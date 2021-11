Varo juonipaljastuksia! Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa historiallinen lopputulos – näin pareille käy

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa pariskunnat kertovat asiantuntijoille lopulliset ratkaisunsa. Artikkeli sisältää juonipaljastuksia!

Ensitreffit alttarilla -ohjelman loppu häämöttää, ja parien on tullut aika kertoa päätöksestään.

Ohjelmassa on seurattu Niinan ja Larin, Tuulan ja Miikan, Hennan ja Samin sekä Venlan ja Karlin tunteikasta matkaa aviopareina.

Tiistaina televisiossa nähtävässä, C Moressa jo katsottavissa olevassa jaksossa pariskunnat ilmoittavat asiantuntijoille, aikovatko jatkaa yhdessä aviopareina vai erillään.

Jos et halua lukea juonipaljastuksia, älä lue artikkelia tämän pidemmälle!

Niina & Lari

Niina ja Lari tunsivat kemiaa jo alttarilla kohdatessaan.

Ensimmäisenä asiantuntijoiden eteen astelevat Niina ja Lari, jotka ottivat kuvausten aikana nopeasti seuraavan askeleen suhteessaan ja muuttivat saman katon alle.

Parin päätös ei tule asiantuntijoille yllätyksenä, kun he päättävät jatkaa yhdessä.

– Meillä on tosi hyvä olla yhdessä, on hyvä boogie. Tämä on kyllä se nainen ja vaimo, jonka kanssa haluaa jatkan matkaa, Lari lausuu ja Niina komppaa.

Tuula & Miika

Tuulan ja Miika välejä hiersi, kun Tuulalle ei kehittynyt voimakkaita ihastumisen tunteita.

Seuraavaksi vuoron saavat Tuula ja Miika, joiden yhteinen matka on ottanut takapakkia kuvausten aikana. Parin välit tulehtuivat lopulta niin pahasti, että Miika teki radikaalin päätöksen ja ilmoitti Tuulalle haluavansa erota.

Lopulta pari päätti antaa vielä antaa suhteelle uuden mahdollisuuden.

Asiantuntijoiden eteen pari astelee ristiriitaisissa tunnelmissa. Tuula ja Miika ryhtyvät muistelemaan vaihderikasta matkaansa. Tuula halusi jo suhteen alkumetreillä ottaa etäisyyttä Miikaan, eikä hänelle kehittynyt voimakkaita romanttisia tunteita. Asiantuntija kysyy Tuulalta suoraan, eikö Miika kelvannut hänelle.

– Ei ollut siitä kyse missään kohtaan, vaan se oli se tilanne. Miika oli minulle kuitenkin siinä kohtaa hyvinkin vieras mies, niin se oli ehkä reaktio, mitä osasin odottaa jo ennen Miikan tapaamista, Tuula muotoilee.

– Mulla ehkä lähti ne tunteet syntymään ihan muutamia viikkoja sitten, hän kertoo.

– Millaisia ne tunteet ovat tällä hetkellä toisianne kohtaan? asiantuntija kysyy.

– Ainakin itselläni enemmän tai vähemmän kaverilliset. Ei ole enää mitään sellaista ihastumisen tunnetta. On ollut aika kova paikka, kun toisella ei ole ollut pitkään aikaan romanttisia fiiliksiä, niin se on vaikeaa ilman tunnepohjaa rakentaa mitään, Miika täräyttää.

Lue lisää: Varo juonipaljastuksia! Ensitreffit alttarilla -sulhanen lausuu kohtalokkaat sanat ja lyö luurin korvaan – ”Turha kiduttaa itseään pidempään”

Parin päätös on selvä: he päättävät jatkaa vain ystävinä.

– Pidetään yhteyttä ja jatketaan ihan kaveripohjalta täysin, Miika ilmoittaa.

– Joo, Tuula kommentoi.

Henna & Sami

Hennan ja Samin matka on sujunut tasaisen hyvin. Parin välillä ei nähty suurta draamaa.

Henna ja Sami puolestaan rakastuivat ohjelmassa päätä pahkaa ja löysivät yhteisen sävelen heti matkansa alkumetreillä. Parin onnellinen matka sai kuitenkin ikävän käänteen, kun Hennan rakas kissa kuoli. Sami oli Hennan tukena, ja surullisen tilanteen läpikäyminen lähensi paria entisestään.

Parin suhde eteni lähinnä myötätuulessa, ja ohjelmassa nähtiin tunteikas hetki, kun Henna tunnusti Samille rakastuneensa häneen.

