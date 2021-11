Tässä tulevat kevään kuumimmat tv-ohjelmat.

Tv-jätti Nelonen julkaisi tiistaiaamuna tulevan kevään ohjelmistonsa, joka on täynnä niin vanhoja suosikkeja kuin kiinnostavia uutuuksia. Listasimme tähän juttuun kevään parhaat tv-tärpit Nelosen ohjelmistosta.

Erikoisjoukot

Nelosella ja Ruudussa myöhemmin keväällä.

Erikoisjoukot on Suomen televisiohistorian rajuin kilpailureality, jossa 14 julkisuuden henkilöä osallistuu erikoisjoukkojen pääsykokeisiin valmistavalle koulutusleirille. Erikoisjoukoissa tehtävä joko suoritetaan tai lennetään pihalle.

Ensimmäistä kertaa Suomessa toteutettava sarja antaa katsojalle ainutlaatuisen välähdyksen erikoisjoukkokoulutuksen pääsykoevaiheesta. Kurssilla suoritetaan fyysisesti ja henkisesti brutaaleja harjoitteita, joiden kaltaisista erikoisjoukkoihin pyrkivän on päästävä läpi.

Kouluttajat ovat entisiä eliittisotilaita, joilla on yhteensä yli 40 vuoden työhistoria armeijassa. Edustettuina ovat sekä taistelusukeltajat että erikoisjääkärit. Kokemusta erikoisjoukko-operaatioista konkareilta löytyy muun muassa Irakista, Afganistanista ja Somaliasta.

Pääkouluttajana toimii Janne Lehtonen rinnallaan kouluttajat Jan Knutti, Robin Hendry ja Matias Petäistö.

– Jos he luulevat tulleensa jollekin Selviytyjät -lomamatkalle, niin sokki tulee olemaan aikamoinen, vannoo 13 vuotta merivoimien erikoisjoukkojen operaattorina toiminut Lehtonen.

Hylätyllä Lohjan Kalkkitehtaalla järjestettävällä leirillä yhdelläkään osallistujalla ei ole erikoisoikeuksia, eikä helpotuksia. Kokelaat elävät koulutuksen ajan äärimmäisen alkeellisissa oloissa, joissa heitä ei edes puhutella nimillä vaan numeroilla.

10-osainen sarja dokumentoi autenttista koulutusta, jossa 14 julkisuuden henkilöä astuu kouluttajien maailmaan. Osallistujien on muun muassa selvittävä hukkumistestistä, taisteltava nyrkein kehässä ja hypättävä helikopterista. Kurssi on hyvin vaativa, eikä loukkaantumisiltakaan säästytä.

Luvassa on äärimmäinen koettelemus, jonka suurin taisto käydään pään sisällä. Jokaisella on murtumispisteensä. Vain harvalla on edellytykset päästä läpi erikoisjoukkojen testistä.

Erikoisjoukot perustuu huippusuosittuun SAS: Who Dares Wins -formaattiin.

The Voice of Finland

Nelosella ja Ruudussa perjantaisin ja sunnuntaisin alkaen perjantaina 28.1. klo 20.

Huippusuositun The Voice of Finlandin 11. kausi starttaa Nelosella ja Ruudussa tammikuussa.

The Voice of Finlandin tähtivalmentajien viimekautiseen kokoonpanoon tulee muutos, kun Anna Puu tekee tauon jälkeen paluun punaiseen tuoliin. Maija Vilkkumaa, Juha Tapio sekä tuplatuolilaiset Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki jatkavat tähtivalmentajina. Pitkästä aikaa The Voice of Finlandissa tähtivalmentajien tuoleissa istuu jälleen kaksi naisvalmentajaa.

The Voice of Finland -kauden juontavat Heikki Paasonen ja Elina Kottonen.

Myöhemmin keväällä on luvassa myös täysin uudenlainen versio suositusta laulukilpailusta, The Voice of Finland: Senior.

Vain ääni ratkaisee, kun toinen toistaa kokeneemmat laulajat valmistautuvat kääntämään tähtivalmentajien tuolit. Voittajalle on luvassa levytyssopimus.

