Viimeinen kilpailija ulos Selviytyjistä! Tässä on kisan finaalikolmikko

Selviytyjien finaalijaksossa nähdään tänä vuonna kaksi naista ja yksi mies.

Selviytyjät Suomi -sarjan finalistit selvisivät sunnuntai-iltana, kun viimeisenä kisasta äänestettiin yksimielisesti ulos ex-lumilautailija Heikki Sorsa. Kilpailun finaaliin jatkavat Paul Elias Uotila, Eveliina Tistelgren ja Shirly Karvinen.

Pudonneen tilityksessä Heikki kertoo arvanneensa kohtalonsa siinä vaiheessa, kun Paul voitti kilpailun viimeisen koskemattomuuden aivan hänen nenänsä edestä.

Heikki oli tietoinen siitä, että Shirlyllä ja Eveliinalla oli tiukka keskinäinen liitto, jota hän tuskin voisi hajottaa. Niinpä hän päätti, ettei yritä kääntää kenenkään päätä ennen heimoneuvostoa.

– Varmaan olisin voinut tehdä asiat toisin, ettei tilanne olisi tämä, että istun nyt tässä, mutta on eri asia, olisinko halunnut tehdä asioita toisin. Pelaan omalla tyylillä, Heikki kertoo Pudonneen tilityksessä.

– Koetin olla oma itseni, ja kyllä mä omasta mielestäni siinä ihan hyvin onnistuin. Oon tyytyväinen. En olisi ikinä uskonut, että näin pitkälle pääsen. Kaksi päivää vajaa koko kisa, niin terve.

Heikki ehti viettää Selviytyjien saarella peräti 34 päivää. Niiden aikana hänen tunteensa heittelivät rajusti laidasta laitaan. Välillä hän koki kisan henkisesti hyvin rankaksi ja välillä häneen iski kova koti-ikävä.

– Se, mikä oli rankkaa, vaihteli koko reissun ajan tosi paljon, hän sanoo.

– Fyysisesti oli koko ajan rankkaa. Nälkä oli välillä pahempi kuin joissain toisissa kohdissa.

Siihen, miten peli jatkuu ja kuka kisan voittaa, Heikillä on valmiina oma näkemyksensä.

– Paul on osoittanut, että se on superhyvä, mutta on myös ollut kilpailuja, missä hän ei ole ollut niin hyvä – eli tässä on kaikilla tosi hyvät mahdollisuudet. Kaikki ovat voittaneet, paitsi Shirly ei ole tainnut voittaa yhtään. Mielenkiinnolla jään odottamaan, ketkä kaksi sinne sit lopuks tulee. En ees uskalla veikata, kuka tän veis.

Selviytyjien finaalin viimeiseen vaiheeseen pääsee perinteisesti kaksi kilpailijaa, joista pudonneista kisaajista muodostunut tuomaristo sitten äänestää suosikkinsa voittoon.

Kisan ovat aiemmin voittaneet Sampo Kaulanen, Miska Haakana, Kai Fagerlund ja Kristian Heiskari.