Asiantuntijoiden eteen saapunut pari vaikuttaa silmin nähden onnelliselta. Kari Kanala kysyy, tahtovatko he yhä toisensa. Henna lohkaisee tilanteessa heiton, joka saa Samin ja asiantuntijat repeämään nauruun.

– Mä en nyt tiedä, kun Sami tuossa sanoi mulle yksi päivä, että häntä vähän häiritsee se, kun mä jätän voiveitsen välillä tiskaamatta. Niin tämä voi olla vähän kynnyskysymys, Henna tokaisee.

– No ehkä mun vastaus ei tule kenellekään yllätyksenä. Kyllä mä tahdon, Sami vastaa.

Myös Henna vastaa myöntävästi, ja molemmat tunnustavat rakkautensa toisiaan kohtaan asiantuntijoiden edessä.

Lue lisää: Ensitreffit alttarilla -Henna kertoo, mikä ohjelmassa yllätti eniten – antaa pienen vihjeen nykytilanteestaan

Venla & Karl

Venla ja Karl ovat kipuilleet tunteidensa kanssa.

Venlan ja Karlin yhteinen taival on sisältänyt ylä- ja alamäkiä. Häämatkalla pari koki ensimmäisen kriisin, kun Venla kertoi ahdistuksen tunteistaan.

Venla ja Karl kipuilivat jaksoissa omien tunteidensa kanssa. Venlaa muun muassa hiersi se, että Karlin tunteet kirivät hänen omiensa ohi. Karl puolestaan suri sitä, ettei Venla vastannut hänen tunteisiinsa. Lopulta kaksikon välit lämpenivät hitaasti uudelleen.

Asiantuntijat eivät vaikuta olevan lainkaan varmoja siitä, mihin lopputulokseen pari päätyy. Elina Tanskanen kysyy, haluavatko he jatkaa yhdessä.

– Me olemme päättäneet jatkaa yhdessä. Jotenkin ehkä nyt tuntuu, että se matka vasta kunnolla alkaa. Kuitenkin Karlissa on niin paljon sellaista, mitä haluan miehessä olevan. Joten ehdottomasti yhdessä, Venla julistaa.

– Venlassa on niin paljon asioita, joita toivon kumppanilta. Myös meidän tulevaisuudennäkymät, haaveet ja suunnitelmat osuvat lähes täydellisesti yksi yhteen. Jo niidenkin kannalta kannattaa ehdottomasti jatkaa, Karl jatkaa.

Pari kertoo suunnittelevansa saman katon alle muuttamista.

Lue lisää: Ensitreffit alttarilla: Venla paljastaa kameroille, mitä hän oikeasti ajattelee puolisostaan Karlista – lohduton tilitys päättyy kyyneliin

Suosikkisarjan kahdeksas tuotantokausi sujui menestyksekkäästi, kun kolme neljästä parista ilmoitti kuvausten aikana jatkavansa yhdessä.

Ohjelmaa on kritisoitu siitä, että niin harva pari jatkaa yhdessä kuvausten jälkeen ja vielä harvemman parin suhde on kestänyt vuotta pidempään.

Me Naiset selvitti syksyllä, että vain melkein puolet ohjelmaan aiemmin osallistuneista pareista on jatkanut suhdettaan viisi tai kuusi viikkoa kestäneen yhteiselon jälkeen. Aiemmille kausille osallistuneista 22 parista 10 paria päätti päätösjaksossa jatkaa, joten onnistumisprosentti on 45,5.

Edellisellä eli seitsemännellä kaudella Enskareissa nähtiin kolmen sijasta neljä paria. Yksikään pareista ei ole enää yhdessä. Kati ja Janne kyllä jatkoivat suhdettaan ohjelman jälkeen, mutta suhde kesti vain muutaman kuukauden.

Tuorein kausi on poikkeuksellinen, sillä neljästä parista kolme ilmoitti päätösjaksossa jatkavansa yhdessä, eli kauden onnistumisprosentti on peräti 75.

Edes kaikkien aikojen ensimmäinen Enskarit-kausi ei yllä näihin lukuihin, sillä tuolloin kolmesta parista kaksi paria päätti jatkaa yhdessä kuvausten jälkeen, eli ensimmäisen kauden onnistumisprosentti jäi niukasti toiseksi 66,6 prosentilla.

Näin ollen kahdeksas tuotantokausi teki historiaa ollen sarjan menestyksekkäin kautta aikojen.

Lue lisää: Selvitimme, mikä on 22:n Ensitreffit alttarilla -parin onnistumisprosentti – tulos saattaa yllättää

Ensitreffit alttarilla MTV3- kanavalla sekä MTV-palvelussa tiistaisin klo 21.