TVOF: Seniorin tähtivalmentajat julkistetaan myöhemmin.

Koti koiralle

Alkaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 5.1. klo 20.

Lämminhenkinen uutuusohjelma Koti koiralle seuraa hurmaavien kodinvaihtajakoirien tarinoita. Toisinaan omistajat joutuvat luopumaan karvaisista perheenjäsenistään esimerkiksi allergian tai muuttuneen elämäntilanteen takia. Ohjelmassa hännänheiluttajille pyritään löytämään parhaat mahdolliset uudet perheet, joissa koirat saavat kaiken ansaitsemansa rakkauden ja loppuelämän kodin.

Ohjelman juontaa Janni Hussi ja johtavana koira-asiantuntijana toimii Tommy Wirén. Tommy on työskennellyt koirien parissa jo lähes kolmekymmentä vuotta ja on kouluttanut tuhansia työ -ja lemmikkikoiria. Tommyn johdolla jokaiselle koiralle valitaan huolella uusi omistajaehdokas, joka saapuu tapaamaan koiraa.

Koirat ovat olleet aina lähellä myös juontaja Janni Hussin sydäntä.

– Tähän ohjelmaan mukaan lähtemistä mun ei tarvinnut kahta kertaa miettiä, vastaus oli heti totta kai! Koirat ovat aina olleet lähellä sydäntäni ja perheessäni on aina ollut koiria. Nykyisin jaan elämäni pienen Harri-koiran kanssa, jonka kanssa ollaan koettu jos jonkinmoisia seikkailuja, Janni Hussi kertoo.

Ohjelmassa nähdään eri rotuisia, ikäisiä ja kokoisia koiria, joilla kaikilla on omat yksilölliset tarpeensa ja vaatimuksensa uusille omistajille. Ohjelmassa pääsemme seuraamaan koirien ja heidän uusien omistajaehdokkaiden tunteikkaita ensikohtaamisia ja yhteisen matkan alkua.

Ohjelma perustuu huippusuosittuun brittiläiseen formaattiin The Dog House.

Nyt jos koskaan

Alkaa Nelosella ja Ruudussa tiistaina 11. tammikuuta klo 20.

Nyt jos koskaan -sarjassa toteutetaan tavallisten ihmisten unelmia. Asioita, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet elämässä tekemättä ja kokematta.

Ohjelmassa Sami Kuronen johdattaa ihmiset unelmiensa pariin ja auttaa ohjelmaan valittuja toteuttamaan haaveensa. Apunaan hänellä on joukko julkisuuden henkilöitä. Mukana unelmia toteuttamassa ovat muun muassa Jarkko Tamminen, Kirsi Ylijoki, Oona Kivelä, Meeri Koutaniemi, Anne Kukkohovi, Mikko Silvennoinen, Anu Sinisalo ja Veeti Kallio.

Jokaisessa jaksossa toteutetaan yhden ihmisen kolme unelmaa. Nämä unelmat on kätketty Kurosen hallussa olevan kultaisen unelmapallon sisään, ja jokaisen jakson päätteeksi pienet ja jopa suuremmat unelmat ovat käyneet toteen.

Diili

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maaliskuussa.

Suurin ja kaunein bisnesreality Diili tulee jälleen keväällä 2022. Tällä kertaa Jaajo Linnonmaa etsii uutta yritysideaa ja sen vetäjää. Edellisen kauden tapaan Jaajon rinnalla johtoryhmässä istuvat yrittäjä ja enkelisijoittaja Noora Fagerström sekä brändistrategi ja luova johtaja Toni Lähde.

Diiliin osallistuu 14 eri taustoista ponnistavaa kilpailijaa, jotka yrittävät vakuuttaa Diilin johtoryhmän tekemisellään ja bisnesideallaan. Paras heistä voittaa 20 000 euron starttirahan ja mahdollisuuden saada Jaajo yhtiökumppanikseen.

