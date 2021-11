Kommentti: Lady Gaga viettelee seksikkäästi ja traagisesti – House of Guccissa Oscar-ehdokkuuden ainekset

Muotitalo Guccin julma lähihistoria on valaistu House of Guccin romanttisessa tragediassa kirkassilmäisen Lady Gagan lumolla, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Muistatteko vuoden 2019 Oscar-gaalan? Lady Gaga näytti viettelevän näyttelijä-ohjaaja Bradley Cooperin koko maailman silmien edessä, kun kaksikko esitti intiimin tulkinnan A Star Is Born -elokuvan Shallow-duetosta.

Kun tuosta hetkestä poistaa Oscar-glamourin, pukee Gagan ylle muotitalo Guccin luomukset, vaihtaa Cooperin tilalle Adam Driverin ja kelaa aikaa puoli vuosisataa taaksepäin, saa hyvän käsityksen House of Gucci -elokuvasta.

Se on syksyn ihastuttavimpia tapauksia, vaikka mukana on julmia sävyjä.

Muotitalo Guccin vihlovaa lähihistoriaa valaiseva tarina kertoo, miten köyhistä oloista tullut Patrizia Reggiani rakastui nuoreen Maurizio Gucciin, nousi tämän ansiosta Milanon ja New Yorkin seurapiireihin, nosti miehensä perheyrityksen johtopaikoille, tuli petetyksi ja mustasukkaisena lopulta murhautti tämän.

House of Gucci on mehevää melodraamaa parhaimmillaan: aiheeltaan vakava mutta otteeltaan kevyt, yhtä aikaa seksikkään romanttinen ja kylmäävän traaginen.

Ja kaiken keskellä on kirkassilmäinen Lady Gaga eli laulaja Stefani Germanotta, jolle päärooli saattaa hyvinkin poikia ensi keväänä toisen näyttelijä-Oscar-ehdokkuuden.

Patrizia Reggiani (Lady Gaga) viihtyi New Yorkin seurapiireissä ja klubeilla.

Perjantaina 3.12. ensi-iltaan tuleva elokuva hengittää täysin Lady Gagan esittämän Patrizian tunteiden mukana. Alun äkki-ihastumista seuraa viettelevä huuma, sitten omistajan elkein toteutettu aviomiehen ohjailu ja lopulta petetyn naisen katkeruus ja hiljainen raivo.

Gaga on läsnä melkein jokaisessa kohtauksessa: hänen Patriziansa on pehmeillä katseilla ja yläluokan unelmilla päivitetty nykyversio kasarijännäreiden vaarallisesta naisesta, johon on helppo rakastua mutta josta on vaikea päästä irti.

Rahan lisäksi näihin unelmiin kuuluvat tietenkin ylelliset huvilat, näyttävät maatilat, huipputaiteilijoiden kalliit maalaukset, kultakellot, korut ja samppanjat – sekä muotihepenet, joita Lady Gaga kantaa tyylikkyydellä, oli kyse sitten voimaa uhkuvasta bisnesjakusta tai aistikkaista alusvaatteista.

1970- ja 1980-luvun tutuilla hittikappaleilla säestetty House of Gucci on tyyliltään rehellisen räiskyvä, mikä näkyy pukeutumisen lisäksi Gagan elekielessä ja puheissa.

Vaikka henkilöt ovat italialaisia, kielenä on vahvalla italialaisella korostuksella maustettu englanti, jota puhuvat elokuvan kaikki muutkin näyttelijät Adam Driverista, Al Pacinosta, Jeremy Ironsista ja Jared Letosta alkaen.

Temppu onnistuu, sillä puolitoista vuotta roolissaan elänyt Gaga esittää Patriziaa rehevällä itsevarmuudella kuin tämä olisi jo valmiiksi filmitähti. Elokuvassa Patriziaa verrataan amerikkalaisnäyttelijä Elizabeth Tayloriin, mutta rooli voisi yhtä hyvin olla muheva muunnelma Italian suurista tähdistä Claudia Cardinalesta, Gina Lollobrigidasta ja Anna Magnanista.

