloody Marie – Viettelevä vampyyri (1992), joka tunnetaan myös alkuperäisnimellä Innocent Blood.

– Odotan tosi paljon Helsinkiä, koska en muista edelliskerrasta mitään, legenda tunnustaa heti kärkeen.

Vuonna 1991 eli 30 vuotta sitten Landis vieraili nimittäin Espoo Cinén elokuvajuhlilla. Hän on Suomen-matkansa unohtamisesta aidosti pahoillaan, mutta tilanne antaa aihetta vanhaan vitsiin.

– Alzheimerin tauti on kamala. Sen ainoa hyvä puoli on siinä, että tapaa aina uusia ihmisiä!

Tarkennetaan: Landisilla ei ole Alzheimeria, mutta hänellä on hyvä huumorintaju. Se näkyy kaikessa.

Blues Brothers teki Dan Aykroydista ja John Belushista suuria tähtiä – samoin kuin elokuvan ohjaajasta.

Ensimmäinen Landisin ohjaama oma elokuva oli hirviökomedia Schlock (1973). Landis kutsuu esikoistyötään surkeaksi.

– Kysyin yliopistossa oppilailtani, miten elokuvaohjaaja määritellään. Sain tosi monimutkaisia vastauksia. Oikeasti elokuvaohjaaja on vain tyyppi, joka on ohjannut elokuvan, Landis sanoo ja nauraa päälle.

Surkea Schlock siis teki Landisistä virallisesti elokuvaohjaajan. Ja kun John Belushin kanssa tehdyt elokuvat, opiskelijahuumorilla täytetty anarkistinen Delta-jengi (1978) ja musiikkikomedia Blues Brothers ponkaisivat jättisuosioon, Landisistä tuli virallisesti komediaohjaaja.

– En mitenkään erikseen yrittänyt päästä tekemään komedioita. Menestys kuitenkin takasi sen, että minut leimattiin Hollywoodissa komediaohjaajaksi, Landis sanoo hieman haikeana.

John Belushista ja Dan Aykroydista elokuvat tekivät isoja tähtiä. Belushi päätyi myyttiseksi legendaksi menehdyttyään yliannostukseen 1982, vain 33-vuotiaana. Aykroydista tuli Landisin hyvä ystävä.

– Danny on taitava tyyppi, jolla on kummallisen omaperäisiä ideoita. Näyttelijänä hän on aliarvostettu: jos katsoo häntä ensin Blues Brothersin Elwoodina ja sitten Vaihtokauppojen Louis Winthorpe III:n osassa, näillä hahmoilla ei ole kerta kaikkiaan mitään tekemistä keskenään.

Vaihtokaupoissa Dan Aykroyd sai rinnalleen Eddie Murphyn, joka oli 48 tuntia -elokuvan ansiosta nousemassa myös tähdeksi.

Niitä seurasi Landisin käsikirjoittama Ihmissusi Lontoossa, joka muistetaan Rick Bakerin hämmästyttävästä ihmissusimaskeista. Kun kauhun ja komedian sekoitus onnistui, Landisiä alettiin pitää Hollywoodissa myös kauhuohjaajana.

Landis ei valita: hän on nauttinut komedioiden tekemisestä.

– Kaikissa elokuvissani on mukana komediaa, koska minusta elämä on lähtökohtaisesti huvittavaa. Vaihtoehto olisi kyynelehtiä kaikelle, mutta mieluummin nauran!

Vakavin hetki Landisin uralla sattui 1982 elokuvan Hämärän pelottavat varjot eli Twilight Zone – The Movie kuvauksissa, kun helikopteriturmassa sai surmansa sai kolme näyttelijää. Vanha onnettomuus nostettiin esiin lokakuussa, kun Alec Baldwinin westernin Rust kuvauksissa sattui kuolemantapaus.

– Rust-elokuvan tragedia oli kauhistuttava. Mutta kun asiaa ajattelee, elokuvanteko on paljon turvallisempaa kuin rakennustyöt tai työmatkaliikenne, Landis kuittaa.

Kauhuelokuva Hämärän pelottavan varjot jäi historiaan traagisen helikopterionnettomuuden vuoksi. Elokuvassa esiintyivät muun muassa Jeremy Licht, Kevin McCarthy, Nancy Cartwright, Patricia Barry ja William Schallert.

8-vuotiaana John Landis näki fantasiaseikkailun Sinbadin uudet seikkailut (1958) ja tiesi haluavansa elokuvaohjaajaksi.

Sinbadin uudet seikkailut muistetaan vieläkin Ray Harryhousenin luomista animaatiojaksoista, joissa oikeat näyttelijät taistelevat animoituja vahahirviöitä vastaan.

Nuorena Landis sai töitä Hollywoodin keskeisiin studioihin kuuluneen 20th Century Foxin postitushuoneesta. 18-vuotiaana hän osti yhdensuuntaisen matkalipun Lontooseen ja pyrki hanttihommiin Euroopassa kuvattuihin tuotantoihin.