Vaativat tehtävät mittaavat kilpailijoiden kykyä ottaa haltuun ideointi, toteuttaminen ja myynti tämän päivän bisnesympäristössä, jota leimaavat start upit, digitaaliset palvelut ja oivaltava markkinointi. Kauden semifinaalissa mukana olevat kilpailijat esittelevät bisnesideansa, joista kaksi parasta menee finaaliin. Siellä johtoryhmä ja sijoittajat päättävät finalistien pitchien jälkeen, kumpi vie voiton.

– Jokainen firma on perustajansa näköinen. Menestyvän startupin pitää olla ainutlaatuinen, fiksu ja periksiantamaton. Näitä samoja asioita mä etsin kilpailijoista, Jaajo Linnonmaa sanoo.

Vain elämää: Unohtumaton ilta

Alkaa Nelosella ja Ruudussa huhtikuussa

Vain elämää: Unohtumaton ilta -sarja tuo ensimmäistä kertaa Suomen eturivin artistit saman pöydän ääreen ja liveyleisön eteen. Konsertti-illoissa lavalle nousee yhteensä huikeat 24 artistia, jotka on kaikki nähty Vain elämää -ohjelmassa.

Jokaisena iltana neljä Vain elämää -tähteä kokoontuu saman pöydän ääreen ja artistit käyvät läpi uraansa, musiikkiaan ja kokemuksiaan Vain elämäästä paikalla olevan yleisön edessä. Illan aikana kuullaan tähtien ja vierailijoiden esittäminä Vain elämää -kappaleita, ja luvassa on suuren luokan viihdeshow! Ensimmäistä kertaa myös yleisö pääsee osaksi Vain elämää -ohjelmaa! Ohjelmassa nähdään katsojien koskettavia ja rakkaita Vain elämää -muistoja ja mieleen painuneita hetkiä ohjelman parissa.

Vain elämää: Unohtumaton ilta -konserttisarja tarjoaa uskomaton artistikattauksen! Mukana ovat: Toni Wirtanen, Arttu Wiskari, Anna Puu, STIG, Juha Tapio, Jannika B, Robin Packalen, Sanni, Reino Nordin, Mikko Kuustonen, Katri Helena, Herra Ylppö, Samuli Edelmann, Samu Haber, Ellinoora, Mariska, Pyhimys, Ilkka Alanko, Mikael Gabriel, Maija Vilkkumaa, Irina, Tuure Kilpeläinen, Elastinen ja Ressu Redford.

Vain elämää: Unohtumaton ilta -ohjelman juontaa Sami Kuronen.

Suurin pudottaja Suomi

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maaliskuussa.

Nyt karistetaan kilot pois! Suurin pudottaja Suomi -ohjelman 3. kaudella joukko rohkeita suomalaisia lähtee koko elämän mullistavalle matkalle kohti terveempää ja kevyempää oloa sekä pienempää vaa’an lukemaa. Viiden viikon mittainen Suurin pudottaja -leiri tuo yhteen joukon ihmisiä hyvin erilaisista taustoista, mutta heitä kaikkia yhdistää palava halu muuttaa elämäntapojaan.

Tällä kaudella valmentajina toimivat Janni Hussi ja Jari Sorsa, jotka kirittävät kilpailijoita kohti terveellisempiä elämäntapoja niin keittiössä kuin kuntosalin puolellakin.

Suurin pudottaja Suomessa luvassa on viikoittaisia punnituksia, kovaa treeniä ja entistäkin haastavampia tehtäviä, joissa koetellaan kehon ja mielen rajoja. Kaudella koetaan karvaita pettymyksiä, mutta myös suuria onnistumisen hetkiä. Kilpailu huipentuu viimeiseen punnitukseen, jossa selviää, kuka on tämän kauden suurin pudottaja.

Suurin pudottaja Suomen juontaa Anni Hautala.

Rikkaat ja rahattomat

Alkaa Nelosella ja Ruudussa torstaina 3. helmikuuta klo 20.

Rikkaat ja rahattomat vaihtavat taas elämiä ja lompakkojaan viikoksi! Lämminhenkinen ohjelma haastaa osallistujat miettimään rahaa ja sen tuomaa onnellisuutta.

