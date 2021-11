Tanssii tähtien kanssa -voittaja ratkesi tunteikkaassa finaalissa – näin finaalikolmikko kommentoi tunnelmiaan: "Olemme aivan rikki"

Tanssii tähtien kanssa -tanssit on 14. kauden osalta tanssittu. Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi sulattivat katsojien sydämet ja voittivat kilpailun.

Tanssii tähtien kanssa -kilpailu huipentui sunnuntai-iltana käytyyn finaaliin. Voitosta parketilla kamppailivat kolme tähtiparia: Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi, Krista Siegfrids ja Anssi Heikkilä sekä Waltteri Torikka ja Kia Lehmuskoski.

Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi tanssivat itsensä katsojien sydämiin ja voittivat kilpailun. Toiseksi sijoittuivat Krista Siegfrids ja Anssi Heikkilä ja kolmanneksi Waltteri Torikka ja Kia Lehmuskoski.

Lawson oli silmin nähden liikuttunut ja otettu voitostaan. Koivuniemi hehkutti olevansa Lawsonista ylpeä.

– Aika sanaton fiilis on. Ei ehkä ensimmäisinä treeniviikkoina olisi kuviteltu, että täällä ollaan finaalissa ja voitettu. Kyllä on hieno olo, Koivuniemi totesi heti lähetyksen jälkeen IS:lle.

– Ehkä parasta tässä viikossa oli se, että meillä oli niin huikea finaalikolmikko. Me ei mietitty sitä, kuka voittaa ja kuka tulee toiseksi, vaan iloitsimme siitä, että meillä on niin monipuolisia ja erilaisia tyyppejä finaalissa, ja päätimme antaa kaikkien aikojen tanssishow’n, Lawson kuvaili.

– Kaikkien aikojen ilta. Jää ikuisesti muistoihin, hän sanoi häkeltyneenä.

Lawson ystävystyi tanssiopettajansa Anniina Koivuniemen kanssa. He aikovat pitää yhteyttä jatkossakin.

Kutkuttavassa finaalissa tähtiparit esittivät kolme tanssiesitystä: katsojien valinta eli aiemmin kaudella tanssittu esitys, dance fusion eli yhdisteltiin kahta eri tanssilajia sekä freestyle, jossa tanssijoilla oli täysin vapaat kädet.

Finaalin ratkaisivat ainoastaan yleisön antamat äänet, eikä tuomariäänillä ollut vaikutusta voittajaan.

Lue lisää: Uskomaton hetki suorassa lähetyksessä: Tanssii tähtien kanssa -tuomarit tekivät ennennäkemättömän päätöksen ja Ernest Lawson purskahti itkuun

TTK-finaalissa nähtiin tiukka kilpailu voitosta. Tunnelma oli katossa.

Tunteikkaan finaalilähetyksen jälkeen Lawson kertoi, että pitkä ja intensiivinen syksy on tuonut hänessä esiin uusia puolia.

– Olen huomannut itsessäni paljonkin muutoksia. Uskon, että olen monellakin tavalla piirun verran parempi tyyppi kuin tähän lähtiessä.

Lue lisää: Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi voittivat Tanssii tähtien kanssa -kilpailun!

Tanssipari aikoo pitää jatkossa yhteyttä, ja Lawson riemuitsi saaneensa uuden ystävän elämäänsä. Juhlimisen sijaan näyttelijä tokaisi kaipaavansa nyt kunnon yöunia. Paikat ovat kuulemma fyysisesti rankasta kilpailusta rikki.

Lawson kertoi aikovansa käyttää kilpailusta vapautuneen vapaa-ajan perheensä kanssa.

– Perheeni on ansainnut sen, että annan heille kaiken ajan. Perhe tulee aina ensin, mutta nyt myös ajankäytöllisesti, Lawson sanoi.

Lawsonin freestyle-esitys oli täydellinen nappisuoritus, josta jokainen tuomari intoutui antamaan peräti 11 pistettä, vaikka normaalisti maksimipistemäärä on 10.