Oliko Patrizia (Lady Gaga) häikäilemätön musta leski vai kunnianhimoinen nuori nainen?

Taitavasti elokuva välttelee ottamasta kantaa oikean Patrizia Reggianin perimmäisiin motiiveihin.

Oliko hän Guccin perheyrityksen ytimeen rahan perässä soluttautunut häikäilemätön musta leski? Vai vain kunnianhimoinen nuori nainen, joka näki itseään miellyttävän miehen ja päätti ottaa tämän omakseen luksuspuitteiden kera?

Selväksi käy, että Patrizia näki jo varhain, kuka Guccin talossa pitää todellista valtaa. Siihen hän tarttui puolisonsa kautta ja puristi niin kovaa, että tukahdutti miehensä ja liittonsa hengiltä.

Jos Gagan suoritus on uskomaton, niin sitä on tositarinakin. Vuonna 1997 Reggiani tuomittiin Maurizio Guggin murhan tilaamisesta 29 vuodeksi vankeuteen, josta tämä vapautuessaan 2016 oli ehtinyt istua 18 vuotta.

Sana ”mafia” mainitaan elokuvassa solvausmielessä kerran, mutta Al Pacinon läsnäolosta huolimatta House of Gucci ei ole uusi Kummisetä (1972) – tämä elokuva on siihen liian lennokas.

Adam Driver näyttelee Mauriziota, jonka avio-onni Patrizian (Lady Gaga) alkoi 1980-luvulla rakoilla.

Kun Gaga näyttelee koko kasvoillaan, Pacino esittää Maurizion setää Aldo Guccia sanaillen suullaan. Vahvan maskin alle peitetty Jared Leto taas näyttelee jälkimmäisen poikaa Paolo Guccia pulskan kasvoproteesin ja koiransilmien kera.

Leto ylinäyttelee, mutta se on tarkoituskin. Maurizion tyhmänä serkkuna pidetty Paolo Gucci on tämän tarinan hölmöläishahmo, joka ei ymmärrä omaa keskinkertaisuuttaan.

Jared Leto ylinäyttelee hölmön Paolon roolissa, mutta se lienee tarkoituskin.

Adam Driverin esittämä Maurizio kuvataan idealistisena nuorena asianajajana, joka Patrizian tavatessaan ei oikein tiedä, mikä häneen oikein iski.

Sara Gay Fordenin tietokirjaan perustuvan ja Ridley Scottin ohjaaman House of Guccin heikkous on siinä, ettei se pysty oikein osoittamaan, mikä näiden kahden avioliitossa meni loppujen lopuksi pieleen. Käänne pahempaan tulee vaivihkaa: ensin kaikki on hyvin ja sitten ei enää olekaan.

” Lady Gaga on elokuvamaailman ulkopuolelta tullut yllättäjä, joka rooliensa perusteella vaikuttaa Suomen Paula Vesalan kaltaiselta monilahjakkuudelta.

Vaikka 1990-luvun jälkeen sekä Guccin johtajat että muotitalon tuotteet ovat vaihtuneet, elokuva ei anna erityisen hyvää kuvaa perheyrityksen lähimenneisyydestä. Tarvitaan ulkopuolinen, että hommat pysyvät kasassa.

Lady Gagalla on Patrizian roolissa kasassa Oscar-ehdokkuuden ainekset.

Sellainenhan on toki myös Lady Gaga: elokuvamaailman ulkopuolelta tullut yllättäjä, joka A Star Is Bornin (2018) ja tämän perusteella vaikuttaa Suomen Paula Vesalan kaltaiselta monilahjakkuudelta.

Tänä vuonna Gagalla on kaikkea sitä, mikä puoltaisi Oscar-ehdokkuutta: koko elokuvaa kantava roolisuoritus, tositapahtumiin perustuva hahmo ja tarina, joka saa vielä elokuvan päättymisen jälkeenkin ihmettelemään, mitä kummaa pääparin välillä oikein tapahtui.

House of Gucci, ensi-ilta elokuvateattereissa pe 3.12.