Rikkaat kokevat vaikeuksia selvitä pienellä viikkobudjetillaan, kun taas rahattomat eivät käsitä mihin ihmeeseen jättimäisen budjetin saa tuhlattua. Ennakkoluulot hälvenevät puolin ja toisin, kun osallistujat pääsevät astumaan toistensa saappaisiin. Luvassa on yllätyksiä ja oivalluksia koko rahalla!

Tällä kaudella mukana ovat muun muassa hyvinvointiyrittäjät Rita ja Aki Manninen, Henry Aflecht, vasta 19-vuotias taikuri Aatu Itkonen sekä bloggaaja Iina Hyttinen.

Arman ja viidenkympin kriisi

Alkaa Ruudussa maaliskuussa.

Arman Alizadin luotsaama Arman ja viidenkympin kriisi on palkitun juontajan uran henkilökohtaisin ohjelma, jossa hän sukeltaa omaan ikäkriisiinsä ja tutkii elämää eri näkökulmista. Pitääkö viiskymppisen lähteä Ibizalle bailaamaan tunteakseen olonsa nuoreksi, vai onko aika kypsä jo senioritansseille ja bingolle? No, kumpaakin näistä kokeillaan.

Ohjelmassa Arman lähtee etsimään nuoruuden lähdettä mitä erilaisimmista paikoista ja tilanteista, mutta samalla tutkii itseään ja tunteitaan ikääntymisestä avoimesti. Luvassa on eräänlainen ristiretki omaan itseen.

– Moi kaikki. Mun nimi on Arman, ja mä täytin tänä vuonna viiskyt vuotta. Ai onks mulla ikäkriisi? No on, ja se painaa mua. Millaista sit on elää ikäkriisin kanssa? No ihan hirveetä. Musta usein tuntuu, et mä oon kadottanu kosketuksen arkeen ja itteeni. Eikä toi koronavuosikaan tätä helpottanu yhtään. Tuntu et mä elän oman elämäni rinnakkaistodellisuudessa, mis kaikki on ihan normaalisti, mut silti mikään ei ole, Alizad sanoo.

– Tässä sarjassa, mä aion sukeltaa omaan sisimpääni ja etsiä olemassaoloni merkitystä. Oonko mä menettäny jotain nuoruudessa? Onko nykyhetki se missä mä haluan olla? Onko viiskyt sama ku se et ois toinen jalka haudassa? Mä aion tehdä niitä asioita mitä oon ehkä missannu, kokea niitöä juttuja mitä en enää vanhana pysty tekeen. Mä otan mun olemassaolosta ja elämästä, ja tästä kaikesta selvää. Tervetuloa mukaan!

Myös nämä ohjelmat nähdään keväällä Nelosella:

Farmi Suomi

Alkaa Nelosella ja Ruudussa lauantaina 12.2. klo 20.

Katiska 2

Alkaa Ruudussa keskiviikkona 26.1.

Paratiisihotelli Suomi

Alkaa Nelosella keskiviikkona 9.2. klo 21.

Tähtikokkien Bocuse d´Or

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maaliskuussa.

Huvila & Huussi

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maaliskuussa.

Syke

Alkaa Ruudussa torstaina 6.1.

Kummeli esittää: Kontio & Parmas

Alkaa Nelosella ja Ruudussa tiistaina 11.1.

Madventures Suomi

Alkaa Ruudussa keskiviikkona 19.1.

Burgerimiehet Pohjolassa

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maaliskuussa.

Poliisit 2022

Alkaa Nelosella ja Ruudussa maanantaina 3. tammikuuta klo 20.

Suomen Tulli rikosten jäljillä

Alkaa Nelosella maaliskuussa.

This Is Us

6. kausi alkaa Livillä ja Ruudussa torstaina 10.3. klo 21.

Creator Awards – Vaikuttajagaala

Suora lähetys Nelosella ja Ruudussa lauantaina 15.1. klo 20.

Emma Gaala

Suora lähetys Nelosella ja Ruudussa lauantaina 5.2. klo 19:30.

The Voice of Finland: World Vision

Nähdään Nelosella ja Ruudussa huhtikuussa.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.