Toiseksi tulleet Krista Siegfrids ja Anssi Heikkilä kertoivat niin ikään olevansa onnellisia sijoituksestaan. Laulaja teki TTK-historiaa, kun hän rikkoi Christoffer Strandbergin hallussa olleen kymppiennätyksen. Siegfrids ja Heikkilä saivat sunnuntaina seitsemännen täyden kymppirivin.

– On todella hyvä fiilis. Tämä on ollut aivan mieletön kokemus, ja olen ollut niin onnellinen, että olen saanut tanssia Anssin kanssa, ja olen niin ylpeä meidän esityksistämme, Siegfrids kuvaili.

– Kristus mikä reissu! Heikkilä kommentoi tyhjentävästi.

Tanssipari alleviivasi, ettei toiseksi sijoittuminen ollut pettymys. Siegfridsin mukaan heidän tavoitteensa oli päästä finaalin, ja se tavoite täyttyi.

– Päätettiin, että tänään vain nautitaan. Me tultiin toiseksi, mikä on sekin todella hyvä. Olen kiitollinen kaikille äänestäneille, laulaja summasi.

Krista Siegfrids teki TTK-historiaa, kun hän rikkoi Christoffer Strandbergin hallussa olleen kymppiennätyksen. He saivat sunnuntaina seitsemännen täyden kymppirivin.

Myös Siegfrids odotti pääsevänsä hetkeksi lepäämään.

– Me ollaan Anssin kanssa niin puhki, koska meillä on ollut niin fyysisiä esityksiä. Olemme molemmat aivan rikki, Siegfrids sanoi.

– Nyt viiden päivän päiväunet. Sitten mä lähden salille, Heikkilä totesi.

Siegfrids palaa perheensä kanssa kotiinsa Amsterdamiin tiistaina. Hän asuu Hollannissa Rutger-puolisonsa ja parin Lizzy-tyttären kanssa.

– On ollut ihanaa olla Suomessa ja kun äiti on ollut hoitamassa vauvaa. On ollut kivaa, kun äiti asuu naapurissa ja perhe on lähellä, laulaja kertoi.

– Aina kun tulen Suomeen, tulen ottamaan Anssiin yhteyttä.

Kolmanneksi sijoittuneet Waltteri Torikka ja Kia Lehmuskoski hurmasivat esityksillään sekä katsojat että tuomarit.

– Tunnelma on erittäin hyvä, koska halusin meidän onnistuvan tänään ja niin kävi. Tämä on ansaittu pronssi, Torikka muotoili lähetyksen jälkeen.

– Olen oppinut todella paljon itsestäni. Se on totta, että tanssi vapauttaa jotakin sisältä. Jotain sellaista on avautunut, mikä toivottavasti pysyy auki. Tästä sai niin paljon eväitä elämään, hän jatkoi.

Tanssipari suunnittelee aikovansa palata tanssin pariin yhdessä jo tällä viikolla.

Waltteri Torikka ja Kia Lehmuskoski saivat viimeisellä tanssillaan kymppirivin tuomaristolta.

Oopperalaulaja ei ehdi kauaa hengähtää, nimittäin hän aloittaa tiistaina joulukonserttikiertueen.

– On kiva, että on jotakin tekemistä, ettei tästä tipu sellaiseen valtavaan tyhjiöön, kun tämä kokemus on ollut niin mahtava. Saa ilmaista tunteita joulukonsertin muodossa laulaen, Torikka sanoi.

Finaalikolmikon lisäksi kilpailuun osallistuivat ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti, juontaja Jenni Poikelus, näyttelijä Kiti Kokkonen, somevaikuttaja Sita Salminen, ohjaaja Viivi Huuska, rapartisti Mikael Gabriel, näyttelijä Kristo Salminen, ex-nyrkkeilijä Elina Gustaffsson ja julkkispappi Kari Kanala.