– Olin tyhmä. Kellyn sankarit -elokuvaa kuvattiin Jugoslaviassa, ja kuvittelin Belgradin olevan ihan Englannin vieressä.

Landis sai seurata sotaseikkailun kuvauksia ja Clint Eastwoodin ja Telly Savalaksen työskentelyä yhdeksän kuukauden ajan. Samoihin aikoihin Espanjan Almeriassa oli iso spaghettiwesternien buumi. Töitä riitti.

– Tein epätoivoisesti mitä vain. Tavallisesti olin ekstra tai stunt-näyttelijä. Minusta tuli tosi hyvä putoamaan hevosten selästä. Välillä olin apulaisohjaajakin.

Ihmissusi Lontoossa nousi kulttimaineeseen Rick Bakerin häkellyttävän ihmissusimaskeerauksen ansiosta.

Jugoslavian kokemukset vuonna 1969 poikivat idean myös Ihmissusi Lontoossa -elokuvaan. Eräässä tienristeyksessä parikymmentä romania kaivoi kuoppaa.

– Näky oli kuin 1940-luvun Ihmissusi-elokuvasta.

Kaksi ortodoksipappia kantoi isoja ristejä ja pyhää vettä. Käärinliinaan, rukousnauhoihin ja valkosipuliköynnöksiin kiedottu miehen ruumis haudattiin kuoppaan seisaaltaan.

– Ettei ruumis enää hautaamisen jälkeen kiipeäisi ylös haudasta. Yhdysvallat oli vain viikkoa aiemmin lähettänyt ihmisen Kuuhun. Kontrasti näihin uskomuksiin tuntui järisyttävältä.

Tilanne sai kuitenkin nuoren miehen mielikuvituksen laukkaamaan. Kuollut mies ei voi kavuta ylös haudasta, eivätkä vampyyrit ja ihmissudet ole totta, mutta entäpä jos sellainen tulisi vastaan siitäkin huolimatta, ettei niihin usko?

Ihmissusi Lontoossa -elokuvassa käy juuri niin: päähenkilö ei usko ihmissusiin, mutta tajuaa silti itse muuttuvansa sellaiseksi. Yksi elokuvan faneista oli poptähti Michael Jackson, jolta oli jo ilmestynyt kaikkien aikojen suosituin albumi Thriller.

Michael Jacksonin musiikkivideo Thriller maksoi puoli miljoonaa dollaria ja nousi 1980-luvun ilmiöksi.

Sinkuista Billie Jean ja Beat It tehtyjen musiikkivideoiden jälkeen levy-yhtiö toivoi jo uutta albumia. Sen sijaan Michael Jackson halusi tehdä uuden musiikkivideon, jossa hän muuttuisi hirviöksi niin kuin Landisin elokuvan päähenkilö.

– Ehdotin, että teemme Thriller-kappaleesta minielokuvan, joka julkaistaisiin elokuvateattereissa. Kirjoitin käsikirjoituksen, jonka toteuttaminen olisi maksanut jättimäiset puoli miljoonaa dollaria.

Tyypillinen musiikkivideo maksoi tuolloin 50 000 dollaria.

– Puolen miljoonan budjetti oli niin pöyristyttävä, että levy-yhtiö likipitäen haistatteli meille. Michael olisi halunnut maksaa sen omasta pussistaan, mutta kielsin häntä ehdottomasti.

Leikkaaja George Folsey Jr. keksi ratkaisun: jos he kuvaisivat musiikkivideon teosta samalla dokumentin, se voitaisiin myytiin tv-kanaville. Kaapelikanava Showtime ja musiikkitelevisio MTV maksoivat viulut lopulta puoliksi.

Lopputuloksesta tuli 1980-luvun kuuluisimpia musiikkivideoita, jota myytiin miljoonittain vielä videokasettinakin.

– Thriller-videon ansiosta albumi palasi listaykköseksi ja kolminkertaisti myyntinsä. Se oli ilmiömäistä! Landis pääsee kehaisemaan.

Prinssille morsian -komediassa prinssi Akeem (Eddie Murphy, oik.) matkusti palvelijansa Semmin (Arsenio Hall) kanssa New Yorkiin.

Menestyksensä ansiosta Landisin ei ole enää pakko tehdä töitä. Viimeinen pitkä elokuva on vuoden 2010 musta komedia Burke and Hare.

– Se oli turhauttava kokemus. Olin itse tyytyväinen elokuvaan, mutta tuottajat leikkasivat sen oman mielensä mukaan. Se suututti, ja päätin pysyä sellaisesta elokuvanteosta jatkossa poissa.

Uusia käsikirjoituksia on kuitenkin vireillä. Nähdäänkö Landis vielä pitkän elokuvan ohjaajana?

– Toivon niin!

Night Visions -elokuvafestivaali Helsingissä ke–su 1.–5.12.